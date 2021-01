SHB First Club Nội Bài – phòng chờ sân bay mạ vàng 24K đầu tiên được ra mắt

Đặc biệt, đây là phòng chờ đầu tiên có những thiết kế nội thất được điểm xuyết vàng 24K sang trọng, phòng President Suit đẳng cấp cùng nhiều tiện ích vượt trội khác.



SHB chính thức khai trương SHB First Club – Phòng chờ sân bay đẳng cấp 5 sao mạ vàng 24K đầu tiên, mang đến những trải nghiệm xứng tầm dành cho các khách hàng cao cấp thân thiết

SHB First Nội Bài là nơi kết nối những tầng lớp tinh hoa, cùng chia sẻ phong cách sống và những cơ hội thành công

Với mong muốn mang lại giây phút thư thái trước mỗi chuyến bay, SHB First Club Nội Bài đem đến một không gian nghỉ ngơi, thư giãn trọn vẹn dành cho khách hàng. Được thiết kế bởi Kiến trúc sư Châu Âu, phòng chờ gây ấn tượng mạnh với không gian tổng hòa của sự sang trọng thời thượng. Điểm nhấn đặc biệt nhất tại SHB First Club Nội Bài đến từ những thiết kế nội thất được điểm xuyết mạ vàng 24K sang trọng. Cùng với đó, tại sân bay Nội Bài, đây là phòng chờ đầu tiên có President Suite, trang bị những tiện nghi và dịch vụ đẳng cấp bậc nhất; phòng chờ đầu tiên có phòng hút Cigar riêng tư, khu massage thư giãn giữa vườn cây trong lành, khu làm việc biệt lập; phòng chờ đầu tiên ngoài hãng hàng không có tầm nhìn ra đường băng… Tất cả đều được tận tâm phục vụ, chăm sóc bởi đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp SHB với tôn chỉ "Phụng sự từ Tâm".

SHB First Club gây ấn tượng mạnh với không gian tổng hòa của sự sang trọng thời thượng với President Suite, phòng hút Cigar riêng tư, khu massage giữa vườn cây, khu làm việc biệt lập, tầm nhìn ra đường băng…

Ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, SHB First Club Nội Bài đã nhận được rất nhiều sự hài lòng và tâm đắc từ những khách hàng cao cấp. Có mặt tại lễ ra mắt, ông Đinh Tuấn Anh, một nhà đầu tư bất động sản bày tỏ: "Với tôi, để đáp ứng những lịch trình công tác dày đặc, sự chuẩn bị và nghỉ ngơi trước mỗi chuyến bay thực sự hữu ích. Tôi rất ấn tượng với không gian của SHB First Club Nội Bài, đặc biệt đây là phòng chờ đầu tiên tôi có thể thoải mái hút Cigar trong không gian riêng. Sự tiện nghi, thoải mái và sang trọng của phòng chờ khiến tôi cảm thấy những chuyến bay dài trở nên dễ chịu và hiệu quả hơn".

Ra mắt SHB First Club Nội Bài với những dịch vụ đẳng cấp vượt trội, SHB tiếp tục khẳng định cam kết của mình trong việc mang lại những sản phẩm dịch vụ tối ưu, trở thành đối tác đồng hành trên mọi hành trình thành công của khách hàng. Ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc SHB cho biết: "SHB First Club là tiện ích khởi đầu mà chúng tôi đang và sẽ mang lại cho khách hàng cao cấp của SHB. Phân khúc khách hàng cao cấp là những tầng lớp tinh hoa, ngày càng đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội. Sự kết nối những tầng lớp tinh hoa ấy, cùng chia sẻ phong cách sống và những cơ hội thành công sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời, một sứ mệnh mang nhiều giá trị to lớn. Những sản phẩm dịch vụ hướng tới khách hàng cao cấp của SHB sẽ được củng cố vững chắc với tầm nhìn như vậy.".

Trong thời gian tới, SHB sẽ chú trọng đầu tư mạnh mẽ về con người, công nghệ, hạ tầng…tạo nền tảng phát triển toàn diện về chất lượng và quy mô, mang tới những giải pháp tài chính cũng như phi tài chính ngày càng vượt trội cho khách hàng.