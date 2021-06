Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được rót vốn chăm vườn sầu riêng tăng thu nhập

Có thu nhập cao từ trồng sầu riêng

Ông Nguyễn Văn Hướng ở ấp Bắc canh tác 1ha đất nông nghiệp. Năm 2013, ông trồng thử nghiệm 24 cây sầu riêng trên diện tích 2.000m2, diện tích đất 8.000m2 còn lại ông trồng chuối và đu đủ. Đến năm 2016, sầu riêng bắt đầu cho trái và cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với chuối và đu đủ. Ông Hướng có ý định đầu tư trồng thay thế chuối, đu đủ bằng cây sầu riêng hết 8.000m2 đất còn lại nhưng gia đình không đủ vốn.

Từ mô hình trồng sầu riêng, nhiều nông dân xã Long Phước, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thu nhập cao. Ảnh: Văn Minh

Mặc dù năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 thời tiết và dịch bệnh diễn biến bất thường, phức tạp nhưng tình hình sản xuất nông nghiệp tại xã Long Phước có chiều hướng phát triển tích cực. Đời sống nông dân được ổn định, hội viên không còn hộ nghèo theo chuẩn cũ.



Đầu năm 2017, thông qua dự án vay vốn Quỹ HTND do Hội ND xã xây dựng, ông Hướng đã được Hội ND TP.Bà Rịa cho vay 50 triệu đồng. Nhận được vốn vay, cộng với nguồn vốn tích lũy của gia đình, ông Hướng tập trung đầu tư trồng thêm cây sầu riêng trên 8.000m2 đất còn lại. Nhờ ông tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật thuật trồng sầu riêng do Hội ND tổ chức nên sau 3 năm vườn sầu riêng bắt đầu cho trái.

Ông Hướng phấn khởi cho biết: Vụ sầu riêng năm 2021 này, mỗi cây sầu riêng cho thu hoạch khoảng 100kg, nhân với 120 cây ông thu hoạch được hơn 10 tấn trái.

Đặc biệt, ông Hướng chỉ thu hoạch sầu riêng khi trái chín rụng và thu hoạch sớm nên thương lái thu mua tại vườn giá từ 70.000 đồng/kg.

Ông Hướng tính toán vụ sầu riêng này gia đình ông có doanh thu gần 800 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, còn lợi nhuận gần 400 triệu đồng.

Tương tự ông Hướng, ông Phạm Minh Trí (ở ấp Đông) cũng được vay 50 triệu đồng Quỹ HTND để trồng 72 cây sầu riêng với diện tích 600m2. Hiện tại sầu riêng của ông Trí đã cho thu hoạch năm thứ hai.

Ông Trí cho biết: Với 72 cây sầu riêng, năm 2021 ông dự tính sẽ thu hoạch được khoảng trên 8 tấn trái. Hiện tại thương lái vào vườn thu mua sầu riêng với giá 50.000 đồng/kg thì ông có doanh thu khoảng hơn 400 triệu đồng, sau khi trừ chi phí ông còn lợi nhuận hơn 200 triệu đồng.

Trước đây, ông Lê Huyện (ở ấp Phong Phú) chỉ trồng rau màu nên thu nhập không cao. Năm 2016, Hội ND xã khuyến khích, hướng dẫn ông Huyện trồng sầu riêng thay thế cho rau màu. Hội ND xã còn đề nghị Quỹ HTND TP.Bà Rịa giải ngân cho ông Huyện vay 30 triệu đồng. Sau khi nhận vốn, ông Lê Huyện đã đầu tư trồng 42 cây sầu riêng và tích cực tham gia các lớp tập huấn trồng sầu riêng, cây ăn trái do Hội ND xã phối hợp tổ chức.

Hiện tại, ông Huyện đã thu hoạch sầu riêng vụ thứ hai. Ông Huyện cho biết, do diện tích sầu riêng ít nên ông tập trung xử lý cho trái sớm, vườn sầu riêng đã được thu hoạch gần hết. Với giá sầu riêng 80.000 đồng/kg tại vườn, gia đình ông thu về hơn 300 triệu đồng, sau khi trừ chi phí ông còn lợi nhuận gần 200 triệu đồng, cao gấp nhiều lần trồng rau màu như trước đây.

Nhiều mô hình hiệu quả

Nhận thấy được khó khăn về vốn của nông dân, từ năm 2016 đến nay, Hội ND xã Long Phước đã xây dựng nhiều dự án vay vốn Quỹ HTND. Theo khảo sát của Hội ND xã, khi được vay vốn từ Quỹ HTND, nông dân xã Long Phước đã đầu tư sản xuất đúng mục đích, có hiệu quả. Để hỗ trợ và khuyến khích nông dân phát triển sản xuất, Hội ND xã đã thành lập 1 chi hội nghề nghiệp và 5 tổ hội nghề nghiệp.

Hàng năm, Hội phát động trên 700 hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Những nông dân giỏi này đã ủng hộ Quỹ HTND gần 100 triệu đồng.

Ngoài 3 hộ vay vốn quỹ hội trồng sầu riêng, còn một số mô hình vay vốn quỹ hội sản xuất đạt hiệu quả cao. Điển hình như dự án nuôi bò sinh sản kết hợp thương phẩm. Từ ban đầu chỉ có 1 dự án nuôi bò với 10 hộ tham gia, đến nay đã có 3 dự án với 36 hộ tham gia với số vốn Quỹ HTND được giải ngân là 1,48 tỷ đồng. Tổng đàn bò lên đến 410 con, cho lợi nhuận mỗi năm từ 100 - 150 triệu đồng/hộ.

Hay dự án nuôi dê sinh sản và thương phẩm có 19 hộ tham gia với tổng số vốn vay là 570 triệu đồng. Đàn dê của dự án hiện nay hơn 700 con, mỗi hộ tham gia dự án thu lợi nhuận mỗi năm từ 70 - 100 triệu đồng.

Dự án trồng rau má an toàn có 34 hộ tham gia với tổng số vốn vay là 880 triệu đồng. Nông dân đã đầu tư, mở rộng diện tích trồng rau má lên 5,4ha, thu nhập 1ha gần 400 triệu đồng/năm.