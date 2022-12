NÓNG: Vụ nổ cửa hàng xe máy ở Hà Nội là nổ bình gas và có cả pháo tự cuốn

Ngày 28/12, liên quan vụ nổ lớn ở quán sửa xe máy tại đường Hoàng Công Chất (Bắc Từ Liêm), thông tin từ Công an TP.Hà Nội, hồi 19 giờ 3 phút ngày 27/12, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại cửa hàng sửa chữa xe máy của ông Thân Văn Mùi (địa chỉ: Số 176 đường Hoàng Công Chất, tổ 9, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm).

Cảnh sát cho biết, vụ nổ ở cửa hàng xe máy tại đường Hoàng Công Chất có cả pháo tự cuốn. Ảnh: TN

Công an thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Bắc Từ Liêm, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP (4 xe chữa cháy, 1 xe CNCH) đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đến hồi 19 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả 3 người bị thương được người dân cứu ra ngoài và được cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia là T.V.T (SN 1986), N.N.T (SN 2000) và T.V.L (SN 2000).

Vụ nổ đã khiến 3 người bị thương, may mắn sức khỏe đã ổn định. Ảnh: TN

Hiện 3 nạn nhân sức khỏe đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Về tài sản, xác định cháy một số xe máy và vật tư thiết bị đồ dùng sửa chữa xe trong diện tích đám cháy khoảng 54m2.

Qua xác minh, bước đầu, anh N.V.L (HKTT xã Quản Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; là nhân viên sửa xe của quán) cho biết, cuối tháng 11/2022, T.V.T và N.N.T rủ nhau lên mạng mua thuốc về tự cuốn pháo để chơi trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Có thể trong khi sử dụng bếp gas mini để ăn lẩu, bình gas đã phát nổ gây cháy nhà và cháy, nổ số pháo đã cuốn.

Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.