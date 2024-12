NSƯT Phi Điểu U100 vẫn chạy show bằng xe máy

Tự quản mình

NSƯT Phi Điểu chia sẻ: “Tôi thích đi xe máy để còn rèn luyện đầu óc từ những pha xử lý ở trên đường. Bây giờ thiếu gì phương tiện đi lại đâu? Nhưng xe máy vẫn là phương tiện giúp tôi chủ động giờ giấc hơn cả”.

Bà cũng bật mí rằng, chưa từng gặp tai nạn nghiêm trọng, chỉ bị “quẹt quẹt chút đỉnh” thôi. NSƯT Phi Điểu không có bí quyết đặc biệt trong rèn luyện sức khỏe. Bà cho rằng: “Có lẽ do tôi quen hoạt động liên tục không ngưng nghỉ từ thời trẻ đến giờ. Vì thế nên sức bền tốt chăng? Nhưng sức khoẻ còn là thứ trời cho, không thể nào nói trước được, cũng không hứa được”.

Khán giả ngạc nhiên và ngưỡng mộ khi gặp NSƯT Phi Điểu chạy xe máy đến mini show Hồ Văn Cường. Ảnh: Fan của ca sĩ Hồ Văn Cường cung cấp.

Tháng 10/2023, “ngoại” Phi Điểu tròn 91 tuổi. Bà được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim ngắn TP. Hồ Chí Minh 2023. Bà không đặt nặng chuyện cát-xê hay giải thưởng ở độ tuổi này, mà làm nghề vì đam mê.

Như bà từng chia sẻ: “Cuộc sống đã cho tôi một quãng thời gian đẹp để được làm nghề mình yêu thích, được sống với đam mê của mình”.

Các đạo diễn, diễn viên mời bà tham gia dự án, nếu bà thấy phù hợp nhận lời, không phù hợp sẽ từ chối, không bị bất kỳ sức ép nào: “Tôi đã về hưu, nên tự quản mình”, bà nói.

Nữ nghệ sĩ gạo cội tích cực hỗ trợ nghệ sĩ trẻ trong các dự án phim ảnh hay dự án âm nhạc. Cách đây 8 năm, khi Hồ Văn Cường là thí sinh tranh tài ở chương trình Thần tượng âm nhạc nhí 2016, NSƯT Phi Điểu đã tham gia diễn xuất hỗ trợ nam ca sĩ khi anh trình bày ca khúc Bà Năm , góp phần giúp Hồ Văn Cường chinh phục ngôi vị quán quân.

Thích lì xì con cháu, âm thầm làm từ thiện

Họa sĩ Hồng Quân, con trai của NSƯT Phi Điểu tiết lộ má của anh di chuyển liên tục. Bà mới trở về từ Điện Biên đã lại cưỡi xe máy tới mini show của Hồ Văn Cường.

Họa sĩ chia sẻ: “Do thể chất của má tôi từ nhỏ đã được như vậy. Hơn nữa thời trẻ má tôi còn học và dạy vũ đạo cho Đoàn Cải lương Bắc Trung Ương. Rèn luyện vũ đạo có ích cho sức khỏe”.

Người thân của bà không muốn bà đi “sô” bằng xe máy. Con trai của bà giãi bày: “Cả nhà tôi không ai đồng ý cho má đi xe máy. Vì lo cho má, đường phố đông đúc, má lại cao tuổi. Nhưng má tự đi, không ai cản được”. Anh còn bật mí chiếc xe gắn máy mà NSƯT Phi Điểu đang chạy do con của bà mua nhưng bà đòi được trả tiền.

Theo họa sĩ Hồng Quân, thu nhập của NSƯT Phi Điểu đến từ 3 nguồn: “Má tôi có lương hưu. Tiền tác quyền bài hát của ba tôi, cố nhạc sĩ Phan Nhân . Ngoài ra, bà còn tiền cát-xê từ phim ảnh và các hoạt động nghệ thuật khác”.

Trong cuộc sống đời thường, NSƯT Phi Điểu sống bình dị, không có nhu cầu hưởng thụ xa hoa. Bà gom góp tiền để dành cho con, cho cháu: “Thỉnh thoảng tôi về nhà thăm má, lần nào cũng được má lì xì đó nha! Không nhận lì xì không được vì con cái hay cháu chắt trong mắt má tôi mãi mãi chỉ là đứa trẻ không bao giờ lớn. Không nhận tiền, má giận đấy!”, họa sĩ Hồng Quân tâm sự.

Bà thích lì xì các con, nhưng hai con của bà, một trai, một gái muốn lì xì lại bà cũng khó: “Những chuyện lớn, chúng tôi lo rồi. Má bảo, má muốn làm chuyện nhỏ như lì xì chẳng hạn”, họa sĩ Hồng Quân kể.

Anh còn tiết lộ thêm NSƯT Phi Điểu rất hay đi làm từ thiện song không thích ồn ào và không thích mọi người để ý.

Về sức khỏe của NSƯT Phi Điểu họa sĩ Hồng Quân cho biết: “Má tôi người nhỏ nhắn, đi diễn và làm công việc xã hội liên tục nên may mắn không bị béo. Bệnh của bà cũng chỉ loanh quanh nhức đầu, sổ mũi, không đáng ngại”. Anh vui vẻ bình luận về chuyện U100 vẫn chạy xe máy: “Năm nào má cũng bị té xe. Nhưng nguyên nhân té xe không phải do má phóng nhanh, vượt ẩu mà là do đi chậm quá”.