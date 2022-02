NSƯT Trịnh Kim Chi: "Tôi đau đáu với dự định mới trong năm mới Nhâm Dần 2022"

Trong khi nhiều người "than trời" vì dịch Covid-19 "không làm được gì", "chẳng mấy lại Tết"… thì NSƯT Trịnh Kim Chi tất bật đến nỗi không có ngày nghỉ khi lịch trình dày đặc của chị ở khắp các "mặt trận" như: hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM; giúp đỡ các nghệ sĩ và gần 200 công nhân hậu đài sân khấu ở TP.HCM gặp khó khăn về vấn đề thu nhập do dịch bệnh; thực hiện vở kịch sân khấu "Blouse Trắng" gặt hái được những thành công tại Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021 với Huy chương bạc vai bác sĩ Hạnh (NSƯT Trịnh Kim Chi đóng) và Huy chương đồng cho tác phẩm này.

Trò chuyện với PV Dân Việt trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, NSƯT Trịnh Kim Chi thỉnh thoảng vẫn bị ho do hậu mắc Covid-19 nhưng giọng nói của chị vẫn ngọt ngào, cảm xúc. Chị trấn an người viết bằng chính nụ cười tràn đầy lạc quan của mình.

Cả năm tất bật vì công việc và những hoạt động thiện nguyện, hạnh phúc với NSƯT Trịnh Kim Chi chỉ đơn giản là được quây quần bên gia đình nhỏ, trông nồi bánh chưng mà cả nhà tự chọn nguyên liệu, tự gói bánh để chào đón năm mới Nhâm Dần 2022.

NSƯT Trịnh Kim Chi: "Tôi đau đáu với những dự định mới trong năm Nhâm Dần 2022". (Ảnh: NVCC)

NSƯT Trịnh Kim Chi: 2021 là một năm với "cú sốc" đáng nhớ…

Có thể thể nói, những chuyện vui, buồn và cả những ồn ào đan xen trong năm 2021 với NSƯT Trịnh Kim Chi. Chị có nghĩ năm vừa qua là một năm đáng nhớ của mình?

- Thật sự, 2021 là một năm đáng nhớ đối với tôi khi dịch bệnh tại TP.HCM diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, tôi cũng bị vướng vào những chuyện mà bản thân không hề muốn xảy ra trong cuộc đời của mình.

Chưa đầy 6 tháng cuối năm 2021, tôi mất 3 người thân và những ồn ào xoay quanh chuyện nghệ sĩ làm từ thiện.

Điều tôi thấy khá bi hài là khoảng thời gian tôi đi tình nguyện hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại nhiều địa điểm ở TP.HCM, thậm chí, tiếp xúc với các F0 trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ nhất nhưng may mắn bản thân không mắc Covid-19.

Đến cuối tháng 12/2021, tôi mắc Covid-19 dù mình là người rất kỹ lưỡng trong việc đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch. Khi đi làm từ thiện phát thuốc, nhu yếu phẩm cho người dân, bản thân luôn xác định mình là F1 thường xuyên. Thời điểm đó, tôi tự cách ly tại nhà, xông mũi họng thường xuyên, từ chối những lời mời từ bạn bè… Dẫu vậy, tôi vẫn dính Covid-19 như kiểu "năm xui tháng hạn" của mình mà có lẽ né tránh cũng không được (cười).

Liên tiếp mất đi những người thân yêu khi chưa đầy 6 tháng, chị đã vượt qua nỗi buồn này thế nào?

- "Cú sốc" với tôi trong năm 2021 khi lần lượt chứng kiến sự ra đi của ba chồng, mẹ ruột và mẹ chồng. Khi liên tiếp đón nhận những tin buồn, tôi và các thành viên trong gia đình dành sự quan tâm, chăm sóc cho nhau nhiều hơn, trân trọng từng giây phút bên nhau sau những ngày tháng tôi tập trung cho công việc và những hoạt động thiện nguyện.

Sự thấu hiểu, cảm thông của ông xã và các con đã giúp tôi lấy lại được tinh thần sau những mất mát trong một năm mà có quá nhiều những thăng trầm, biến động.

"2021 là một năm với "cú sốc" đáng nhớ...", NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ. (Ảnh: NVCC)

Những ồn ào quanh hoạt động từ thiện trong năm 2021 của chị, nhất là sự việc liên quan đến một nghệ sĩ đàn anh Thương Tín khiến dư luận xôn xao. Có khi nào NSƯT Trịnh Kim Chi cảm thấy nản lòng, bị quan?

- Nói thật với bạn, tôi không muốn nhắc tên người đàn anh đó trong những chia sẻ của mình hiện tại và cả trong tương lai. Bởi, tất cả những gì đã làm tôi đều minh bạch ngay từ ban đầu.

Riêng về chuyện từ thiện, tôi biết là rất nhạy cảm nên khi quyết định đứng ra kêu gọi hoặc tổ chức chương trình, tôi đều rất cẩn thận công bố con số rõ ràng chi tiết lên mạng xã hội chi tiết từng ngày một.

Bản thân tôi cũng chỉ nhận ủng hộ trong vòng 2 đến 3 ngày để không vượt quá số tiền 500 triệu đồng, bởi tôi biết khả năng và thời gian không cho phép tôi quyên góp số tiền lớn hơn.

Ngoài ra, mỗi lần thực hiện chương trình, tôi đều báo cáo con số rõ ràng cũng như có clip quay lại để mọi người tiện theo dõi.

Không ít người đã hỏi tôi: "Liệu sau tất cả, người nghệ sĩ có dè chừng trong hoạt động từ thiện hay không?". Tôi thật sự cũng có phần e ngại. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu ai cũng ngại thì người thiệt thòi là người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, tôi nghĩ nếu có điều kiện và được mọi người tin tưởng thì tôi cũng vẫn sẽ kêu gọi làm từ thiện. Đương nhiên, việc kêu gọi quyên góp phải rõ ràng, minh bạch như tôi đã từng làm.

Có điều gì NSƯT Trịnh Kim Chi thấy tiếc nuối trong năm 2021?

- Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ những năm trước khiến cho mọi người chịu những ảnh hưởng nhất định bởi dịch bệnh. Nhìn nhận những điều làm được trong năm 2021, tôi thấy việc mình làm được nhiều hơn những điều tôi suy nghĩ khi trong một năm bản thân tôi và gia đình mất đi người thân yêu.

Điều khiến tôi hạnh phúc là có thể giúp đỡ được mọi người trong thời điểm bản thân khó khăn, nhiều người khó khăn và cũng đang rất cần đến sự trợ giúp.

Nhìn lại thành công của vở "Blouse trắng" do chị thực hiện tham gia Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021. Hậu trường của việc thực hiện vở diễn này có gì đặc biệt?

- Đây là tác phẩm này đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Mỗi phân cảnh trong "Blouse trắng" mang lại cảm xúc gần gũi, phản ảnh những tổn thương, mất mát vì dịch Covid-19.

Điều tôi đau đáu ở "Blouse trắng" là những cống hiến của người nghệ sĩ. Bởi, trên sân khấu và đứng trước khán giả, chẳng người nghệ sĩ nào muốn giấu đi khuôn mặt của mình. Ai cũng muốn trang điểm thật kỹ, thật đẹp khi bước lên sân khấu để khán giả được thấy diện mạo, thể hiện được thần thái của người nghệ sĩ.

Tuy nhiên, ê-kíp thực hiện "Blouse trắng" xác định, làm vở diễn này để tri ân các tuyến đầu chống dịch nên các nghệ sĩ đã hy sinh bằng cách che một phần gương mặt của mình khi lên sân khấu.

NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết: "Điều tôi đau đáu ở "Blouse trắng" là những cống hiến của người nghệ sĩ...". (Ảnh: NVCC)

Tôi cũng cân nhắc khi chuẩn bị kỹ những chiếc khẩu trang trong, kính chắn giọt bắn. Có điều những phụ kiện như vậy thì khán giả có lẽ chưa thấy thỏa mãn việc chiêm ngưỡng diện mạo của người diễn viên.

Trong vở diễn này, tôi đòi hỏi diễn viên thể hiện thật cảm xúc trong tiếng nói và hình thể của mình. Theo đó, các nghệ sĩ mặc đồ bảo hộ, đeo kính chắn giọt bắn và khẩu trang trong và thật sự khi diễn rất nghẹt thở. Bản thân người diễn viên khi thoại cũng bị ảnh hưởng đến đến chất lượng âm thanh. Cho nên, tôi đã xử lý rất cặn kẽ, kỹ lưỡng trong việc truyền tải đến khán giả.

Theo chị trong vở diễn này có những trường đoạn nào gây ám ảnh, lắng đọng cảm xúc đối với cả người nghệ sĩ thể hiện trên sân khấu và người xem?

- Điều tôi hạnh phúc là khán giả vẫn cảm nhận được qua hình ảnh, ngôn ngữ hình thể của diễn viên khi thể hiện vở diễn "Blouse trắng". Những trường đoạn quan trọng đã khiến người xem thổn thức, rơi nước mắt có thể kể đến như trường đoạn bác sĩ cứu không thể cứu được một bệnh nhân.

Trường đoạn này để thấy được sự mất mát của gia đình người bệnh và sự cố gắng của bác sĩ khi cố níu lấy người mắc Covid-19. Đối lập với trường đoạn trên là trường đoạn một bệnh nhân khác được cứu sống nhờ tất cả sức lực, tâm huyết của người bác sĩ.

Thông điệp của những trường đoạn này đó là những sự cố gắng, hy sinh cứu lấy bệnh nhân của "những chiến binh áo trắng" đã chiến thắng trước dịch bệnh.

Trong trường đoạn cuối khi bác sĩ Hạnh do tôi đóng đã đưa hai người con của mình bước ra sân khấu. Khi con hỏi: "Mẹ ơi! Mình đi đâu?". "Mình sẽ đi về nhà", bác sĩ Hạnh trả lời. Người con tiếp tục hỏi: "Nhưng mà ba đâu mẹ?". "Ba sẽ cùng đi về nhà với chúng ta". Sau đó, một anh bộ đội cầm chiếc dù màu đen và hũ tro cốt trao cho bác sĩ Hạnh.

Điều này nói lên hình đẹp của người bác sĩ hy sinh chính người thân trong gia đình mình vì không muốn người dân không ai bị bỏ lại phía sau. Nỗi đau này rất lớn và bản thân bác sĩ phải kìm nén lại và họ chấp nhận sự hy sinh ấy. Khi nhiều người bệnh được cứu sống thì bác sĩ lại chịu mất mát, nỗi đau mất đi người thân giữa dịch bệnh. Hình ảnh và thông điệp giàu tính nhân văn, lay động cảm xúc của khán giả, dễ đi vào lòng người xem.

Đọng lại cảm xúc của đêm diễn khi 40 diễn viên cùng trên sân khấu và thể hiện vở "Blouse Trắng" dường như đưa khán giả đến với lễ tưởng niệm thật sự cho những người đã mất vì dịch Covid-19. Những ngọn nến lung linh được thắp sáng trên sân khấu và tất cả đều nén lặng trong thời khắc đó.

Chất liệu của vở diễn do chính tôi được trải nghiệm từ cuộc sống và đưa lên sân khấu để hồi ức lại những tháng ngày khốc liệt nhất. Tôi cảm thấy bản thân đã thể hiện được điều đó.

"Vở "Blouse Trắng" dường như đưa khán giả đến với lễ tưởng niệm thật sự cho những người đã mất vì dịch Covid-19. Những ngọn nến lung linh được thắp sáng trên sân khấu và tất cả đều nén lặng trong thời khắc đó", nữ nghệ sĩ chia sẻ với Dân Việt. (Ảnh: NVCC)

"Tôi may mắn có ông xã đứng sau hỗ trợ"

Chắc hẳn NSƯT Trịnh Kim Chi phải có "hậu phương" rất vững chắc nên chị mới yên tâm khi phải đối mặt với những ồn ào, tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện và cho ra đời tác phẩm gặt hái được nhiều thành công như vở "Blouse Trắng"?

- Đúng vậy. Ông xã là người đã hỗ trợ tôi rất nhiều không chỉ trong năm vừa qua. Mọi người trong gia đình đều lo lắng cho tôi khi mang xe chở lương thực, nhu yếu phẩm để hỗ trợ tuyến đầu trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Bản thân tôi cũng rất lo lắng không hẳn lo cho mình bị mắc Covid-19 mà tôi lo cho các thành viên trong gia đình.

Có lẽ bản thân tôi có phần nào đó bỏ bê gia đình mình nhiều quá! Tôi may mắn khi có ông xã luôn đứng sau và sẵn sàng ủng hộ vợ làm những việc thiện nguyện. Bản thân anh ấy khi đã tiêm được 2 mũi vắc-xin Covid-19 đã rất xông xáo cùng tôi trên các chuyến xe đi phân phát lương thực, nhu yếu phẩm…

Tôi nghĩ việc mình làm có ích và được sự trợ giúp của chồng con khiến bản thân tôi càng có động lực giúp ích cho đời và cho mọi người.

Gia đình hạnh phúc của NSƯT Trịnh Kim Chi. (Ảnh: NVCC)

Bí quyết "giữ lửa" hạnh phúc gia đình của chị là gì?

- Tôi nghĩ bản thân may mắn khi gặp ông xã cũng là người yêu thích nghệ thuật. Cho nên, đôi khi có những tác phẩm nghệ thuật của tôi do ông xã góp ý một số điều từ chính kiến thức anh tìm tòi, am hiểu.

Tôi cho rằng, sự hòa thuận trong gia đình bắt nguồn từ ý thức của các thành viên. Không phải vì tôi được ông xã yêu chiều, nhường nhịn mà tôi làm tất cả mọi việc theo ý của mình. Tôi luôn trân trọng sự hy sinh của ông xã khi bản thân bị kéo vào guồng quay của công việc. Tôi nghĩ mình không nên đề cao cái tôi của mình thì ắt hẳn người bạn đời sẽ hiểu được điều đó và trân trọng.

Trong gia đình, ông xã là người đầu tàu dù có thể có những việc tôi quyết định được và biết được ý kiến của chồng cũng như của mình. Tuy nhiên, tôi chọn cách hỏi chồng trước và ngược lại. Chính vì vậy, tôi cho rằng, cách cư xử thế nào để có một gia đình hạnh phúc nằm ở chính bản thân của những thành viên.

NSƯT Trịnh Kim Chi và các thành viên trong gia đình tự tay gói bánh chưng, trang trí nhà cửa để đón Tết Nhâm Dần 2022. (Ảnh: NVCC)

Có người quan niệm, tính chất đặc thù trong công việc, cách nhìn nhận của các nghệ sĩ khiến cho chính họ có cuộc sống gia đình dường như không được bằng phẳng, hôn nhân kém bền. Chị nghĩ sao về điều này?

- Riêng cuộc sống của tôi đơn giản lắm! Tôi trên sân khấu là người nghệ sĩ nhưng đi cùng bạn bè, học trò và các thành viên trong gia đình thì tôi là chính mình, làm những điều bản thân yêu thích.

Tôi nghĩ mình là người nghệ sĩ trong tác phẩm của mình. Ngoài đời người nghệ sĩ nên là người của bạn bè, gia đình với sự hòa đồng, gần gũi.

Còn với vai trò, trọng trách của Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu TP.HCM khi làm việc cùng nhiều nghệ sĩ tài năng, giàu cảm xúc, nhạy cảm, có khi nào khiến chị stress?

