NÓNG: Xe tăng Israel tiến vào Dải Gaza, chiến binh Hamas giao chiến với lực lượng Israel

Xe tăng Israel tiến vào Gaza. Ảnh: Al Jazeera.

Quân đội Israel đã cắt đứt một phần thành phố Gaza và tách biệt phía bắc Dải Gaza với phía nam.

Theo báo cáo của các phóng viên và nhân chứng của Al Jazeera, dòng xe tăng của Israel đang tiến đến vùng ngoại ô thành phố Gaza.

Các nhân chứng cũng nói với hãng tin AFP rằng các xe tăng đang ở rìa thành phố Gaza và cắt một con đường huyết mạch từ phía bắc tới phía nam của lãnh thổ Palestine bị chiến tranh tàn phá.

Các nguồn tin Palestine nói với Al Jazeera rằng xe tăng Israel đang chia Dải Gaza thành hai phần Bắc và nam sau khi tấn công vào Phố Salah al-Din, con đường đi thẳng qua khu vực này. Họ bắn vào bất kỳ phương tiện nào cố gắng đi dọc theo con phố, một người dân cho biết.

Diễn biến này cho thấy các lực lượng Israel có ý định mở rộng các cuộc tấn công trên bộ nhằm cố gắng cô lập hoàn toàn Gaza.

Các cuộc không kích của Israel vào các khu vực khác nhau của Dải Gaza vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ.

Các vụ nổ thường xuyên được nghe thấy và khói có thể được nhìn thấy khắp khu vực.

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine đã công bố một đoạn video cho thấy các cuộc không kích dữ dội của Israel vào khu vực Tal al-Hawa của Gaza, nơi có Bệnh viện al-Quds.

Bệnh nhân, người dân phải sơ tán và nhân viên y tế lo lắng về một cuộc không kích có thể xảy ra vào bệnh viện sau khi Israel ra lệnh sơ tán “ngay lập tức” khỏi bệnh viện hôm 29/10.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ họp hôm nay và thảo luận về hoạt động quy mô lớn của Israel ở Gaza cũng như tình hình nhân đạo tồi tệ ở Gaza.

Cuộc họp diễn ra theo yêu cầu của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi được cho là đang nghiên cứu một nghị quyết mới về cuộc chiến Israel-Hamas.

Hội đồng Bảo an trước đây đã bác bỏ bốn dự thảo nghị quyết – một do Mỹ phủ quyết, một do Nga và Trung Quốc phủ quyết, và hai do không đạt được tối thiểu 9 phiếu “đồng ý”.

Hôm thứ Sáu, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết với 120-14 phiếu bầu với 45 phiếu trắng, kêu gọi ngừng bắn nhân đạo dẫn đến chấm dứt chiến sự.

Điều đáng chú ý là trong khi các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ không có tính ràng buộc về mặt pháp lý thì các nghị quyết của Hội đồng Bảo an lại có tính ràng buộc về mặt pháp lý.