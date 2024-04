Nói "Đơn của huyện Hoài Đức vứt đầy văn phòng Quốc hội", thanh niên bị công an xử lý

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hoài Đức đã xác định được anh Nguyễn Viết N (sinh ngày 07/7/1999; thường trú tại thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) sử dụng tài khoản Facebook tên "Nguyễn Viết N" tham gia bình luận bài viết trong nhóm Facebook "Tin tức An Khánh 24/7" với nội dung không đúng sự thật.

Một thanh niên ở Hoài Đức bị xử lý vì đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Theo đó, vào ngày 02/4/2024, Facebooker này bình luận với nội dung: "Đơn của huyện Hoài Đức vứt đầy văn phòng quốc hội"; "@Thắng cười nhưng mà đơn ở huyện mình nhiều lắm em toàn thấy vứt vào kho đem bán phế liệu".

Qua quá trình làm việc, anh N đã thừa nhận mình đăng các thông tin trên lên Facebook, dù không có căn cứ xác thực. Công an huyện Hoài Đức đã yêu cầu anh N gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.