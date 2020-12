Nông dân ở xã An Khang trồng loại rau gì, nuôi con gì mà cứ sản xuất đến đâu, thương lái mua hết đến đó

Nghỉ tay chăm ruộng cà chua, anh Lê Đức Giang (thôn An Phúc, xã An Khang) cho hay, gia đình anh trồng 3,5 sào cà chua và rau cải trái đào. Rau cải trái đào là giống rau mới được khách hàng ưa chuộng, ước tính khi thu hoạch được 10 - 15 triệu đồng. Từ trồng rau, gia đình có thêm thu nhập 70 - 80 triệu đồng/năm. Để cây trồng cho năng suất, chất lượng tốt, bà con trong thôn bảo nhau chăm bón theo hướng an toàn, hạn chế thuốc trừ sâu và phân bón hóa học. Vì vậy, rau sản xuất đến đâu, thương lái mua hết đến đó.



Mô hình nuôi vịt của gia đình ông Dương Tất Toàn (ở thôn An Lộc B, xã An Khang) cho thu nhập 200 - 300 triệu đồng/năm. Ảnh: P.V

Trên địa bàn xã hiện có nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao như mô hình chăn nuôi gà đỏ Đồng Dầy. Đây là giống gà đỏ được nhập từ Duy Tiên (Hà Nam), có chất lượng thịt thơm ngon đặc trưng, được thị trường ưa chuộng. Trong xã có 3 mô hình nuôi gà theo quy mô gia trại. Trong đó, ông Nguyễn Hồng Thái (ở thôn An Lộc A) là hộ đầu tiên nuôi gà đỏ trên địa bàn xã. Ông Thái tự thực hiện ấp nở trứng làm con giống, hàng năm duy trì nuôi 2.000 con. Khi xuất chuồng, gà có trọng lượng khoảng 2,5kg/con, giá bán 150.000 đồng/kg.

Nhiều năm nay, mô hình nuôi ong lấy mật của HTX Chăn nuôi ong Phong Thổ đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Mô hình đã giúp 23 thành viên trong HTX có doanh thu trung bình 500 - 750 triệu đồng/hộ/năm. Ngoài ra, xã đã hỗ trợ người dân thành lập tổ hợp tác trồng nhãn chất lượng cao với 14 thành viên, có doanh thu từ 100 - 200 triệu đồng/vụ.

Ông Dương Bình Công - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Khang cho biết, ngoài các mô hình kinh tế, trong năm 2020 xã lựa chọn mô hình trồng 2 sào nho Hạ Đen của gia đình ông Đinh Ngọc Quân (thôn Phúc Lộc) B cho thu nhập 70 - 90 triệu đồng/sào... là mô hình mẫu trong xây dựng nông thôn mới. Toàn xã hiện có hơn 100 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, trong đó có hơn 20 mô hình có thu nhập bình quân 300 triệu đồng/năm.

Hiện thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 42 triệu đồng/năm. Đây là điều kiện tạo đà để xã đạt tiêu chí về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.