NÓNG: Ráo riết truy bắt 1 tội phạm ma túy trốn khỏi nơi giam giữ

Khoảng 18h30 ngày 21/11, Trần Nhạc (24 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ thuộc quản lý của Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Theo nguồn tin của Zing, Nhạc bỏ trốn vào lúc lực lượng chức năng đang kiểm tra nơi giam giữ. Thời điểm đó, bị can đã vùng dậy, lợi dụng sơ hở để chạy thoát.

Bị can Trần Nhạc bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: Zing

Nhà chức trách cho hay, người này bị bắt giam một tháng trước để điều tra tội danh liên quan tới ma túy. Hiện tại, công an đã khởi tố bị can, hoàn tất hồ sơ để chuyển Nhạc tới trại giam của Công an tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết đến trưa 22/11, Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để truy bắt phạm nhân bỏ trốn.

Công an đánh giá Nhạc là tội phạm nguy hiểm. Người dân cần liên hệ với trụ sở công an gần nhất hoặc thông báo ngay cho Công an huyện Quỳnh Lưu nếu phát hiện người bỏ trốn.

Theo BVPL: Khi bỏ trốn, đối tượng mặc quần bò xanh đen, áo phông cộc tay màu xám đen, cắt tóc đầu đinh, nói giọng Huế, cao 1,65m, màu da ngăm đen, mặt gãy hơi móm.

Địa điểm Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện đối tượng gần nhất là khu vực cánh đồng phía Tây sau Quán Đồng Khởi 1 (gần cây xăng Quỳnh Hồng, bên quốc lộ 1A, huyện Quỳnh Lưu).

Công an nhận định, do không thông thuộc địa bàn nên khả năng cao đối tượng đang lẩn trốn ở Quỳnh Lưu.

Nếu người dân phát hiện nghi vấn, báo ngay cho Công an huyện Quỳnh Lưu qua số điện thoại: 02383864210 (trực ban Công an huyện Quỳnh Lưu) hoặc trực tiếp qua số điện thoại của Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu: 0942231888.