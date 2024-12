NÓNG: Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên, giật cấp 9, đêm nay, biển Đông khả năng đón bão số 10

Tin áp thấp nhiệt đới mới nhất

Hồi 07 giờ ngày 23/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10km/h.

NÓNG: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên, đêm nay, Biển Đông sắp đón bão số 10. Ảnh: nchmf.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới)

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 07h/24/12 Tây Tây Bắc 10km/h, có khả năng mạnh lên thành bão 11,5 N-111,3E; trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Giữa Biển Đông Cấp 8, giật cấp 10 9,5N-13,5N; 110,0E-115,0E Cấp 3: phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa), vùng biển phía Tây Nam khu vực Giữa Biển Đông 07h/25/12 Tây Tây Nam, khoảng 5-10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới 11,1N-109,8E; trên vùng biển từ Phú Yên đến Bà Rịa-Vũng Tàu Cấp 6-7, giật cấp 9 9,0N-13,0N; 109,0E-113,5E Cấp 3: khu vực biển từ Phú Yên đến Bà Rịa-Vũng Tàu; vùng biển phía Tây Nam khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa)

Từ 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới/bão

Trên biển: Vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa) và vùng biển phía Tây Nam khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Miền Trung mưa lớn do áp thấp nhiệt đới, cảnh báo lũ tại nhiều tỉnh

Do không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới, từ nay đến 26/12, miền Trung và phía đông Tây nguyên có mưa lớn, đề phòng ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua 22/12 và rạng sáng nay 23/12 ở khu vực Trung Trung bộ có mưa, mưa rào rải rác. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, từ đêm 23 - 24/12, từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40 - 120 mm, có nơi trên 200 mm.

Trong ngày 24/12, ở Tây nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm.

Ngày và đêm 25/12, khu vực Trung và Nam Trung bộ và phía đông Tây nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 150 mm; riêng khu vực phía đông Tây nguyên phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 26/12, mưa lớn giảm dần.

Từ đêm nay đến 26/12, các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, ở mức báo động 1 - báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc; ngập lụt tại các đô thị, thành phố các tỉnh từ Quảng Nam - Khánh Hòa.

Trong tháng 12, khu vực Trung và Nam Trung bộ tiếp tục xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to diện rộng; phía đông Tây nguyên và khu vực Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa to. Cần đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.