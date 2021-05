Nội Bài siết chặt 5K như thế nào?

Nội Bài siết chặt 5K ra sao?

Khẩu trang

100% hành khách qua Cảng, 100% CBCNV tại Cảng được yêu cầu đeo khẩu trang. Cứ 30 phút một lần, qua hệ thống phát thanh tại nhà ga, Cảng lặp lại bản tin nhắc nhở hành khách. Thêm vào đó, lực lượng An ninh cơ động, An ninh trật tự nhà ga thường xuyên giám sát, kiểm tra và nhắc nhở hành khách tại các khu vực của nhà ga. Ngoài ra, Cảng bố trí 1 cây ATM khẩu trang ngay tại quầy thông tin để hành khách nếu cần khẩu trang có thể sử dụng miễn phí.

Máy ATM khẩu trang cung cấp khẩu trang y tế miễn phí cho hành khách qua NIA

Khử khuẩn:

Định kỳ hàng tuần tiến hành phun khử khuẩn luồng tuyến di chuyển của khách, quầy thủ tục, lối đi kiểm soát an ninh, cửa ra tàu bay, cầu ống lồng; toàn bộ khu vực nội địa đến/ nội địa đi; Phun khử khuẩn các khu vực trụ sở làm việc, xe tuyến CBCNV theo từng đợt diễn biến của dịch. Tăng cường vệ sinh toàn bộ các bề mặt tiếp xúc mà hành khách thường chạm đến tại các khu vực của nhà ga hành khách.

Đặt nước rửa tay sát khuẩn tại các khu vực soi chiếu an ninh/lối đi nội bộ và tất cả các vị trí theo các luồng hành khách đi/đến nhà ga. Dung dịch sát khuẩn tay axit HIPOCLORƠ sản xuất từ máy OSG Nhật Bản là do Công ty TNHH TM&DV BPS Việt Nam tài trợ miễn phí cho Cảng sử dụng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đây là dung dịch nước rửa tay sát khuẩn có tính chất không màu, không mùi, an toàn, thân thiện với môi trường và đã được kiểm định bởi: Viện truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản; Viện Pasteur TP.HCM - Bộ Y Tế và Trung tâm Quatest 3 - Tổng cục đo lường Việt Nam. Dung dịch axit Hipoclorơ rất hiệu quả trong việc vô hiệu hóa vi rút, có hiệu quả kháng khuẩn vượt trội và đảm bảo đủ tiêu chuẩn sát khuẩn phòng chống dịch Covid19.

Ngoài ra Cảng đang triển khai lắp đặt các điểm sát khuẩn tay cảm ứng tự động nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc của hành khách.

Chính hàng loạt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch mà Cảng đã triển khai ngay từ đợt dịch đầu tiên, Cảng đã được Tổ chức Hội đồng sân bay quốc tế (ACI) trao chứng nhận Airport Health Accreditation (AHA) – chứng nhận đảm bảo quy trình an toàn chống dịch Covid-19 trong hoạt động khai thác tại sân bay.

Nhân viên của hãng hàng không được trang bị găng tay, khẩu trang, tấm chắn giọt bắn

Khoảng cách

Những dấu decal giữ khoảng cách tại các lối xếp hàng, di chuyển của hành khách, tại các hàng ghế trong phòng chờ đã được Cảng triển khai ngay từ những đợt dịch đầu tiên. Đồng thời lực lượng an ninh hàng không Nội Bài được chỉ đạo thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở hành khách đảm bảo nghiêm khoảng cách quy định.

Ghế ngồi trong phòng chờ ra tàu bay được dán decal giãn cách

Không tụ tập

Cảng đã kích hoạt chế độ phòng dịch cao nhất, chuyển tất cả các cuộc Hội nghị qua hình thức trực tuyến, bố trí lao động làm việc theo chế độ giãn cách từ ngày 07/5/2021 đến hết tháng 6/2021. Người lao động không được đến cơ quan khi có các triệu chứng sốt, ho, khó thở; Ngồi giãn cách tại các khu vực sinh hoạt chung kể cả trên xe tuyến đưa đón CBCNV; Khai báo trung thực các địa điểm đã đi đến từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc với những người liên quan đến F0, F1, F2. Quán triệt tất cả người lao động không được ra khỏi khu vực cư trú, nếu phải các tỉnh/thành phố khác phải báo cáo và được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị.

Khai báo y tế

Tại các Nhà ga hành khách, tại tất cả các khu vực trụ sở, tòa nhà làm việc của các đơn vị trực thuộc Cảng đều đã đăng ký điểm kiểm soát dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và niêm yết tại nhiều vị trí ra vào trụ sở cơ quan. Cảng đề nghị tất cả quý khách đến giao dịch, liên hệ công tác và toàn thể CBCNV tuân thủ nghiêm việc khai báo y tế bằng cách quét mã QR Code.

Bên cạnh hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch, với hệ thống camera tập trung tại Trung tâm AOCC, Cảng HKQT Nội Bài đã thực hiện hiệu quả việc truy vết các trường hợp F0 qua Cảng, các trường hợp nhân viên có tiếp xúc để tiến hành khoanh vùng, cách ly ngay; Đồng thời phối hợp với các Cảng hàng không trên cả nước tạo thành mạng lưới kết nối chặt chẽ cùng góp phần truy vết, khoanh vùng trong thời gian nhanh nhất.

Dấu chân decal giãn cách được bố trí tại các luồng di chuyển của khách hàng

Bên cạnh hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch, với hệ thống camera tập trung tại Trung tâm AOCC, Cảng HKQT Nội Bài đã thực hiện hiệu quả việc truy vết các trường hợp F0 qua Cảng, các trường hợp nhân viên có tiếp xúc để tiến hành khoanh vùng, cách ly ngay; Đồng thời phối hợp với các Cảng hàng không trên cả nước tạo thành mạng lưới kết nối chặt chẽ cùng góp phần truy vết, khoanh vùng trong thời gian nhanh nhất.

Ngoài 5K, Cảng HKQT Nội Bài đã quán triệt các đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm theo các phương án, quy định đã ban hành về công tác phòng dịch Covid-19, cùng với các cơ quan, doanh nghiệp tại Cảng nỗ lực đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sân bay cửa ngõ quốc tế của Thủ đô. Đồng thời duy trì nhiều hoạt động xây dựng Cảng hàng không xanh, thân thiện với môi trường, hạn chế rác thải nhựa, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, tiếp tục củng cố và phát huy vị thế top 100 sân bay tốt nhất thế giới do Skytrax bình chọn.