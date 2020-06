NÓNG: Thi thể bé 5 tuổi bị trói trong căn nhà hoang ở Nghệ An

Theo VNE: Nhà chức trách địa phương cho hay, nơi phát hiện thi thể nạn nhân ở khu rừng thuộc địa bàn huyện Yên Thành, cách xa khu dân cư. Công an tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị liên quan đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân.



"Một thanh niên dưới 20 tuổi, trú xã Quỳnh Tam được xác định là nghi phạm sát hại nạn nhân và đã bị tạm giữ", nguồn tin cho hay.

Cụ thể, thông tin trên PLO: Cuối chiều 9/6, cơ quan công an và người thân đã tìm được thi thể em Hồ Văn Đ (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) sau hai ngày mất tích.

Thi thể em Đ được tìm thấy trong căn nhà hoang ở địa bàn vùng sâu.

Nguồn tin cho biết, em Đ bị dẫn đến căn nhà hoang và trói lại dẫn đến em bị tử vong. Nghi phạm trong vụ việc này là một nam sinh hoc lớp 11, nghiện game online.

Trước đó, khoảng 15h chiều 7/6, cháu Đ xin bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình cháu Đ đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức của con trai mình. Gia đình cháu Đ trình báo công an và đăng các thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội.

Cho đến chiều 9/6, khi tìm được thi thể con bị trói, bỏ đói trong căn nhà hoang, bố mẹ cháu Đ khóc, ngất xỉu vì quá thương con.

Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ.