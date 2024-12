Minh Tú chính thức lên tiếng về tình trạng sức khỏe sau loạt tin đồn

Mới đây, Minh Tú gây chú ý khi chính thức lên tiếng về tình trạng sức khỏe hiện tại trước những đồn đoán cô "phát tướng" vì mang thai sau khi lấy chồng ngoại quốc. Người đẹp sinh năm 1991 khẳng định chưa có "tin vui" và cũng không phải cô bỏ bê không chăm sóc bản thân trong thời gian qua. Minh Tú cho biết, cô đang phải đối mặt với bệnh cột sống, thoái hóa và mất xương...

Siêu mẫu Minh Tú chia sẻ, cô đang phải đối mặt với những thách thức từ bên trong mình, liên quan tới sức khỏe. (Ảnh: FBNV)

"Lời đầu tiên tôi muốn xin gửi lời cảm ơn vì những lời hỏi thăm của mọi người trong những lần tôi xuất hiện gần đây, nhất là liên quan tới thể trạng của mình. Và thông qua đó cũng xin được gửi lời xin lỗi đến mọi người vì không có thể rạng ngời, tươm tất với một thân hình gọn gàng, xinh đẹp không đáp ứng được hình ảnh yêu cầu của một một ngừoi mẫu, người đẹp...

Trong suốt năm nửa 2024 qua, tôi đang phải đối mặt với những thách thức từ bên trong mình, liên quan tới sức khỏe, bệnh cột sống, thoái hoá và mất xương. Việc đó đồng nghĩa với việc có thể trong tương lai tôi phải đối mặt đến các vấn đề về sinh hoạt thường ngày, đi lại hoặc ảnh hưởng đến cột sống khi có em bé.

Và tôi đã phải đưa ra lựa chọn, mình từ bỏ niềm đam mê gym, lái xe, chơi các môn thể thao mạnh và mạo hiểm để tìm đến với yoga, bơi lội và Pilates và các phác đồ điều trị, tập vật lý trị liệu.

Cộng với việc uống thuốc xương khớp và căng thẳng nên cơ thể tích nước, việc stress cũng làm tôi không thể giảm cân mặc dù đã cố gắng ăn uống điều độ hết mức có thể", Minh Tú chia sẻ.

"Xương các đốt sống thoái hóa rất nặng: biến dạng đốt sống, mất xương. Tình trạng cột sống như người 60 tuổi", người đẹp sinh năm 1991 tiết lộ về tình trạng sức khỏe khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. (Ảnh: FBNV)



Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khiến fan lo lắng

Theo siêu mẫu Minh Tú, lý do cô tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại vì muốn giải đáp thắc mắc của người hâm mộ đã quan tâm đến mình. "Tôi mong muốn có thể lan tỏa niềm vui, lạc quan đến mọi người. Hy vọng tôi sẽ sớm giải quyết được các vấn đề bên trong, để có thể đem đến cho quý khán giả một diện mạo tươi mới hơn. Và chắc chắn khi có tin vui, tôi sẽ chia sẻ vì tôi biết mọi người cũng mong muốn những điều tốt đẹp đến với tôi và gia đình", siêu mẫu Minh Tú bày tỏ.

Siêu mẫu Minh Tú hạnh phúc bên ông xã Chris. (Ảnh: FBNV)

Chiều 13/12, PV Dân Việt đã liên hệ với siêu mẫu Minh Tú về phản ứng của Chris - chồng nữ siêu mẫu xoay quanh thông tin về tình trạng sức khỏe của cô. Người đẹp sinh năm 1991 cho hay: "Thời gian đầu có kết quả về sức khỏe của tôi khiến ông xã khá lo lắng. Chris luôn kề cạnh khi tôi thường xuyên phải đến bệnh viện để làm xét nghiệm và trị liệu. Anh chủ động trao đổi với bác sĩ để theo dõi tình trạng sức khỏe và tìm kiếm giải pháp hỗ trợ điều trị cho vợ.

Anh luôn thể hiện sự quan tâm đến tôi trong việc nhắc nhở luyện tập, hỏi thăm tình trạng sức khỏe cũng như theo dõi quá trình điều trị. Hơn thế nữa, sự quan tâm của anh còn thể hiện qua những hành động nhỏ như massage lưng cho tôi những lúc đi làm phải ngồi lâu, chuẩn bị và nhắc nhở tôi dùng thuốc bổ hằng ngày; chủ động sắp xếp các công việc nặng trong nhà để tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Những hành động tuy nhỏ nhưng khiến tôi cảm động, trong lòng thấy ấm áp, trân trọng và biết ơn tình cảm của chồng dành cho mình".

Minh Tú từng giành danh hiệu Miss Supranational Asia 2018 (Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á). (Ảnh: FBNV)

Minh Tú (sinh năm 1991) được biết tới sau khi giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào Top 10 cùng danh hiệu Miss Supranational Asia 2018 (Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á). Người đẹp sinh năm 1991 cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của cuộc thi The Face Vietnam và The Look Vietnam 2017. Cô còn là giám khảo khách mời trong chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Minh Tú được khen là người đào tạo mát tay khi huấn luyện nhiều hoa hậu đạt thành công, trong đó có Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên.



Đám cưới Minh Tú và chồng Tây từng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)

Tháng 4/2024, siêu mẫu Minh Tú chính thức về chung một nhà với Chris (tên thân mật của chồng Minh Tú - PV). Đám cưới của cặp đôi diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của hàng trăm khách mời, trong đó có bạn bè, người thân của cô dâu - chú rể và dàn sao Việt đình đám như: Trường Giang - Nhã Phương, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Đức Phúc, Erik, Gil Lê, Miu Lê, Trúc Nhân, Hoa hậu Thùy Tiên, Phương Khánh, Kỳ Duyên, Khánh Vân, Ngọc Châu...

Siêu mẫu Minh Tú tiết lộ, ông xã ngoại quốc là người tình cảm, tử tế, trách nhiệm không chỉ với cô mà cả mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, Chris luôn ủng hộ cô trong công việc, tôn trọng sự riêng tư, các mối quan hệ cá nhân của cô.

Chia sẻ với Dân Việt sau đám cưới, siêu Minh Tú cho biết, cô cảm thấy hạnh phúc vì có cột mốc đánh dấu sự chuyển biến sang một hành trình mới cùng với những tình cảm và lời chúc phúc của mọi người.