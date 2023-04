Nộp hồ sơ xét tuyển cùng lúc cả trường công an và quân đội, có được không?

Nộp hồ sơ xét tuyển cùng lúc cả trường công an và quân đội, sau đó mới quyết định chọn trường có được không?

Trong buổi Giao lưu trực tuyến tuyển sinh vào công an nhân dân 2023 diễn ra sáng 2/4 do Báo Công an TP.HCM tổ chức, thí sinh đặt câu hỏi: "Em đều muốn xét tuyển vào công an và quân đội, vậy em có thể cùng một lúc nộp hồ sơ vào cả trường quân đội và công an đợi quyết định chọn trường xét tuyển sau được không?".

Về câu hỏi này, đại úy Trần Thanh Thùy - Đội trưởng Đội Đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM cho hay, theo quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào trường đại học thuộc Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào các trường công an nhân dân là nguyện vọng 1 để xét tuyển. Do đó, thí sinh không thể đăng ký sơ tuyển cùng lúc trường đại học thuộc Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng.

Học viện An ninh nhân dân đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên đại học chính quy khóa D53 năm 2021-2022. Ảnh: HVANND



Một thí sinh khác lo ngại không đậu Đại học Cảnh sát nhân dân do năm ngoái điểm chuẩn điểm cao và hỏi "có thể đồng thời nộp hồ sơ xét nguyện vọng vào bậc trung cấp cảnh sát được không", đại úy Trần Thanh Thùy cho biết, năm 2023, Bộ Công an có chỉ tiêu xét tuyển bậc trung cấp đối với thí sinh là học sinh phổ thông, đối với các trường hợp đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào đại học công an. Thí sinh cháu có thể liên hệ công an cấp huyện để được hướng dẫn làm thủ tục. Ngoài ra, thí sinh vẫn có thể đăng ký xét tuyển đại học ngoài ngành ở nguyện vọng 2.

Điều kiện về hạnh kiểm, học lực xét tuyển vào trường công an 2023

Thiếu tá Lê Minh Thiện - Phó Đội trưởng Đội Đào tạo, Phòng Tổ chức Cán Bộ Công an TP.HCM cho hay, Bộ Công an quy định rất rõ, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn từng năm học THPT thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường công an nhân dân phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường công an nhân phải đạt từ 6,5 điểm trở lên; trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ).

Các cách để được tuyển vào ngành công an năm 2023

Thí sinh Trần Thị Hoa Hồng đang là sinh viên một trường đại học tại TP.HCM hỏi: "Có bao nhiêu cách tuyển vào ngành công an?". Theo Trung tá Nguyễn Hồng Kông, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP.HCM, hiện theo quy định của Bộ Công an, có thể tuyển vào công an thông qua một số hình thức tuyển như sau:

Tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong các trường công an nhân dân năm 2023 (tuyển sinh đào tạo văn bằng 2).

Tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, sau khi hết hạn sẽ căn cứ vào quá trình phấn đấu của từng người để xem xét chuyển chuyên nghiệp vào biên chế chính thức của ngành công an.

Để biết chính xác thêm các thông tin và tiêu chuẩn, điều kiện, thí sinh có thể liên hệ công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú để được hướng dẫn rõ hơn.

