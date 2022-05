Nóng: Viện KSND TP.HCM ban hành cáo trạng vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Ngày 4/5, theo nguồn tin của Dân Việt, Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ TP.HCM) - hai bị can liên quan đến cái chết của bé gái 8 tuổi tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo cáo trạng, Viện KSND TP.HCM truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "giết người" và "hành hạ người khác".

Bị can Nguyễn Kim Trung Thái, bố đẻ của bé N.T.V.A (8 tuổi, nạn nhân tử vong trong vụ bạo hành) bị truy tố về tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm".

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Trung Kim Thái hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm. Ảnh Công an cung cấp

Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM nêu rõ, cháu N.T.V.A là con của Nguyễn Trung Kim Thái và chị N.T.H. Vợ chồng Thái và chị N.T.H ly hôn vào tháng 8.2020, Thái được Tòa án nhân dân quận 1 giao quyền chăm sóc cháu V.A.



Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Thái có quan hệ tình cảm với nhau. Đến 9/2020, Trang dọn về sinh sống cùng bố con Thái tại một căn hộ cao cấp ở phường 22, quận Bình Thạnh. Đến khoảng tháng 10/2021, bé V.A phải học trực tuyến ở nhà do tình hình dịch Covid-19 căng thẳng.

Quá trình chung sống, Trang tức giận việc gia đình Thái không cho Thái kết hôn với mình và Thái cũng không muốn có con chung nên đã đánh đập, hành hạ bé V.A dã man bằng nhiều hình thức, trong nhiều giờ, nhiều ngày.

Trong đó, từ ngày 7/12/2021 - 22/12/2021, Trang đã nhiều lần đánh đập bé V.A bằng các hung khí như cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối máy hút bụi), gây nên nhiều vết bầm trên người cháu A.

Trước khi tử vong, bé N.T.V.A bị hành hạ, đánh đập dã man, thậm chí là bị nhốt vào chuồng chó hoặc quỳ gối học bài trong nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Nhiều lần Trang không cho bé V.A mặc quần áo, bắt quỳ gối, giơ hai tay lên cao, nhốt vào chuồng chó... hoặc bắt cháu quỳ gối để học bài trong nhiều giờ đồng hồ mới được đứng dậy. Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh đập, hành hạ nhưng không can ngăn, thậm chí còn tham gia chửi mắng và đánh bé V.A.



Khuya ngày 10/12/2021, từ 22h đến hơn 2h sáng hôm sau, Trang và Thái thay nhau hành hạ và đánh vào vùng trọng yếu của cô bé.

Ngày 22/12/2021, V.A ở nhà học trực tuyến với Trang, Thái đi làm. Trong quá trình dạy học, Trang bắt cháu A. quỳ để kiểm tra bài, đánh đập, dùng chân đạp, đá vào bụng, hông. Đến 15h cùng ngày, Thái xem camera, thấy Trang đánh cháu A. nên gọi về nhà nói Trang đừng đánh nữa rồi cúp máy.

Đến 18h cùng ngày, Trang thấy cháu A. bất tỉnh nên gọi Thái về nhà. Khi về, Thái sơ cứu cho cháu A. rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên cháu A. tử vong sau đó.

Trong lúc cháu A. được các bác sĩ cấp cứu, Thái đã về nhà đăng nhập vào tài khoản quản lý camera và xóa hết dữ liệu 4 camera trong nhà.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé gái bị tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ; có nhiều vết thương cũ, gãy khung xương sườn 2, 3, 4 bên phải... Trong khi đó, kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân chết của cháu A. do bị phù phổi cấp do sốc chấn thương.