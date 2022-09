Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Quán đã cho thuê từ năm 2021, trách nhiệm liên đới thuộc về ai?

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú ở TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến 32 người tử vong, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, chủ cơ sở đã cho người khác thuê lại từ năm 2021.