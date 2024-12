Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 6: Chae Soo Bin bị trả thù khi cứu Yoo Yeon Seok?

Sau một tuần bị hoãn chiếu, phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông/Khi chuông điện thoại reo) lên sóng vào tối 13/12 thu hút sự quan tâm của khán giả. Mở đầu tập phim này, Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) đã phát hiện ra vợ - Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng) đứng gần lan can của tòa nhà và có hành động nghe điện thoại. Baek Sa Eon lập tức đặt ra loạt câu hỏi khiến Hong Hee Joo "đứng hình": "Sao lại đứng lên lan can, em đang cố tự tử à? Em vừa gọi điện thoại sao? Hãy tạo ra tiếng động đi..."

Trước mặt chồng và mọi người, Hong Hee Joo vì nghe lời mẹ nên cô giấu việc mình vẫn có thể nói chuyện bình thường sau vụ tai nạn thời thơ ấu. Baek Sa Eon không ngừng hoài nghi về thân phận của kẻ xấu với đuôi số điện thoại "406" và lý do khiến Hong Hee Joo giả câm trong khi bản thân vẫn có thể nói chuyện. Khi trở về nhà, Baek Sa Eon muốn tiến vào phòng để hỏi vợ nhưng không thể, có lẽ vì anh sợ Hong Hee Joo chất vấn ngược lại bí mật của mình.

Trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 5: Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) khuyên Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng) đừng tự ti vào bản thân. (Ảnh: Chụp màn hình MBC)

Trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 5, Hong Hee Joo chính thức được nhận vào làm việc tại Văn phòng Tổng thống, trở thành đồng nghiệp của chồng. Khi báo tin vui này cho Baek Sa Eon, Hee Joo gửi nhầm icon trái tim khiến cả hai khó xử, ngại ngùng vì hiếm hoi thể hiện tình cảm với đối phương. Sau đó, cặp đôi thống nhất đi ăn cùng nhau để chúc mừng Hee Joo. Baek Sa Eon cũng tặng cho vợ một bộ vest mới trước ngày được làm việc tại Văn phòng Tổng thống. Sa Eon khuyên Hee Joo đừng tự ti vào bản thân mình.

Tình cờ chứng kiến cảnh Baek Sa Eon và Hee Joo cùng đi mua đồ, Hong In Ah - người vợ “hụt” mà đáng ra Sa Eon phải cưới không khỏi tò mò. Cô gửi tin nhắn hỏi thăm em gái nhưng không nhận được hồi âm.

Khép lại phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 5, anh chàng Ji Sang Woo (Huh Nam Joon thủ vai) và nữ phát thanh viên Na Yuri (Jang Gyu Ri đóng) đã cùng nhau đến hiện trường về vụ án anh từng đề cập. Sang Woo nhớ lại ký ức kinh hoàng thời thơ ấu khi chứng kiến một cậu bé đeo mặt nạ có hành động dùng dao giết con mèo. Khi lớn lên, Sang Woo còn phát hiện thêm việc những đứa trẻ tại cô nhi viện anh từng sống bị mất tích.

Trong khi cùng đi ăn với Ji Sang Woo và Na Yuri để chúc mừng Hong Hee Joo, Baek Sa Eon lo lắng khi không thấy vợ trở lại. Thực tế, Hee Joo ra ngoài và sử dụng chiếc điện thoại có đuôi số "406" để gọi cho Baek Sa Eon. Cô muốn biết lý do vì sao Sa Eon không muốn ly hôn với mình. Khi Sa Eon chuẩn bị đưa ra câu trả lời về tình cảm giữa anh và Hee Joo thì một chiếc xe ô tô lao đến. Hee Joo đã không chần chừ gọi tên Baek Sa Eon và lao đến cứu chồng. Sau đó, kẻ xấu đã gọi điện thoại đe dọa Hee Joo, đồng thời tiết lộ rằng chính hắn là người lái chiếc xe muốn đâm vào Baek Sa Eon.

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 6: Chae Soo Bin bị trả thù khi cứu Yoo Yeon Seok?

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 6 sẽ lên sóng vào tối 14/12 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trước khi tập phim này được công chiếu, phía nhà sản xuất hé lộ một số phân cảnh khiến người xem không khỏi tò mò. Cụ thể, khi trợ lý của Baek Sa Eon báo tin cho anh về việc đã xác nhận giọng nói của Hong Hee Joo và người gọi điện thoại bằng đuôi số "406" khớp nhau đến 99.99%. Thời điểm này, Baek Sa Eon bị say rượu khiến Hong Hee Joo chật vật đưa anh lên nhà.

Sau khi tỉnh dậy, Baek Sa Eon và Hong Hee Joo tỏ ra ngại ngùng khi cả hai cùng ngủ ở sàn nhà thay vì ngủ tại phòng riêng. Baek Sa Eon hẳn đã đoán ra được người gọi điện thoại đuôi số "406" có liên quan đến vợ. Anh cũng âm thầm tìm hiểu thêm về Hong Hee Joo, đồng thời tìm kiếm chiếc đoạn thoại có thể điều chỉnh được giọng nói cô đang sử dụng và phát hiện thêm những điều bí ẩn về vợ mình.

"Có phải Hee Joo muốn có sự chân thành và tình yêu không? Cô ấy muốn vậy à? Tôi có thể cho cô ấy tất cả. Nếu đó là điều Hee Joo muốn thì tôi có thể cho cô ấy tất cả", Baek Sa Eon khẳng định.

"Nếu đó là điều Hee Joo muốn thì tôi có thể cho cô ấy tất cả", Baek Sa Eon khẳng định trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 6. (Ảnh: Chụp màn hình MBC)

Ở diễn biến khác, Baek Sa Eon khiến đồng nghiệp ngỡ ngàng khi có hành động ngọt ngào đối với Hong Hee Joo. Thực tế, cả hai giấu mối quan hệ vợ chồng trước mặt các đồng nghiệp. Trong chuyến đi chơi cùng mọi người có cảnh Yoo Yeon Seok (đóng vai Baek Sa Eon) lo lắng khi không tìm thấy Chae Soo Bin (đóng vai Hong Hee Joo).

Liệu Hong Hee Joo có bị kẻ xấu trả thù khi cứu Baek Sa Eon? Nhân vật chị gái của Hong Hee Joo có âm mưu gì khi trở về liên lạc lại với Hong Hee Joo?

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 6 lên sóng lúc 21 giờ 50 phút (giờ Hàn Quốc) trên đài MBC của Hàn Quốc vào thứ Bảy (ngày 14/12) và phim được chiếu trên nền tảng Netflix.