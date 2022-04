NÓNG: Tai nạn kinh hoàng ở Nghệ An, cả gia đình thương vong

Tai nạn kinh hoàng ở Nghệ An. Video: Dân Trí

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên chiếc xe tải mang BKS 37H-006xx, do tài xế L.A.L. (SN 1987, trú TP. Vinh, Nghệ An) điều khiển lưu thông hướng Nam - Bắc trên đường mòn Hồ Chí Minh. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe tải bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con mang BKS: 30H-5981, lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe con quay ngược lại với hướng đi ban đầu. Tại hiện trường, chiếc xe con biến dạng hoàn toàn.

Thời điểm gặp nạn, trên xe có 4 người gồm 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Sau tai nạn, người đàn ông tử vong, người phụ nữ bị mắc kẹt ở xe trong tình trạng nguy kịch, 2 cháu nhỏ bị thương. Cơ quan chức năng và người dân đã khẩn trương đưa 2 cháu nhỏ và người phụ nữ đi cấp cứu.

Được biết, cả 4 nạn nhân đều là thành viên cùng một gia đình. Trong quá trình 4 người đi du lịch từ phía Bắc vào đến địa điểm trên thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Sau khi tai nạn xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông,Công an tỉnh Nghệ An) đã phối hợp Công an huyện Tân Kỳ có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Chiếc xe con bị biến dạng hoàn toàn. Ảnh: Thông tin Nghệ An.

Trong xe con có 4 người, là một gia đình đang trên đường đi du lịch vào dịp lễ. Ảnh: Thông tin Nghệ An.

Theo các nhân chứng, chiếc xe con đang đi thì bỗng nhiên mất lái, đâm sang phía đối diện, đấu đầu với xe tải. Ảnh: Thông tin Nghệ An.

Người đàn ông lái xe con tử vong tại chỗ. Ảnh: Thông tin Nghệ An.