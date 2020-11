NÓNG: Nghi án người phụ nữ bị giết, cướp tại nhà riêng

Chiều muộn 4/10, thông tin từ UBND xã Định Tiến (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) cho Công Lý biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Lê Thị H., SN 1955, trú tại thôn Yên Thôn, xã Định Tiến.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Nguồn: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu từ Người Lao Động, khoảng 8h cùng ngày, người dân địa phương đến nhà bà H. chơi thì phát hiện bà H. đã tử vong nằm gục trên giường. Trên người bà H. có nhiều vết thương và vết máu.



Nhận được tin báo, Công an xã Định Tiến và Công an huyện Yên Định đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Theo những người chứng kiến vụ việc, đôi khuyên tai trên người bà H. đã không còn sau khi nạn nhân bị sát hại.

Được biết, trước khi vụ việc xảy ra, bà H. ở một mình. Chồng bà H. đã mất, bà có 4 người con nhưng đều có gia đình riêng và đi làm ăn xa.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.