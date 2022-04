Nhân chứng kể: Người gây tai nạn lùi xe khỏi hiện trường

Trước đó, Dân Việt đã có loạt 3 bài về "Uẩn khúc trong vụ cán bộ chưa có bằng lái ô tô gây tai nạn giao thông chết người ở Phú Quốc".

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 14/5/2017 do Trần Quốc Huy (SN 1987) điều khiển xe ô tô mang BKS 68A.04504 va chạm với xe mô tô mang BKS 68T4 - 5394 do ông Huỳnh Thanh Cường (SN 1977) điều khiển. Hậu quả, ông Huỳnh Thanh Cường tử vong tại chỗ.

Tuy nhiên, theo xác minh từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại thời điểm xảy ra tai nạn, ông Trần Quốc Huy chưa có bằng lái xe ô tô theo quy định. Sau hơn 2 tháng kể từ ngày gây tai nạn, ông Trần Quốc Huy mới được cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B2.

Ông Nguyễn Đình Vinh nhìn thấy xe gây tai nạn có dấu hiệu bỏ trốn. Ảnh: Gia Tưởng

Mới đây, ông Nguyễn Đình Vinh (SN 1954, trú tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) - nhân chứng vụ tai nạn trên đã thông tin đến Dân Việt về những tình tiết của vụ việc.

Ông Vinh kể: "Tôi đang đứng ở ven đường hóng gió thì nghe thấy va chạm rất lớn. Theo phản xạ tôi nhìn ra, đã thấy xe máy cùng 1 người nằm vắt ngang qua xe ở dưới đường. Lúc đó, tôi nhìn thấy xe ô tô màu đen BKS 68A 04504 đi lùi rất nhanh, tới gần ba chục thước mới dừng lại, chứ không phải khi xảy ra tai nạn xe giữ nguyên hiện trường.

Sau đó, tôi cùng với một số người dân hô hoán. Khi xem người đi xe máy, thấy người đó đã tử vong tại chỗ. Hỏi ra mới biết nạn nhân là anh Huỳnh Thanh Cường người trong xóm, và người lái xe gây tai nạn, lùi xe là Trần Quốc Huy, hàng xóm của anh Cường. Hai gia đình này tranh chấp đất đai nhiều năm nay, hàng xóm ai cũng biết".

Ông Vinh cũng cho biết thêm, vì làm nhân chứng và nhiều lần làm việc với điều tra viên, nên sau đó ông gặp rất nhiều phiền phức. Cụ thể, một người tên là T (anh trai của ông Trần Quốc Huy) đã nhiều lần chửi bới, gây sự và đe dọa ông cùng gia đình.

VKSND tỉnh Kiên Giang: Kết luận nguyên nhân tai nạn là tài liệu Mật?!

PV Dân Việt cũng đã liên hệ làm việc với Viện KSND tỉnh Kiên Giang. Ngày 29/3/2022 Viện KSND tỉnh Kiên Giang có văn bản trả lời đề nghị cung cấp thông tin của Báo NTNN với hai nội dung.



Thứ nhất, gia đình nạn nhân ông Huỳnh Thanh Cường đã khiếu nại Cơ quan CSĐT TP Phú Quốc xâm phạm hoạt động tư pháp, có dấu hiệu cố tình bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, đại diện VKSND tỉnh Kiên Giang đã trả lời: Đây là thẩm quyền, thẩm tra xác minh của cơ quan VKSND tối cao.

Đáng lưu ý, cơ quan này cung cấp thông tin "ông Trần Quốc Huy được Sở GTVT TPHCM cấp giấy phép lái xe hạng B2 số 790165281575 ngày 15/4/2017 ..." nghĩa là ông Huy có giấy phép lái xe trước thời điểm xảy ra tai nạn.

Trong khi đó, trả lời Dân Việt ngày 25/4/2022, ông Lương Duyên Thống - Vụ trưởng Vụ Quản lý Phương tiện và Người lái (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) khẳng định trong hệ thống không có giấy phép lái xe số hiệu kể trên.

Thứ hai, VKSND tỉnh Kiên Giang không cung cấp thông tin liên quan đến vụ tai nạn trên như: Biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm tử thi, kết luận nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của nạn nhân Huỳnh Thanh Cường.

VKSND tỉnh Kiên Giang cho rằng các tài liệu mà Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt đề nghị cung cấp là những tài liệu "Mật," không thể cung cấp.



Văn bản trả lời của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Gia Tưởng

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Nguyễn Thị Phương Dung - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết, theo quy định tại Khoản 3, Điều 206 BLTTHS quy định bắt buộc phải trưng cầu giám định "khi cần xác định nguyên nhân chết người.

Theo Thông tư số 77/2012/TT-BCA ngày 28/12/2012 quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của CSGT đường bộ: Thời hạn điều tra đối với vụ tai nạn giao thông là 7 ngày kể từ ngày nhận được tin báo và có thể kéo dài không quá 30 ngày, có thể xin gia hạn nhưng không quá 30 ngày.

Trong khi đó, Cơ quan CSĐT huyện Phú Quốc sau hơn 5 tháng điều tra mới ra thông báo về việc không khởi tố vụ án.

Nếu vụ tai nạn giao thông không có dấu hiệu tội phạm, Công an huyện Phú Quốc phải mời các bên liên quan đến trụ sở đơn vị để thông báo về nguyên nhân, diễn biến, xác định lỗi của các bên, đồng thời lập biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Trong khi đó, phía bà Nguyễn Thị Chung (vợ nạn nhân Huỳnh Thanh Cường) không được mời làm việc để thông báo về vụ tai nạn.

Luật sư Nguyễn Thị Phương Dung cho biết thêm, theo Điều 2, Quyết định 1180/QĐ-TTg, các tài liệu Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt đề nghị cung cấp không phải là tài liệu "Mật".

Bởi, đây là các tài liệu không chứa đựng thông tin về bí mật nhà nước. Các tài liệu này (nếu có) thì đã được công khai bởi sau khi vụ tai nạn xảy ra, ngày 18/5/2017, Công an huyện Phú Quốc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quốc Huy về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Do Trần Quốc Huy có địa chỉ cư trú rõ ràng nên được cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Đến ngày 5/10/2017, Công an huyện Phú Quốc ra thông báo số 523/TB-CQĐT về việc không khởi tố hình sự vì cho rằng hành vi của ông Trần Quốc Huy không cấu thành tội phạm.

Như vậy, vụ tai nạn giao thông đã kết thúc giai đoạn điều tra, nên thông tin không thể coi là "Mật" (nếu vụ việc thuộc danh mục bí mật nhà nước).

Vụ tai nạn đã được thông báo không có yếu tố hình sự, vậy không thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 14/5/2017.

Cũng theo luật sư Nguyễn Thị Phương Dung, trong vụ tai nạn giao thông này, ông Huỳnh Thanh Cường đã tử vong nên không thể cung cấp lời khai với cơ quan chức năng về các tình tiết của vụ tai nạn.

Ông Trần Quốc Huy là người gây tai nạn. Sau khi gây tai nạn, ông Huy đã đánh lùi xe ra khỏi hiện trường tai nạn.

Do đó, công tác khám nghiệm hiện trường, khám các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông, khám dấu vết thương tích của người liên quan đến vụ tai nạn rất quan trọng. Điều này có tính khách quan và có ý nghĩa quyết định trong việc xử lý vụ án, làm căn cứ để khởi tố vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tuy nhiên, việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc tiến hành các bước có dấu hiệu không đầy đủ theo trình tự quy định, khiến việc đánh giá chứng cứ không toàn diện, có thể dẫn đến khả năng bỏ lọt tội phạm.

Gia đình bà Nguyễn Thị Chung cũng không hề có đơn từ chối việc giám định pháp y.

Như vậy với tư cách là đại diện hợp pháp của bị hại Huỳnh Thanh Cường, bà Chung hoàn toàn có thể yêu cầu Công an TP Phú Quốc cung cấp các thông tin liên quan đến vụ tai nạn đã được cơ quan này thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Việc các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang từ chối cung cấp thông tin với lý do tài liệu "Mật" là không đúng, có dấu hiệu cản trở việc tiếp cận thông tin của cá nhân, tổ chức, trái với quy định của pháp luật.

Việc xác định thông tin, tài liệu là "Mật" phải căn cứ vào quy định của pháp luật, không thể được đưa ra một cách tùy tiện. Chỉ những thông tin thuộc các trường hợp quy định của pháp luật nếu công khai có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc thì mới được xem là thông tin "Mật".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.