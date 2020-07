NSƯT Hương Dung sốc vì không kịp thăm NSƯT Hoàng Yến lần cuối

NSƯT Hương Dung cho biết bà chuyển vào TP.Hồ Chí Minh công tác đã 5 năm nay nên thời gian ra Hà Nội thường rất gấp gáp. Trong thâm tâm, bà cũng đang muốn có dịp được tới thăm những nghệ sĩ lớn tuổi mà mình đã có dịp cùng làm việc nhiều trong đó có NSƯT Hoàng Yến. Nhưng chưa kịp thực hiện mong muốn này thì nghe tin NSƯT Hoàng Yến đã ra đi.

NSƯT Hoàng Yến

Vì nhiều lần làm tổ chức sản xuất cũng như hậu kỳ cho các phim Việt Nam, nên NSƯT Hương Dung đã từng làm nhiều phim chung với bà Hoàng Yến. Với những nghệ sĩ lớn tuổi, đạo diễn và sản xuất phim vẫn luôn nhớ tới và tạo cơ hội cho các nghệ sĩ được làm nghề dù chỉ là vài cảnh ngắn. Kỷ niệm nhớ nhất với NSƯT Hoàng Yến, nghệ sĩ Hương Dung cho biết cũng phải cách đây gần 20 năm.

Trong một bộ phim của đạo diễn Cường Việt, bà Hoàng Yến đóng vai mẹ của nghệ sĩ Trung Anh – một người lính rời ngũ bị thương ở đầu dẫn đến chứng tâm thần. Bộ phim này đạo diễn Cường Việt muốn lấy giọng thật nên các diễn viên phải tự lồng tiếng cho vai diễn của mình, thường phải lồng tiếng đến 2-3 giờ sáng. Hôm đó là tầm 1 giờ sáng. Vai của bà Hoàng Yến có câu: "Con ơi, đấy không phải là cái hầm đâu, đấy là cái hang chuột". Đó là câu nói trong cảnh anh con trai tâm thần hàng ngày ra đống rơm giả làm ụ pháo để bắn, và ra cái hang chuột thì nghĩ là cái hầm. Nhưng thu vài lần không hiểu sao bà Hoàng Yến toàn nói nhầm thành: "Con ơi đấy không phải là cái hang chuột, đấy là cái hầm". NSƯT Hương Dung nói: "Cô có mệt không, cô ngồi nghỉ uống nước đi, nếu không làm được thì nghỉ mai làm tiếp vậy" và cũng bảo đạo diễn để cho bà nghỉ. Nhưng vì tiến độ đang gấp gáp, phòng thu lại ở xa đi lại mất công nên mọi người đều cố gắng làm cho xong việc. Hỏi NSƯT Hoàng Yến thì bà Hoàng Yến vẫn nói: "Thôi để cô cố đi chứ mai lại đi nữa thì cô mệt lắm!". Mỗi lần nghĩ đến kỷ niệm đó nghệ sỹ Hương Dung đều cảm thấy rất thương, người già đến tầm giờ đó là không còn đủ minh mẫn để nhớ được thoại nhưng vẫn cố gắng làm đi làm lại.

Trong cuộc sống, NSƯT Hương Dung cũng là người bạn thân thiết với nghệ sĩ Thùy Hương - con gái của bà Hoàng Yến. Đám tang của cụ thân sinh nghệ sĩ Thùy Hương, nghệ sĩ Hương Dung cũng đưa cụ về tận quê. Từ khi cụ ông mất, cụ bà cũng rất buồn. NSƯT Hương Dung xúc động nói: "Nghe nói bà ra đi rất nhẹ nhàng trong lúc ngủ, con cái cũng không biết nên rất thương. Các con bà rất thương bà, bà sống rất chuẩn mực, thương chồng con, nhẹ nhàng và có trách nhiệm".

NSƯT Hương Dung

Nghệ sĩ Hương Dung cũng kể lại một kỷ niệm vui của bà Hoàng Yến với nghệ sĩ Vũ Tăng. Nghệ sĩ Vũ Tăng có lần kể rằng ngày xưa anh đi xe "cá ươn" hoặc Barbetta đi làm, hay chở lúc thì cô Hoàng Yến, lúc thì cô Xuân Thức đi cùng. Một hôm buổi tối chở cả cô Hoàng Yến và Xuân Thức kẹp 3 về thì bị công an dừng xe lại hỏi. Bà Hoàng Yến sợ quá, bảo anh công an là con tôi làm chỗ nọ chỗ kia. Nhưng anh công an bảo: "Không, cháu không nhắc gì bác đâu. Mà bác đi vội thế nào mà áo lại cài cúc trên cúc dưới thế kia!". Bà Hoàng Yến và Xuân Thức lúc đó mới nhìn nhau, lúc đó các bà chỉ khoảng 50- 60 thôi. Nghệ sĩ Vũ Tăng bảo: "Ôi trời tao ngượng quá cơ! Đi với hai bà thế thì chắc người ta lại nghĩ trong đầu là tao "tòm tem" gì với hai bà đấy!".

NSƯT Hương Dung ngậm ngùi: "Anh Tăng cũng mất rồi. Giờ thì lần lượt người già cũng về với đất thôi. Cũng biết là như thế, nhưng những người gắn bó với mình lâu, bao nhiêu phim rồi, nhiều lắm chứ không phải là 1 – 2 phim, thời gian gắn bó trải dài trong nhiều năm, kể cả khi các cô đã lớn tuổi. Cũng rất buồn, mất mát làm người ta khó mà nguôi ngoai mỗi khi nhìn lên phim thấy hình ảnh của người ấy, thấy những người như thế trên phim cứ mất dần đi!".