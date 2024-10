Nóng: UAV phóng từ Lebanon tấn công nhà riêng của Thủ tướng Israel Netanyahu

Cảnh sát có mặt bên ngoài dinh thự của ông Netanyahu sau sự việc. Ảnh từ video của Times of Israel.

Sự việc xảy ra sáng 19/10, khoảng 15h theo giờ Việt Nam.

Thủ tướng Netanyahu và gia đình ông không có mặt tại Caesarea vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, tuyên bố cho biết, đồng thời nói thêm rằng không có thương vong.

Quân đội Israel cho biết một máy bay không người lái được phóng từ Lebanon đã tấn công thị trấn Caesarea.

Chiếc máy bay không người lái được phóng từ Lebanon và đâm thẳng vào nhà của Thủ tướng ở Caesarea.

Cảnh sát đã đến hiện trường vụ tấn công. Cùng lúc đó, tiếng còi báo động vang lên ở Tel Aviv.

Hai máy bay không người lái khác được phóng cùng lúc đã bị chặn lại.

Sự cố đã kích hoạt báo động tại căn cứ quân sự Glilot, nhưng sau đó quân đội xác định rằng không có máy bay không người lái ở khu vực đó.

Máy bay không người lái bay cách Lebanon 70km.

Các cơ quan an ninh Israel coi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Caesarea là một thất bại an ninh rất nghiêm trọng và một cuộc điều tra đã được tiến hành về các vi phạm an ninh, một nguồn tin an ninh Israel được Đài phát thanh Quân đội Israel trích dẫn cho biết.

Các doanh nhân và chính trị gia sống trong khu vực này, nơi đây cũng tập trung nhiều quyền lực và tài sản chiến lược, bao gồm các căn cứ quân sự và nhà máy lọc dầu.

Quân đội Israel đã áp đặt chế độ kiểm duyệt và hạn chế rất chặt chẽ đối với phương tiện truyền thông Israel và cũng đã phong tỏa khu vực này.

Không có còi báo động nào vang lên ở Caesarea, trong khi ở các khu vực lân cận, chẳng hạn như Haifa, thì có.

Hezbollah sử dụng chiến thuật phóng máy bay không người lái và tên lửa cùng lúc vào các mục tiêu khác nhau để tránh bị phát hiện.

Truyền thông Israel đưa tin về việc triển khai máy bay chiến đấu và trực thăng ở Caesarea, nằm ở phía bắc Tel Aviv.

Trước đó, quân đội Israel cho biết một máy bay không người lái được phóng từ Syria đã rơi xuống khu vực phía bắc của Cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

Quân đội Israel không nói rằng hệ thống phòng không đã chặn được bất kỳ máy bay không người lái nào trong số ba máy bay không người lái mà họ báo cáo qua đêm.

Về phía Hamas, sự thách thức tiếp tục gia tăng sau cái chết của thủ lĩnh Yahya Sinwar.



Một tuyên bố video của Hamas. không chỉ xác nhận cái chết của ông Sinwar mà còn cảnh báo rằng những người bị giam giữ ở Gaza sẽ không được thả trước khi Israel kết thúc chiến tranh và các tù nhân Palestine được thả khỏi các nhà tù của Israel.

Ở Bờ Tây bị chiếm đóng, trên đường phố Ramallah, nhiều người Palestine khẳng định rằng cái chết của ông Sinwar sẽ không ngăn cản cuộc đấu tranh giành tự do của họ. Tại Tel Aviv, người Israel ngày càng lo ngại về số phận của những người bị giam giữ vẫn còn ở Gaza.

Mặc dù có nhiều quan sát cho rằng đây là cơ hội để chấm dứt cuộc chiến khi hàng ngũ Hamas lung lay, song Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố rằng chiến tranh chưa kết thúc và Hamas cho biết họ sẽ không thả những người bị giam giữ nếu không có lệnh ngừng bắn.