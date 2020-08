Nóng trong tuần: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt tạm giam

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (SN 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can trong vụ án.

Trước đó ngày 11/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1223/QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

24 ca nhiễm mới, 5 người tử vong vì COVID-19 trong tuần qua

Theo số liệu Bộ Y tế công bố, trong tuần qua cả nước ghi nhận thêm 24 ca nhiễm COVID-19 mới và 5 trường hợp tử vong do nhiễm COVID-19 trên nền bệnh lý nặng.

Tuần qua cũng ghi nhận 132 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại đã có 695/1040 ca nhiễm được chữa khỏi bệnh.

Trong tuần qua cũng ghi nhận 1 ca COVID-19 sau khi bệnh nhân này đã tử vong. Đó là bệnh nhân 1040 (ông T.P.H, SN 1965, trú thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Đáng chú ý, bệnh nhân được gia đình tổ chức mai táng khi chưa biết bệnh nhân nhiễm COVID-19 nên đã có hơn 70 người dự đám tang của bệnh nhân này.

Theo đó, ngày 23/7 đến 13/8, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân có tiền sử hội chứng Guillain barre, đái đường typ 2, suy kiệt, yếu tứ chi, phụ thuộc máy thở.

Ngày 27/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Cùng ngày bệnh nhân diễn tiến rất nặng và bệnh viện cho xuất viện theo yêu cầu của người nhà. Đến 23 giờ 55 cùng ngày bệnh nhân tử vong. Ngày 28/8, bệnh viện có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 của bệnh nhân.

Hiện ngành y tế Đà Nẵng đang giám sát dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các cán bộ phục vụ điều trị có liên quan đến bệnh nhân.

Ông Đoàn Ngọc Hải mua xe cứu thương, chở bệnh nhân về quê miễn phí

Sau khi mua đất, xây nhà cho người nghèo, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục mua xe cứu thương và trực tiếp làm tài xế chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí.

Ông Đoàn Ngọc Hải bên cạnh xe cứu thương của mình mua để phục vụ bệnh nhân nghèo về quê miễn phí

Chiều 28/8, ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM) cho biết, ông đang lái xe cứu thương chở một bệnh nhân ung thư từ TP.HCM về tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, nhiều người có mặt trước khu vực Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (quận Bình Thạnh) không khỏi bất ngờ khi thấy ông Hải lái xe cứu thương có dòng chữ “Xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí”.

Ông Hải cho biết chiếc xe cứu thương đó chính là của ông bỏ tiền ra mua dùng để chuyên chở các bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về quê.

Nguyên Phó chủ tịch quận 1 cho biết thêm, chiếc xe của ông mua là xe mới, nhập nguyên chiếc từ nước ngoài và có giá trị khoảng 700 triệu đồng.

Bé 2 tháng tuổi “sống lại” khi được bố mẹ gửi vào chùa mai táng

Anh Nguyễn Chánh Thức (26 tuổi, ở thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) người tự xưng là cha cháu bé cho biết, vợ anh là Nguyễn Thanh Thảo Uyên (26 tuổi) sinh bé vào ngày 1/6 tại BV Phụ sản Cần Thơ khi cháu chỉ mới 27 tuần tuổi. Do sinh thiếu tháng nên bé chỉ nặng 800g, thể trạng ốm yếu.

Gia đình đã đưa cháu qua nhiều bệnh viện để điều trị nhưng sức khỏe bé không mấy cải thiện.

Tấm ảnh được cho là anh Thức đang chăm sóc con bằng phương pháp Kangaroo tại BV Phụ sản Cần Thơ. Ảnh: GĐCC. Giấy chứng sinh thể hiện anh Thức và chị Uyên là cha mẹ cháu bé do BV Phụ sản Cần Thơ cấp. Ảnh: TRẦN NGỌC

Đến ngày 15/7, theo yêu cầu của gia đình, bé được nơi đây chuyển lên BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) điều trị với chẩn đoán: “Nhiễm trùng huyết, không đặc hiệu/hậu phẫu laser võng mạc vô mạch; vàng da tắc mật; bệnh lý võng mạc trẻ đẻ non; viêm phổi”.

“Do quá yếu nên bé được bệnh viện cho thở máy, lúc này đồng tử đã giãn. BS đề nghị gia đình ký vào biên bản xét nghiệm chọc dò tủy sống và tiên lượng tình trạng rất xấu vì bé thở nấc, mất hết tri giác. Nghĩ bé không qua khỏi, lại còn đau đớn khi phải chọc dò tủy sống nên gia đình xin đưa bé về nhà để lo hậu sự” - anh Thức nói.

Trên đường đi, sực nhớ một người làm công quả ở chùa An Lạc giúp an táng trẻ tử vong nên anh Thức bảo tài xế điều khiển xe tới chùa này.

Hơn một tháng sau, chiều 24/8, anh Thức vui mừng khi nhận điện thoại từ anh ruột báo cháu bé vẫn còn sống và đang được điều trị tại Bệnh viện Thủ Đức.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội BV quận Thủ Đức, cho biết anh Nguyễn Chánh Thức và chị Nguyễn Thanh Thảo Uyên xưng là cha và mẹ của cháu bé được Phật tử chùa An Lạc mang tới BV quận Thủ Đức điều trị. Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng đang xác minh nhân thân và vụ việc liên quan để có kết luận cuối cùng.

Phát hiện gần 1 tạ tiền cổ khi đào móng nhà

Ngày 25/8, ông Trần Phi Công, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong lúc đào móng nhà, một số người dân phát hiện có gần 100kg tiền cổ dưới lòng đất ở thôn Thượng (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh).

Theo ông Công, sau khi nhận được tin báo, cán bộ Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp cận hiện trường để xác minh, làm rõ. Nhận định bước đầu cho thấy, đây là những đồng tiền cổ có hình tròn, ở giữa đục lỗ vuông, được làm từ chất liệu đồng nguyên chất, ít bị oxy hóa...

Một số cán bộ bảo tàng Hà Tĩnh đã xuống nhà người dân sưu tầm một số đồng xu để phục vụ công tác nghiên cứu.

Mặt trước đồng tiền có 4 chữ Hán đọc chéo ghi niên hiệu đời vua đúc tiền và loại tiền lưu thông. Mặt sau một số đồng tiền được đúc nổi hai chữ Hán Thập Văn. Chữ được thể hiện dưới dạng chân thư, to, rõ ràng...

Số tiền trên gồm các loại: Gia Long Thông Bảo, Minh Mệnh Thông Bảo, Thiệu Trị Thông Bảo, Tự Đức Thông Bảo, Thành Thái Thông Bảo, Duy Tân Thông Bảo, Bảo Đại Thông Bảo. Trong số đó, tiền Thành Thái Thông Bảo chiếm số lượng lớn nhất.

Hiện cán bộ Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã sưu tầm một phần trong số đồng tiền cổ để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và trưng bày phục vụ khách tham quan.

Sập giàn giáo nhà đang xây, 8 người thương vong

Chiều 28/8, thông tin từ UBND Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn lao động

Theo đó, 5 người bị thương nặng đã được chuyển lên TPHCM cấp cứu. Hai nạn nhân tử vong đã được đưa về Bệnh viện Hậu Nghĩa để chờ điều tra nguyên nhân vụ việc. 1 người bị thương nhẹ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, trong quá trình thi công sàn tầng khu nhà phố liền kề, bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến các công nhân đang làm việc gặp nạn.