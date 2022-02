Nóng: Chìm tàu du lịch ở biển Cửa Đại, đã vớt được 30 người, 10 người tử vong

Chiều nay (26/2), xác minh với Dân Việt, đại diện Công an thành phố Hội An (Quảng Nam) cho hay, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm cứu nạn vụ chìm tàu nghiêm trọng xảy ra vào chiều cùng ngày.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu. Ảnh T.H-DB

Phóng viên Dân Việt đã có mặt ngay tại hiện trường. Đến 16 giờ 30 phút chiều 26/2, trao đổi với Dân Việt, Đại tá Nguyễn Quang Nam – Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đang trực tiếp triển khai công tác cứu nạn tại hiện trường.

Cano được tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu tại biển Cửa Đại. Ảnh D.B

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động 35 cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cùng 6 ca nô và nhiều tàu cá của ngư dân, tàu du lịch của các doanh ngjhiệp tham gia tìm kiếm cứu nạn.

"Hiện tại chúng tôi đang khẩn trương nỗ lực tìm kiếm, tìm vớt các nạn nhân đang trôi trên biển. Hiện chưa thể thống kê chính xác được số người mất tích", Đại tá Nguyễn Quang Nam cho biết.

Đang cấp cứu người bị nạn. Ảnh MXH

Cano bị chìm có số hiệu QNa -1152, xuất phát tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày, do ông Võ Lê Sen ( trú Phường Cửa Đại, TP Hội An) làm thuyền trưởng. Bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc do cano đi vào vùng nước cạn.

Tính đến 16 giờ 30 phút đã vớt được 30 người ( trong đó 10 người tử vong).

Người dân trên bờ ngóng chờ công tac cứu nạn tàu bị chìm. Ảnh T.H-DB

Như Dân Việt thông tin, vụ chìm tàu xảy ra vào chiều nay khi một chiếc cano chở khách từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại (Hội An). Khi cách bờ biển Cửa Đại không xa, cano đã bị chìm khiến nhiều du khách gặp nạn.



Một nguồn tin cho hay, phương tiện gặp tai nạn được cho là thuộc Công ty du lịch Phương Đông tại thành phố Hội An, tàu mang số hiệu Qna-1151, chở khách du lịch xuất bến Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, lúc 13 giờ 45 phút ngày 26/2. Khi cách cảng Cửa Đại khoảng hơn 1km thì bất ngờ con tàu này bị sóng đánh chìm.



Vái vọng nạn nhân xấu số trong vụ chìm tàu ở biển Cửa Đại. Ảnh T.H

Được biết sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa đại đã điều động lực lượng, phương tiện để khẩn trương tìm kiếm cứu nạn.

Dân Việt đang tiếp tục cập nhật...