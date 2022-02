Đoan Trường chủ trương ăn Tết Nhâm Dần 2022 một cách gọn nhẹ, hiện đại

Từng chia sẻ về năm 2020 bị thất thu khoảng 900 triệu đồng, cuộc sống cũng như kinh tế của ca sĩ Đoan Trường trong năm 2021 có “khấm khá” hơn không?

- Nói chung tôi thất thu luôn cả 2 năm 2020 và 2021 vì dịch bệnh. Đây là tình hình chung nên phải cố gắng vượt qua, xem như là bài học kinh nghiệm cho sự tiết kiệm, đầu tư, kinh doanh. Nghệ sĩ chắc chắn sẽ không thể chỉ sống dựa vào nguồn thu từ gameshow nên tôi cũng chỉ tham gia lại gần đây cho cuộc sống mình thêm vui tươi hơn, tích cực hơn, có dịp gặp lại nhiều đồng nghiệp hơn sau 2 năm xa cách.

Thu nhập của tôi đến từ nhiều nguồn như lợi tức từ cho thuê mặt bằng kinh doanh, hợp tác quảng cáo cho vài nhãn hàng nho nhỏ... cũng tạm đủ sống. Dù thất thu 900 triệu nhưng sức khỏe bình an là tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự!

"Tết Nhâm Dần 2022 tôi chọn ăn no mặc ấm thay vì ăn sang mặc đẹp!", ca sĩ Đoan Trường chia sẻ với Dân Việt. (Ảnh: Hải Diễm)

Nhìn lại năm 2021, ca sĩ Đoan Trường có “tin vui” gì muốn chia sẻ? Anh vẫn giữ nguyên biệt danh “nghệ sĩ biết thắt lưng buộc bụng nhất showbiz Việt” chứ?



- Đây cũng là một năm kinh tế buồn nên thật lòng tâm trạng tôi cũng không mấy vui vẻ hay hân hoan gì. Trong suốt cuộc đời này, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được những "dấu ấn" quá đặc biệt của năm 2021. Còn “tin vui” là tôi và gia đình mình đã tiêm đủ 3 mũi vắcxin và vẫn bình an mạnh khỏe vượt qua tất cả mọi khó khăn thử thách cho đến thời điểm hiện tại.

Tôi vẫn "thắt lưng" nhưng sẽ không "buộc bụng" quá chặt như trước vì 180 ngày giãn cách xã hội vừa qua đã làm tôi thay đổi nhiều về quan điểm sống, về tình người, về niềm tin và về nhân sinh quan. Tuy nhiên, nền kinh tế cũng chỉ mới hồi phục dần dần, thu nhập cũng chỉ mới trên đà khởi sắc nên cái gì cần thiết lắm mới mua, cái gì hư hao lắm mới đổi, cái gì đặc biệt lắm mới ăn và cuối cùng là việc gì quan trọng lắm, tình nghĩa lắm mới đi như tiệc cưới, tiệc sinh nhật, tiệc tân niên, tiệc tất niên, tiệc tri ân...

Cũng như năm ngoái, tôi không tích trữ thức ăn trong tủ lạnh, không mua sắm quần áo mới và không mua hoa về chưng trong nhà trước ngõ.

Điều gì khiến anh trăn trở khi chưa thực hiện được trong một năm mà có quá nhiều những nghệ sĩ, đồng nghiệp ra đi gây luyến tiếc?

- Đó là cái tính hay do dự, chần chừ của mình như còn nợ một cái hẹn mời ca sĩ Việt Quang qua thăm nhà, chụp vài tấm hình chung với Phi Nhung khi ngồi bên cạnh nhau trong một bữa tiệc, chưa ghé thăm sức khỏe của NSƯT Quốc Trụ là giáo viên thanh nhạc của mình.

Trong năm qua tôi đã khóc rất nhiều lần khi nghe báo tin buồn nhiều đồng nghiệp và bạn bè đã ra đi một cách lặng lẽ, cô đơn trong cơn đại dịch. Tôi xót xa khi thấy hình ảnh người em gái của mình - diễn viên Phi Thanh Vân một mình khóc ướt đẫm chiếc khẩu trang, tay ôm di ảnh người mẹ vào lòng, lê từng bước theo sau chiếc xe tang.

Tôi cũng bàng hoàng và cầu nguyện cho những đồng nghiệp đang bị nhiễm bệnh mau vượt qua. Giờ đây, tôi sống quyết đoán hơn, lý trí hơn trong mọi việc để sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không trăn trở hay tiếc nuối.

