4 xã đều đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

Theo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của các địa phương, sau thời gian nỗ lực triển khai, đến thời điểm hiện tại, cả 4 xã Đức Thượng, Kim Chung, Sơn Đồng và An Khánh đều đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, với số điểm tự chấm đạt trên 98/100 điểm.

Hiện, các xã của huyện Hoài Đức đều đang trong lộ trình phát triển thành phường, hình thành những "phố trong làng". Trong đó, An Khánh là một trong những xã có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất huyện. Xã có tổng diện tích 850ha với tổng số hơn 13.000 hộ dân, khoảng 50.000 nhân khẩu sinh sống tại 7 thôn, 5 tổ dân phố và 4 khu đô thị.

Thực hiện xây dựng nông thôn mới nông cao, trong giai đoạn 2016 - 2021 xã An Khánh đã huy động gần 230 tỷ đồng để thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thông qua các nguồn vốn huy động được, xã đã triển khai xây dựng 2 nhà văn hoá mới trong tổng số 8 nhà văn hoá, 3 nhà đa năng, hơn 13km đường giao thông nông thôn, xây dựng hạ tầng kỹ thuật 3 khu đất dịch vụ. Xã còn có các khu vui chơi, vườn hoa, cây xanh, điện chiếu sáng toàn xã…

Sản xuất mành trang trí tại làng Vân Lũng, xã An Khánh (huyện Hoài Đức). Ảnh: Dương Hà

Đối với thôn Vân Lũng, nơi có 100% diện tích đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch đô thị nên người dân vừa tập trung duy trì và phát triển nghề phụ truyền thống là đan mành tre nứa, vừa tích cực kinh doanh, làm dịch vụ, buôn bán hoa, cây cảnh... Đặc biệt thôn có hơn 70% số hộ làm nghề đan mành tre nứa, giúp tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, kể cả người già cũng có thể tham gia một số công đoạn đơn giản để có thêm thu nhập.

Năm 2022, thu nhập bình quân trên địa bàn xã ước đạt 72 triệu đồng/người, xã không còn hộ nghèo.

Bà con nông dân trồng hoa tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Tại xã Đức Thượng, địa phương đã huy động được hơn 80 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó, có hơn 16 tỷ đồng (chiếm 19% tổng nguồn vốn) là huy động ngoài ngân sách. Với nguồn vốn trên, thời gian qua, xã đã đầu tư xây mới được 1 trường mầm non, 26 công trình giao thông nông thôn, cải tạo 1 Ao cá Bác Hồ, nâng cấp cải tạo 5 nhà văn hóa thôn...



Trước đây, Đức Thượng là xã thuần nông nhưng hiện nay, với tốc độ đô thị hóa rất nhanh, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, người dân phát triển đa dạng ngành nghề và buôn bán nhỏ. Thống kê cả xã có gần 500 hộ sản xuất, kinh doanh; trên 80 doanh nghiệp và 1 hợp tác xã đang hoạt động. Năm 2022, thu nhập bình quân trên địa bàn xã ước đạt hơn 67 triệu đồng/người, xã không còn hộ nghèo.

Đối với xã Kim Chung, nơi đây có rất nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng như làng nghề ảnh truyền thống Lai Xá, nghề sản xuất két bạc Đại Tự... nên các nghề kinh doanh dịch vụ rất phát triển. Toàn xã hiện có 100 doanh nghiệp công nghiệp xây dựng và dịch vụ, 2 hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ đều hoạt động hiệu quả. Hiện nay, bình quân thu nhập đầu người tại xã này đạt 72 triệu đồng/người/năm; xã không còn hộ nghèo...

Các thành viên đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội kiểm tra các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Kim Chung

Đối với xã Sơn Đồng, ngay sau khi có chỉ đạo của Thành phố và huyện, xã đã khẩn trương triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn xã đã từng bước được hoàn thiện, nhất là hệ thống trường lớp; đường giao thông được đầu tư nâng cấp đảm bảo quy chuẩn; kinh tế tăng trưởng khá, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hiện đạt 95,5%. Toàn xã hiện nay đã có thêm 5 nhà văn hoá mới.



Đủ điều kiện xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sau khi đối chiếu hồ sơ và kiểm tra thực tế mức độ đạt từng tiêu chí, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã thống nhất cả 4 xã đều đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng TP xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (tổng số điểm đạt 90 trở lên/100 điểm), không có tiêu chí bị điểm 0, không để nợ xây dựng cơ bản trong quá trình thực hiện.

Phó Chánh Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí phát biểu tại buổi thẩm định

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP, Trưởng đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí lưu ý các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, chung sức của người dân trong việc giữ gìn và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.



Đặc biệt, các địa phương cần tiếp tục quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân. Thực hiện rà soát sớm các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn của phường vào năm 2025.

Một góc khu đô thị Nam An Khánh. Ảnh: Sông Khôi - Bùi Lâm

Những năm trước đây, Hoài Đức được biết đến với những vùng trồng rau an toàn thì bây giờ, huyện còn được biết là vùng cây ăn quả chất lượng cao, sản xuất theo quy trình an toàn, hữu cơ như: Bưởi đường Cát Quế, La Tinh; nhãn chín muộn Song Phương, An Thượng; ổi Đài Loan, Thái Lan; táo đại, táo đào vàng Kim Chung, Di Trạch; phật thủ Đắc Sở...

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu có rất nhiều chỉ tiêu, trong đó, có nhiều chỉ tiêu cao hơn bộ tiêu chí đô thị. Do đó, thời gian tới, huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao song song với xây dựng xã thành phường, huyện thành quận nhằm nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân.