NÓNG: Nguyên nhân bé trai 5 tuổi tử vong ở trường mầm non sau bữa trưa

Sau khi tiến hành trưng cầu giám định pháp y, các cơ quan nghiệp vụ điều tra kết luận cháu T.H.A tử vong do bệnh lý, cụ thể do viêm phổi. Quá trình giải phẫu, giám định tử thi phát hiện phổi của cháu bé phù nề, sưng và tràn dịch. Bước tiếp theo, Công an tỉnh Bình Định sẽ có thông báo kết quả điều tra về địa phương, gia đình nạn nhân để nắm bắt.

Theo báo cáo ban đầu của Công an thị trấn Tăng Bạt hổ, huyện Hoài Ân, khoảng 10h ngày 29/11, tại Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ, cô giáo Nguyễn Thị Loan (37 tuổi), và cô Lê Thị Phượng (32 tuổi) đẩy xe cơm đến các lớp và sắp xếp lên bàn cho trẻ tự ăn theo quy định.

Đến 10h45 phút cùng ngày, sau khi ăn xong thì các trẻ tự đi vào vị trí giường của mình nghỉ trưa. Đến 11h30 phút, cô Lê Thị Phượng đi kiểm tra trẻ đã ngủ hay chưa thì phát hiện cháu T.H.A (5 tuổi, nhà ở khu phố Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ) đang nằm nghiêng mở mắt, miệng há rộng, ói cơm. Lúc này, cô Phượng có nói A đi ngủ 2 đến 3 lần nhưng không thấy bé phản ứng.

Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ. Ảnh: TB.

Cô Phượng đã dùng tay kiểm tra trên trán của bé A thì thấy trán nóng nên đã gọi cô giáo khác đến sơ cứu. Sau khi sơ cứu cho A một lúc không thấy có dấu hiệu gì nên cô Nguyễn Thị Hoàng Yến đã chở bé A đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân để cấp cứu.

Đến 11h 50 phút cùng ngày, khi bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân đã khám và kết luận cháu A đã tử vong.

Cháu T.H.A là con thứ hai của vợ chồng anh T.P (41 tuổi) và chị N.T.H.E (36 tuổi, ở thị trấn Tăng Bạt Hổ). Anh P là tài xế xe tải đường dài nên thường xuyên sống xa vợ con. Chị E ở nhà làm nông và nuôi hai con nhỏ.

Theo người nhà cháu T.H.A, từ nhỏ đến nay, cháu không có tiền sử bệnh nền. Buổi sáng trước khi xảy ra sự việc đau lòng, cháu A hoàn toàn bình thường, không đau ốm hay có triệu chứng gì bất thường.

Do trong lớp không có camera giám sát mà chỉ có camera ngoài hành lang nên gia đình không nắm rõ diễn biến cụ thể như thế nào.

Ông Trần Văn Thơm - Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Ân cho biết, các cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân bé trai T.H.A (5 tuổi, học sinh Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ, tử vong khi đang đi học.

Theo ông Thơm, qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng loại trừ khả năng nguyên nhân tử vong do bị sặc thức ăn, ngộ độc thực phẩm hay có tác động bên ngoài.