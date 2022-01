Nỗi niềm lái xe đón Tết nơi... ùn ứ nông sản

Chuẩn bị ăn tết xa nhà

Anh Phan Văn Oánh (37 tuổi) lái xe chở sắn bào từ Gia Lai ra tới cửa khẩu Tân Thanh và nằm chờ để đưa hàng sang bên kia biên giới đã hơn 1 tháng nay. Hỏi chuyện, anh rầu rĩ chia sẻ: "Cửa khẩu đóng lâu quá, mình chưa biết thông tin bao giờ mở lại? Nói thật là cũng sốt ruột lắm rồi, nhưng xe hàng nằm ở đây mình không bỏ về được, hàng mà mất mát, hư hỏng thì lấy gì mà đến cho người ta. Bây giờ mà gửi hàng vào kho ở đây thì tiền lưu kho lưu bãi cũng cao lắm, đành phải ôm xe, ôm hàng cho đến khi nào giao hàng được thì thôi".

Anh Oánh cho biết thêm: Hiện tại thì chuyện ăn ở với lái xe cũng bình thường, không có áp lực gì nữa vì bến xe cũng đã vắng xe và người nhiều rồi. Sắp tết, vợ và mấy đứa con ở nhà cứ ngóng bố về, thành ra vừa sốt ruột về hàng hóa, vừa nhớ nhà, mong sớm về với vợ con. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, có khi mình phải ở lại Lạng Sơn đón tết cùng xe hàng này.

Công ty Bảo Nguyên tặng lương thực cho các lái xe chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: G.T

"Mình đón tết hoài ở quê, năm nay đón tết Lạng Sơn cũng là sự trải nghiệm mới mẻ, không sao hết". Anh Đỗ Quang Trưởng

Cũng đang kẹt ở bãi xe ngoại quan cửa khẩu Tân Thanh, anh Võ Nhật Bình (47 tuổi, quê ở Bình Định) cho hay: "Xe mình chở 28 tấn mít, vẫn đang xếp lốt để sang Trung Quốc, vì bạn hàng Trung Quốc mong mít để bán cho người dân ăn tết lắm rồi". Anh Bình nóng ruột lắm, cũng hy vọng là xe của mình kịp sang Trung Quốc trả hàng rồi anh kịp về đến Bình Định đón tết cùng gia đình.

"Nếu trả hàng kịp thì chỉ mất 40 tiếng là chạy về đến Bình Định. Nhưng tình hình hàng hóa thế này thì cũng không biết có đón tết ở quê nhà được không" - anh Bình nói vậy, và cho biết từ khi làm nghề lái xe 20 năm nay, cũng chưa khi nào anh đón tết xa nhà cả. Tết này anh lại càng mong sớm về nhà, vì khi anh chạy xe mít ra Lạng Sơn thì đã được con gái gọi điện thông báo là anh Bình đã lên chức ông ngoại. "Mong về quê lắm, mặc dù vẫn gọi điện xem hình ảnh cháu mỗi ngày, nhưng muốn về bồng đứa cháu ngoại để đông viên con cháu lắm".

Anh Bình nói nếu về kịp thì năm nay tuy làm ăn không được như ý, nhưng nhà anh vẫn đón tết thật to để mừng thành viên mới. Còn nghề lái xe thì phải chấp nhận chia sẻ khó khăn với chủ hàng. "Nghề gì cũng thế thôi, mình đi làm dịch vụ mà không tốt, thì sau này ai thuê mình chạy hàng nữa. Nên dù rất nhớ nhà, muốn về với vợ con, được bồng cháu ngoại… nhưng giờ vẫn phải bám trụ ở đây để đưa hàng xuất khẩu xong có thể về" - anh Bình tâm sự.

Những lái xe mòn mỏi chờ đợi hàng chục ngày, thậm chí cả tháng để đưa xe hàng sang Trung Quốc. Ảnh: V.N

Cũng trong tâm trạng ngóng giao hàng xong sớm để về nghỉ tết, anh Đỗ Quang Trưởng (41 tuổi, ở Tiền Giang), đang ngồi trên cabin của xe chở mít đỗ tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, lại không chút buồn phiền gì. Anh cho hay: "Mình chạy xe từ Tiền Giang ra Lạng Sơn đã 12 năm rồi, có quen nhiều bạn bè lắm. Nếu tết này vẫn kẹt ở đây, không về được nhà mình thì tới nhà bạn bè ở Lạng Sơn đón tết, để xem thử người Bắc ăn tết ra sao. Nếu các chùa mở thì mình sẽ đi lễ chùa ở Lạng Sơn để cầu may mắn cho năm mới".

Anh Trưởng cũng cho biết thêm, anh rất thích cái rét ở Lạng Sơn này, và cũng mê cả món lợn quay nổi tiếng xứ Lạng. "Mình đón tết hoài ở quê, năm nay đón tết Lạng Sơn cũng là sự trải nghiệm mới mẻ, không sao hết" - anh Trưởng nói.

Chuẩn bị đón tết cho lái xe

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Công ty CP Vận tải thương mại Bảo Nguyên, đơn vị quản lý bến xe tại cửa khẩu Tân Thanh cho biết, năm nay tình trạng xe hàng bị kẹt do cửa khẩu tạm thời đóng cửa nên có thể anh em lái xe ở lại ăn tết tại bến xe đông hơn các năm trước. Nhiều năm qua, Công ty Bảo Nguyên luôn có kế hoạch đảm bảo đón tết cho các lái xe ở lại.

Theo ông Tuấn, ngoài việc mời các lái xe cùng đón giao thừa tập trung, chúc tết nhau, thì phía công ty cũng chuẩn bị cho anh em lái xe những nồi canh măng lớn ở trên bếp, ai tiện ăn lúc nào thì vào lấy; chuẩn bị hàng trăm con gà ngon để anh em tự mổ thịt. "Sở dĩ để anh em lái xe tự nấu măng và thịt gà nhằm tạo ra không khí đầm ấm, chung tay đón tết với nhau. Và một điều nữa là tết đến thì nhiều cán bộ, nhân viên của Bảo Nguyên cũng nghỉ tết nên anh em lái xe tự biên tự diễn với nhau" - ông Tuấn giải thích.

Giám đốc Công ty Bảo Nguyên cũng cho biết thêm, những ngày tết, công ty vẫn rất lưu ý công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và an ninh trật tự, tránh để xảy ra những sự cố hay sự việc đáng tiếc, đảm bảo cho các lái xe ở lại được đón tết an lành.

Chia sẻ với phóng viên, một chỉ huy Đồn biên phòng Tân Thanh cho biết, xác định sẽ có một lượng khá đông các lái xe cùng xe hàng ở lại đón tết nơi biên giới, đòn đã có kế hoạch sẽ cử cán bộ xuống hướng dẫn các lái xe những quy định ở biên giới, đồng thời thăm hỏi, động viên anh em lái xe nhân dịp tết đến xuân về. "Mỗi người một nhiệm vụ, chúng tôi thì bảo vệ biên cương, biên giới, còn họ đưa hàng hóa đi xuất khẩu, làm giàu cho đất nước. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo an ninh trật tự, cùng bà con nơi biên giới hỗ trợ cho các lái xe đang phải ở lại được đón tết ấm áp, đủ đầy, có niềm vui khi xuân về nơi biên cương này" - vị chỉ huy bày tỏ.