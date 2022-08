Nóng: Nổ súng tại trung tâm mua sắm lớn nhất ở Mỹ

Vụ việc xảy ra tại trung tâm mua sắm Mall of America ở Minnesota. Ảnh: Fox9

Cảnh sát Bloomington ở Minnesota xác nhận rằng các sĩ quan đã có mặt tại hiện trường, ở phía tây bắc của trung tâm mua sắm Mall of America tại ngoại ô Minneapolis.

Cảnh sát đã bao vây một khách sạn gần trung tâm mua sắm mà nghi phạm được cho là đang ở bên trong.

Nghi phạm ban đầu đi bộ bỏ trốn khỏi hiện trường trong khi các sĩ quan vẫn đang trong quá trình phỏng vấn các nhân chứng, trong khi đó các nạn nhân vẫn chưa được công bố.

Một đoạn video về vụ xả súng đã được ghi lại cho thấy tay súng bước vào một cửa hàng Nike trước khi bắn ít nhất ba phát súng. Đoạn video thu hút gần 250.000 lượt xem trên Twitter vào thời điểm viết bài.

Cảnh quay tiếp theo của vụ việc cho thấy nhiều người đang cố gắng chạy thoát khỏi cửa hàng, một số la lên "đóng cửa".

Theo cảnh sát Bloomington, Mall of America đã bị phong tỏa để phục vụ điều tra.

Một cuộc họp báo được tổ chức vào lúc 8 giờ tối ngày 4/8 (theo giờ địa phương) để trả lời về vụ việc xảy ra.

Trung tâm mua sắm Mall of America được khai trương vào năm 1992 và là trung tâm mua sắm lớn thứ chín trên thế giới, lớn nhất ở Tây bán cầu.

Tài khoản Twitter chính thức của Mall of America đăng tải: "Mall of America hiện đang dỡ bỏ phong tỏa. Những khách ở tầng 2 đang được yêu cầu đợi nhân viên trung tâm hộ tống. Tất cả những khách khác bây giờ nên ra khỏi chỗ nghỉ. Lối vào phía Bắc đóng cửa vào lúc này. Trung tâm mua sắm Mall of America sẽ vẫn đóng cửa cho đến hết buổi tối".