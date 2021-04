Nội Bài sẵn sàng phục vụ cao điểm nghỉ lễ, cao điểm hè 2021

Sản lượng hành khách qua Cảng HKQT Nội Bài tăng cao dịp Lễ 30/4, 1/5/2021, vượt đỉnh 2019.

Trong thời gian gần đây, khi dịch Covid-19 được nước ta kiểm soát ổn định, người dân tiếp tục an tâm để bay nội địa trở lại, kéo theo sản lượng vận chuyển giữ được nhịp tăng trưởng tốt liên tục và đến nay đã vượt 25% sản lượng nội địa so với cùng kỳ năm 2019. Với đà tăng trưởng này, dự kiến: Sản lượng vận chuyển qua Cảng dịp 30/4, 01/5 và cao điểm hè đạt bình quân khoảng 78 - 80 ngàn lượt khách/ngày và trên 500 lượt chuyến/ngày, tăng khoảng 30% so với hiện nay (hiện tại sản lượng trung bình ngày đạt khoảng gần 62 ngàn lượt khách và 430 lượt chuyến bay). Đặc biệt, sản lượng chuyến bay nội địa dự kiến đến thời điểm lễ 30/4 năm 2021 tăng khoảng 40% so với cao điểm 30/4 của năm 2019 (thời điểm chưa có dịch Covid-19).

Các hãng hàng không bố trí bàn hỗ trợ khai báo y tế ngay phía ngoài gần lối xếp hàng qua cửa kiểm soát ANHK

Nội Bài triển khai tích cực nhiều biện pháp để chủ động đón đợt cao điểm

Ngay từ cuối tháng 3/2021, Cảng đã chủ động xây dựng phương án phục vụ cao điểm dịp Lễ 30/4 và cao điểm hè. Theo đó, tăng cường công tác phối hợp điều hành tại Trung tâm AOCC, kịp thời ra quyết định, tối ưu hóa công tác điều hành hoạt động bay; Bố trí lực lượng ANHK phối hợp với lực lượng công an tại địa bàn Cảng HKQT Nội Bài đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, đảm bảo thông thoáng, chống ùn tắc từ các luồng di chuyển của hành khách; Mở tối đa hệ thống máy soi chiếu ANHK, hệ thống băng tải hành lý; Phân bổ đủ quầy làm thủ tục cho các hãng hàng không: Nhà ga T1 hiện có 102 quầy thủ tục, có khả năng phục vụ được đến 3060 khách/giờ.

Di chuyển bằng phương tiện công cộng sẽ hạn chế ùn tắc giao thông, đặc biệt vào dịp cao điểm

Ngoài ra, nhà ga hành khách T1 còn 11 quầy thủ tục dự phòng tại khu vực Sảnh E (Từ E01 đến E08 và từ E19 đến E21) nhằm đảm bảo giải tòa hành khách khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, hiện tại tỷ lệ hành khách đi nội địa làm thủ tục qua web, qua mobile và kiosk check in đạt tỷ lệ khoảng 30-35% cũng góp phần giảm tải lượng khách làm thủ tục check-in tại quầy.

Tại vị trí Đoàn thanh niên hỗ trợ khách khai báo y tế thường xuyên có nhiều hành khách xếp hàng chờ

Tình trạng khách chưa chủ động khai báo y tế

Theo rà soát, từ khi thực hiện chỉ thị 917/CT-CHK của Cục HKVN về việc bắt buộc 100% hành khách phải khai báo y tế điện tử trước khi xếp hàng qua cửa kiểm soát ANHK, tại Cảng HKQT Nội Bài vẫn còn nhiều hành khách, đặc biệt là những khách làm thủ tục web-check-in, kiosk check-in chưa hoàn thiện thủ tục khai báo y tế nhưng vẫn xếp hàng làm thủ tục kiểm tra an ninh hàng không.

Hành khách được bố trí di chuyển theo đường zic zắc đảm bảo trật tự, khoảng cách

Cảng HKQT Nội Bài ghi nhận giai đoạn đầu áp dụng Chỉ thị, có những ngày con số này lên tới hàng ngàn khách, cụ thể như sau: Ngày 30/3/2021 có 1447 khách chưa khai báo y tế, ngày 31/3/2021 có 712 khách chưa khai báo y tế; Đỉnh điểm ngày 02/4/2021 có tới 2288 khách chưa khai báo y tế khi đến điểm kiểm tra ANHK. Những khách chưa khai báo y tế phải quay trở lại khu vực làm thủ tục để hoàn thiện khai báo và lấy dấu xác nhận của hãng hàng không, do vậy nếu vào khung giờ cao điểm có thể gây ra ùn tắc cục bộ.

Nhiều hành khách, đặc biệt là người già đã được lực lượng Đoàn thanh niên NIA hỗ trợ khai báo y tế

Để khắc phục, Cảng đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không, các đơn vị phục vụ mặt đất, thống nhất biện pháp kiểm soát khai báo y tế và bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ khai báo y tế điện tử. Ngoài nhân sự của hãng hàng không tại các vị trí quầy thủ tục, kiosk check in, trước line xếp hàng an ninh hàng không, thì Cảng còn bố trí đội thanh niên xung kích hỗ trợ khách khai báo y tế tại 06 cây máy tính kết nối internet… để giúp hành khách hoàn thành nhanh nhất thủ tục khai báo y tế. Triển khai thử nghiệm phần mềm kiểm soát khai báo y tế điện tử tại các điểm làm thủ tục hàng không để kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế và tối ưu hóa trong dây chuyền phục vụ.

Hành khách được nhân viên ANHK kiểm tra thân nhiệt

Sau khi phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không, các công ty phục vụ mặt đất, tình trạng khách chưa hoàn thiện thủ tục khai báo y tế nhưng vẫn xếp hàng làm thủ tục soi chiếu an ninh đã giảm nhiều so với trước, hiện ngày cao nhất chỉ có khoảng 200 - 400 khách.

Lực lượng Đoàn thanh niên NIA hỗ trợ khách khách khai báo y tế

Những khuyến cáo dành cho hành khách

Để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hàng không, đảm bảo thực hiện chuyến bay an toàn và đúng giờ, Cảng HKQT Nội Bài rất mong mọi hành khách:

Khai báo y tế trước khi lên sân bay; Chủ động lên sớm trước giờ bay (cố gắng có mặt trước giờ bay 02 tiếng); Phối hợp và tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên hàng không; Làm thủ tục check in xong khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát ANHK để hoàn thành nhanh nhất các thủ tục hàng không; Trải nghiệm các phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón.