Một số cá nhân thu phí nộp khiếu nại hộ, Manulife Việt Nam đã báo cáo đến cơ quan chức năng xử lý

Liên quan đến việc xử lý đơn tố cáo SCB và Manulife về các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Trung tướng Tô Ân Xô tối ngày 3/6 cho biết, vụ SCB và Manulife hiện nay các cơ quan đã tiếp nhận 579 đơn tố cáo và đã xử lý.

Theo báo cáo của Manulife, tính đến 31/5, Manulife Việt Nam đã tiếp nhận 6.060 hợp đồng. Số khiếu nại Manulife đã hoàn thành giải quyết là 3.553 hợp đồng. Manulife đã hoàn trả một số lượng tiền hơn 800 tỷ đồng, đang giải quyết 2.507 hợp đồng.

"Bộ Công an đã đề nghị Bộ Tài chính yêu cầu Manulife và các tổ chức liên quan tiếp nhận những đơn kiến nghị tố cáo của khách hàng, không để khách hàng tụ tập đông người. Còn khách hàng có đơn khiếu nại tố cáo thì đến trực tiếp các điểm tiếp nhận của Manulife để gửi đơn, không tụ tập đông người gây mất trật tự, nghiêm cấm các cá nhân có liên quan tụ tập lôi kéo gây mất an ninh", người phát ngôn Bộ Công an nói.