Tối 16/9, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đối với ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Chủ quán karaoke An Phú bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Cùng ngày, Viện KSND tỉnh Bình Dương cũng đã phê chuẩn lệnh khám xét chỗ ở của ông Lê Anh Xuân cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào tối 6/9, quán karaoke An Phú bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này, quán có khoảng 60 nhân viên và khách bên trong. Vụ cháy đã khiến 32 người tử vong và hàng chục người khác bị thương.

Qua quá trình điều tra, công an xác định, cơ sở này do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, hộ khẩu thường trú phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM) đứng tên đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, đến năm 2021, ông Xuân cho ông P.Q.K (SN 1989, ngụ tỉnh Hậu Giang) thuê lại và được giao toàn quyền quản lý cơ sở. Thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Xuân không có mặt tại hiện trường.