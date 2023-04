Có hình xăm, bị cận, được thi vào trường công an không?

Có hình xăm có được xét tuyển vào trường công an 2023 không?



Trong buổi Giao lưu trực tuyến tuyển sinh vào công an nhân dân 2023 diễn ra sáng 2/4, có một số thông tin liên quan đến các tiêu chuẩn để xét tuyển vào trường công an được thí sinh quan tâm.

Một thí sinh cho biết: "Cháu rất thích và muốn đăng ký xét tuyển vào trường công an, có một hình xăm nhỏ tên cháu trên cánh tay và có thể xóa xăm được, vậy có được xét tuyển hồ sơ vào trường công an không?".

Học viện Cảnh sát Nhân dân tham gia tiếp sức mùa thi năm 2022. Ảnh: HVCSND

Thiếu tá Lê Minh Thiện - Phó đội trưởng Đội Đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM cho biết, theo quy định 45/2019/TT-BCA ngày 2/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, phải đảm bảo các chỉ số đặc biệt sau:

Không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy.

Màu và dạng tóc bình thường.

Không bị rối loại sắc tố da.

Không có các vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da.

Không bấm lỗ tai (đối với nam), ở mũi và các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức.

Bị cận có thi vào trường công an 2023 được không?

Về tiêu chuẩn sức khỏe đăng ký vào trường công an, thiếu tá Lê Minh Thiện cho hay, Bộ Công an chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 2/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Riêng về chiều cao áp dụng cho từng đối tượng dự tuyển như sau:

Chiến sĩ nghĩa vụ công an tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tại thời điểm tuyển chọn.

Thí sinh dự tuyển chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ.

Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30.

Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên.

Theo đại úy Trần Thanh Thùy - Đội trưởng Đội Đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM, trường hợp mắt cận cao hơn 3 đi-ốp, bản thân thí sinh phải điều trị trước khi được kiểm tra sức khỏe, do theo Bộ Công an quy định, các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt, tương đương việc không cho đăng ký dự tuyển vào các trường công an nhân dân.

Đại úy Trần Thanh Thùy chia sẻ thêm, thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường công an không quá 22 tuổi (tính đến năm xét tuyển), là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, riêng thí sinh là người dân tộc thiểu số thì không quá 25 tuổi. Không sơ tuyển các trường hợp thí sinh đã kết hôn hoặc có con ruột.