Nóng: Nghi vấn 3 kẻ lạ mặt vào căn hộ chung cư ở Hà Nội xịt hơi cay, trói chủ nhà cướp điện thoại

Tối ngày 8/1, theo nguồn tin của PV Dân Việt, cơ quan Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang cùng Công an phường Hoàng Liệt điều tra xác minh vụ việc 3 đối tượng lạ mặt vào căn hộ tại tầng 3, chung cư HH1A Linh Đàm xịt hơi cay gia chủ, cướp điện thoại di động.



Công an phường Hoàng Liệt tiếp nhận thông tin lấy lời khai nạn nhân. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, một cán bộ tổ dân phố 32, phường Linh Đàm cho hay, khoảng gần 17 giờ chiều cùng ngày, 3 đối tượng lạ mặt đã đến căn hộ tại tầng 3 HH1A Linh Đàm, hỏi mua điện thoại. Trước đó, chủ nhà có đăng tải thông tin bán điện thoại cũ mới trên các hội nhóm mạng xã hội.

Hình ảnh nạn nhân bị trói bằng băng dính được người dân cởi bỏ. Ảnh: Người dân cung cấp

"Theo thông tin tôi được kể lại, vào thời điểm đó 3 đối tượng đã đè chủ nhà tên T.A. (ngoài 30 tuổi, ở một mình tại căn hộ này) xịt hơi cay vào mắt sau đó dùng băng dính dán vào miệng, trói chặt vào ghế. Lúc xảy ra giằng co hàng xóm nghĩ gia đình nào cãi vã nên không hay biết chuyện. Một lúc sau hàng xóm đi sang thì phát hiện người đàn ông bị trói, tổn thương vùng mặt nên đã nhanh chóng báo công an đồng thời cởi trói cho cho nạn nhân", vị cán bộ tổ dân phố chia sẻ.

Nam nạn nhân bị tổn thương vùng mặt, số băng dính dưới đất sau khi được cởi trói. Ảnh: Gia Khiêm

Được biết, chủ căn hộ trên làm nghề sửa chữa, mua bán điện thoại tại nhà. Bước đầu xác định nạn nhân bị cướp đi 3 điện thoại mới có giá trị. Người này cũng mới sinh sống tại đây được khoảng hơn 1 tháng nay.

"Sau sự việc công an đã tiến hành lấy lời khai của nạn nhân. Nhóm đối tượng cũng đã được camera ngoài hành lang tầng chung cư ghi lại và đã cung cấp cho công an điều tra làm rõ. Tại hiện trường công an phát hiện 1 kính mắt nghi của đối tượng bị rơi lại tại hiện trường", vị cán bộ thông tin thêm.

Lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho hay đã nắm được thông tin, hiện cơ quan công an đang điều tra xác minh làm rõ.

