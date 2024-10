Nỗi lòng của 2 người con mong "về nhà đi cha"

Cuộc tình muộn và người chồng bỏ đi sau cơn bạo bệnh

Bà Vũ Thị Kim Dung (sinh năm 1965, ở xã Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, Hà Nam) chia sẻ: "Tôi đến với ông Trường cũng là đến sau. Vì lúc đó, tôi cũng đã lớn tuổi và nhỡ thì. Lúc khoẻ mạnh, ông là một người tốt, thương yêu vợ con. Tôi may mắn có với ông 2 cậu con trai liền nhau là cháu Đỗ Xuân Sơn (sinh năm 1996) và cháu Đỗ Xuân Hải (sinh năm 1997). Tuy không dư giả gì và cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng chúng tôi vẫn chăm lo được cho 2 cháu. Cuộc sống còn vất vả nhưng nhờ trời thương, gia đình vẫn rau cháo được qua ngày".

Hình ảnh của ông Trường lúc sống ở quê nhà Hà Nam. Ảnh: GĐCC

Theo lời kể của bà Dung, năm 1999, tai hoạ ập xuống với gia đình tôi. Ông Trường bị một cơn tai biến nặng, gia đình phải dồn mọi nguồn lực để chạy chữa. Đến năm 2011, lúc đó hoàn cảnh gia đình bà khó khăn vô cùng, con thì nhỏ, chồng nằm dưỡng bệnh 2 năm trời.

Lúc ông ấy khoẻ hơn đã chống gậy bỏ đi mà không nói một lời từ biệt với 3 mẹ con. Bà cố gắng nuôi con và đợi ông về, nhưng hơn chục năm qua vẫn không thấy đâu.

Chân dung ông Đỗ Xuân Trường được gia đình bà Dung phục chế

Cứ nghe tin theo manh mối nào là bà lại đi tìm. Giờ các con lớn thì các cháu đi tìm. Nhưng đến giờ này cũng chả ai hay biết người chồng bỗng nhiên "mất tích" của bà đang ở đâu.

Nỗi lòng của các con mong "về nhà đi cha"

Sau khi ông bỏ đi, 3 mẹ con bà Dung cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Hai cậu con trai cũng phải nghỉ học sớm để đi làm thuê đỡ đần mẹ. Đến năm 2019, khi kinh tế bớt khó khăn, 2 anh em lần theo các đầu mối để đi tìm bố.

Nguyễn Xuân Sơn, con trai lớn bà Dung, kể: "Em nghe mọi người nói là bố lên nhà xe Hiếu Mai ở Lý Nhân, đi đến cầu vượt Xuân Linh (Thủ Đức, TP.HCM) thì xuống.

2 con trai ông Trường là Sơn và Hải cùng mẹ Vũ Thị Kim Dung chụp ảnh cùng bà ngoại. Ảnh: GĐCC

Lần theo những thông tin mơ hồ trên, anh Sơn cũng đã lặn lội vào Sài Gòn, Bình Dương. Anh được công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và Thủ Đức (TP.HCM) hỗ trợ tìm gần 1 tháng trời. Công an kiểm tra hồ sơ các trường hợp mất tích, hay chết không nguyên nhân trong 10 năm qua ở khu vực Thủ Đức và Dĩ An, nhưng không tìm thấy tung tích của ông Đỗ Xuân Trường.

Tâm sự với PV, Sơn buồn bã: "Ba mẹ con em mong mỏi được gặp bố lắm, nếu còn sống thì thấy người, khuất rồi thì thấy mộ. Tìm bố không phải để mong muốn về vật chất, vì anh em chúng em cũng tự lập rồi. Giờ chỉ mong sớm được biết thông tin chính thức từ người bố của mình là ông Đỗ Xuân Trường, sinh năm 1943 tại Hà Nam".

Về phía chính quyền địa phương, ông Vũ Văn Luyện - Chủ tịch UBND xã Đình Xá - nơi bà Dung sinh sống - cũng đã xác nhận ông Trường vắng mặt ở địa phương từ năm 2011 đến nay.