- Với đồng nghiệp, tôi quan niệm bản thân sống thật, sống tử tế với nhau. Đừng đưa sân khấu, diễn xuất của mình vào cuộc đời này bởi sống như vậy sẽ khó gần gũi và khó nhận được sự chân thành, chia sẻ từ mọi người.

Với những nỗi buồn của người khác, bản thân tôi cũng rất dễ chia sẻ với người đó, rất dễ khơi gợi tâm tư, tình cảm của người đối diện. Những đàn em trong nghề, bản thân các em cũng rất dễ cởi lòng tâm sự với tôi khi gặp những khó khăn, bức xúc trong nghề nghiệp hoặc với những người xung quanh hay nỗi buồn như về chuyện tình cảm…

Lắng nghe mọi người chia sẻ, tôi có thể sẻ chia với họ, giãi bày với họ một số vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Nhất là trong xã hội hiện đại như bây giờ, không ít người quan niệm gặp nhau xã giao thôi, rồi mỗi người lại trở về với cuộc sống riêng tư của mình. Khi đó, họ chưa thể hiểu hết được sự quý giá của cuộc gặp gỡ, được làm đồng nghiệp của nhau. Bản thân tôi rất là nhiệt tình với đồng nghiệp và đôi khi tôi thấy mình kiểu như "bao đồng" vậy đó (cười).

"Tôi mong các nghệ sĩ, hoạt động giải trí và các ngành nghề khác được trở lại với cuộc sống thường nhật", NSƯT Trịnh Kim Chi bày tỏ. (Ảnh: NVCC)

Đôi khi có những việc bản thân không giúp đỡ được những người đồng nghiệp, người có hoàn cảnh khó khăn mình còn thấy áy náy. Cho nên, tôi tìm mọi cách để giúp họ trong khả năng của mình dù ít dù nhiều nhưng mình thấy vui khi họ được giúp đỡ. Tôi cũng vui vì nhiều người nói với, không nghĩ tôi là một nghệ sĩ mà thấy tôi là "con bé Kim Chi". Đơn giản vậy thôi!

Tôi nghĩ những điều bản thân đúc kết được trong cuộc sống về cách đối xử với nhau đó là sự chân tình giữa người với người, đồng nghiệp với đồng nghiệp...

Trong năm mới Nhâm Dần 2022, NSƯT Trịnh Kim Chi có những dự định gì?

- Trong năm 2022, tôi mong tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát trên cả nước để khán giả có thể đến thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật tại các sân khấu. Tôi cũng mong các nghệ sĩ, hoạt động giải trí và các ngành nghề khác được trở lại với cuộc sống thường nhật.

Ngoài ra, điều tôi mong muốn là diễn lại vở "Blouse trắng" để lan tỏa vở diễn này đến tất cả mọi người. Bên cạnh đó, tôi muốn dựng thêm những vở diễn mới song song với các dự án lớn của sân khấu nhưng hiện tại tôi xin giữ bí mật.

Sắp tới, tôi cũng tham gia dự án phim điện ảnh vào khoảng tháng 2 tới đây. Tôi cầu mong cho sức khỏe của bản thân và gia đình trong năm mới 2022 để có thể thực hiện được tốt những dự định mà tôi đau đáu. Đó là mở thêm khóa đào tạo cho Sân khấu Trịnh Kim Chi từ đầu năm sau. Tôi cũng sẵn sàng chào đón những tác phẩm mới, gương mặt mới để tiếp tục phục vụ cho sân khấu của mình cũng như quý vị khán giả.

Trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, NSƯT Trịnh Kim Chi có muốn nhắn nhủ điều gì?

- Lời chúc đầu tiên tôi muốn gửi đến cho Báo NTNN/Dân Việt và quý vị độc giả, mọi người có thật nhiều sức khỏe, bởi sức khỏe là vốn quý, hạnh phúc! Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022!