Có khi nào anh nghĩ sẽ tham gia show hẹn hò hoặc đơn giản kiếm tìm một “bến đỗ” để bầu bạn sau những sóng gió về chuyện tình cảm, hôn nhân đổ vỡ?

- Đúng là sau khi xuất hiện trở lại trên nhiều gameshow, talkshow, truyền hình thực tế tôi được khá nhiều khán giả nhắn tin làm quen, mai mối khi biết được cuộc sống cô đơn hiện tại.

Dần dần tôi đã “mở” lòng lại, sống hào sảng lại như thời thanh xuân vì tôi nhận ra không biết cuộc sống sau này thế nào, tương lai phía trước ra sao cho dù mình có đầy đủ tiền - tài - danh - vọng nhưng giờ đây tất cả không mua được sức khỏe vì hạnh phúc theo tôi chính là “bớt tham và biết đủ”!

Tôi cũng đã từng ngỏ ý và được chương trình một show hẹn hò thảo luận nhưng đây là lần đầu tiên và chưa có tiền lệ, có một ca sĩ tham gia là tôi, cho dù xuất hiện với họ tên thật và con người thật nhưng cả hai bên vẫn chưa dám “mạo hiểm” vì không lường trước được những hệ lụy, dư luận, truyền thông không chỉ làm ảnh hưởng đến tôi mà còn cho cả “đối tượng” chọn cho tôi.

Chia sẻ về việc chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022, ca sĩ Đoan Trường cho biết: "Cũng như năm ngoái, tôi không tích trữ (Ảnh: Hải Diễm)

Người phụ nữ thế nào sẽ “ghi điểm” trong mắt của ca sĩ Đoan Trường? Anh có nghĩ nhiều sao nam độc thân ở tuổi U40, 50 trong showbiz Việt một phần vì nguyên nhân từ chính công việc, nghề nghiệp của mình?

- Sẽ không có một mẫu người cụ thể nào để “ghi điểm”! Đến tầm tuổi này tôi chỉ cần hai người biết yêu thương nhau, đùm bọc nhau, tựa vào nhau và đi cùng nhau cho trọn kiếp này là mãn nguyện.

Nhiều sao nam tuổi trung niên vẫn độc thân theo tôi có 3 nguyên nhân chính: do bản thân muốn sống độc thân, do thời gian dành cho công việc quá nhiều, do ngại mở lòng đi tìm ý trung nhân. Năm nay tôi sẽ cố gắng tự mình tạo cho mình thêm nhiều cơ hội giao lưu, quen biết, kết bạn.

Đón Tết với một sao nam độc thân, anh có e ngại những câu hỏi: Bao giờ lấy vợ? Tìm được người thương chưa?... từ bạn bè và khán giả?

- Tôi đã quá quen với các câu hỏi kiểu như vậy từ… 10 năm nay rồi nên cảm thấy quá bình thường nên xin mượn 4 câu thơ dưới đây để nói lên tâm tư và nỗi lòng của mình:

“Tự tại an nhiên cho đời ta được bình yên/ Tự tại an nhiên cho ta tránh xa ưu phiền/ Vạn sự tùy duyên thăng trầm theo số phận/ Nhân quả công bằng đành chấp nhận mà thôi!”.

"Tết Nhâm Dần 2022, tôi buồn khi phải mang bác sĩ về cho mẹ"

Có thói quen khó bỏ nào đối với các quý ông độc thân nói chung và với Đoan Trường nói riêng trong dịp Tết?

- Cái thói quen khó bỏ nhất đối với nhiều người là bỏ thuốc lá mà tôi đã bỏ ngay và luôn chỉ trong 90 ngày đầu tiên giãn cách xã hội trong năm qua là một sự thành công tuyệt vời nhất đối với người đã hút gần 20 năm như tôi. Nói vui chứ, tôi có một thói quen khó bỏ trong những ngày Tết là luôn ngủ thật muộn và dậy cũng thật muộn vì mải xem phim, xem nhạc, tán gẫu với mọi người (cười).

Chuyện dọn dẹp nhà cửa, làm cơm Tết, mua sắm đồ dùng Tết… với một đấng mày râu có khi nào làm khó Đoan Trường?

- Năm nay, tôi lại càng không mong đón Tết hoành tráng bằng cái tâm trạng háo hức và chờ đợi nữa. Cứ dùng lại đồ trang trí Tết năm kia, năm qua cho có chút không khí và vui mắt. Đó là những nhành mai, cành đào, dây đèn nhấp nháy, quả dưa đỏ, bánh chưng xanh, đôi câu thư pháp, vài lồng đèn treo trước cửa cho có cái "mùi" của Tết.

Đã từ rất lâu, tôi chủ trương ăn Tết một cách gọn nhẹ, hiện đại và giản lược đi nhiều phong tục tập quán như phải đầy đủ mâm lễ tiễn ông Công, ông Táo có cá chép, đầy đủ mâm ngũ quả, không xuất hành sáng mùng 1, chọn người hợp tuổi hợp mạng xông nhà đầu năm. Tôi chỉ quan trọng mâm cơm giao thừa cúng tổ tiên và dọn dẹp, trang trí bàn thờ gia tiên thật chỉn chu, thật trang trọng. Thực phẩm thì mua vừa đủ, trước là tự tay tôi chế biến, nấu ăn cúng ông bà, sau là cả nhà quây quần bên nhau quanh mâm cơm đầu xuân.

"Chúc cho mọi người bình bình an an, sống vui sống khỏe, một chút may mắn, một chút thành công, một chút phát tài nhưng hạnh phúc thì phải thật đong đầy", nam ca sĩ gửi lời chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022. (Ảnh: Hải Diễm)

Ca sĩ Đoan Trường quan niệm thế nào về chuyện "mang tiền về cho mẹ” mỗi dịp Tết đến? Anh sẽ mang gì cho mẹ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 này?

- Gia đình tôi luôn có truyền thống mà tôi thấy rất thú vị, đó là từ năm 1 tuổi đến năm 20 tuổi tôi được ba và mẹ lì xì vào đúng giờ giao thừa, còn từ năm 20 tuổi trở đi, tôi luôn mừng tuổi lại cho mẹ và ba. Số tiền mừng luôn tăng dần theo mỗi năm như ‘báo” công với ba mẹ là tôi đã thành đạt, viên mãn qua từng năm.

Tôi đã biết mang những đồng tiền đầu tiên về cho mẹ từ năm 16 tuổi khi tôi đi làm thêm công việc trông giữ xe máy cho khách vào công viên du xuân, nên chuyện này là đương nhiên của những người làm con hiếu thảo. Từ nhỏ tôi đã sợ cái nghèo đến ám ảnh nên cả thời thanh xuân tôi chỉ lo "cày cuốc" và lo chuyện cơm, áo, gạo, tiền. Tuy nhiên, khi có đầy đủ tất cả, tôi chợt nhận tiền bạc không phải là thứ hạnh phúc mà tôi cần.

Tôi ủng hộ “mang tiền về cho mẹ” vì có tiền mẹ mới có thể tùy nghi sử dụng từ những việc lớn như xây/sửa/sơn nhà, lo đám cưới cho con/cháu, mua sắm các vật dụng đắt tiền trong nhà cho đến các việc nhỏ như mua thực phẩm, đồ dùng thiết yếu hay thuốc men khi đau ốm. Đa số các bà mẹ thì luôn giữ lại, cất dấu, dành phòng sau này khi con cái lỡ may bị sa cơ thất thế sẽ “gửi tiền lại cho con”.

Tuy nhiên, bên cạnh hành động “mang tiền về cho mẹ” thì cũng nên thường xuyên “mang quà về cho mẹ” sẽ thể hiện được tình cảm nhiều hơn. Tuy nhiên, chuyện rất buồn là Tết này, tôi phải mang “bác sĩ” về cho mẹ vì mẹ tôi đang bệnh khá nặng nên mỗi 2 ngày, bác sĩ phải ghé qua thăm khám!

Điều anh mong muốn trong năm mới 2022 là gì?

- Trong khi số ca F0 còn tăng lên mỗi ngày, trong khi tình hình đang dần được kiểm soát, trong khi cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng với chiếc khẩu trang vẫn luôn là "vật bất ly thân" thì tôi chỉ cầu mong cơn đại dịch này sẽ nhanh chóng qua đi.

Chúc cho mọi người bình bình an an, sống vui sống khỏe, một chút may mắn, một chút thành công, một chút phát tài nhưng hạnh phúc thì phải thật đong đầy.

Hãy gìn giữ sức khỏe, không phải cho bản thân mà còn cho gia đình, bạn bè và xã hội!

Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin!

Ca sĩ Đoan Trường gửi lời chúc Tết Nhâm Dần 2022 đến mọi người. (Nguồn clip: NVCC)