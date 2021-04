Nóng: Con trai dùng dao chém bố đẻ trong phòng tắm

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lò Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu cho biết: Vụ giết người xảy ra vào lúc 10h, trong lúc xảy ra mẫu thuẫn nghi phạm Đầm Văn Xuân (SN 1968) đã dùng dao dài 80 cm chém 3 nhát vào đầu ông Đầm Văn Hềnh (SN 1938) tại phòng tắm. Sau khi gây án, nghi phạm đã trốn khỏi hiện trường lên đồi.

Nghi phạm Đầm Văn Hành đã dùng dao chém lìa đầu bố đẻ ở bản Hưng Nhân (xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu).

Theo lời kể của hàng xóm nạn nhân, trước thời điểm xảy ra vụ án, gia đình ông Đầm Văn Hềnh sống rất hoà thuận, không xảy ra cãi vã hay xích mích, hàng ngày đều chăm chỉ làm nương rẫy, không mâu thuẫn với bất kỳ hộ nào trong bản.

Sau 5h vây bắt lực lượng Công an đã bắt được nghi phạm.

"Sau khi nhận được tin báo của xã về vụ giết người, chúng tôi đã huy động lực lượng Công an xã và huyện khoảng 70 người phối hợp cùng lực lượng cơ động của tỉnh tổ chức vây bắt đối tượng. Sau 5h lẩn trốn trên đồi, khoảng 14h lực lượng Công an đã bắt được nghi phạm.

Theo thông tin chúng tôi nắm được từ báo cáo của xã và công an huyện, nguyên nhân dẫn đến vụ giết người là do mâu thuẫn gia đình. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh điều tra làm rõ", ông Quàng Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết.