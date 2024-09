Nữ cán bộ công an cùng đoàn quân chiến thắng tiến về tiếp quản Hà Nội cách đây 70 năm

Ngày 26/9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, hướng tới kỷ niệm kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), chiều cùng ngày, đoàn công tác của Công an TP.Hà Nội do Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện các đơn vị chức năng Công an TP.Hà Nội đã đến thăm, tặng quà tri ân các cán bộ nguyên là lãnh đạo Công an TP.Hà Nội trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp và tiếp quản Thủ đô vào tháng 10/1954.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội thăm hỏi, tri ân đại tá Nguyễn Thanh Đức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: CAHN

Theo đó, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã đến thăm, tặng quà tri ân đại tá Nguyễn Thanh Đức (SN 1923, trú tại quận Hai Bà Trưng) - nguyên Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp năm 1945; đại tá Vũ Đình Hoành (SN 1937, trú tại quận Ba Đình) - nguyên Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội; trung tá Nguyễn Thị Thăng (SN 1935, trú tại quận Tây Hồ) - nguyên Chánh Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội.

Đúng ngày 10/10/1954, bà Nguyễn Thị Thăng cùng đoàn quân chiến thắng tiến về Hà Nội, tiếp quản thành phố. Ảnh: CAHN

Với trung tá Nguyễn Thị Thăng, cách đây 70 năm, đúng vào ngày 10/10/1954, nữ cán bộ công an Nguyễn Thị Thăng đã trực tiếp cùng đoàn quân chiến thắng tiến về Hà Nội, tiếp quản thành phố. Quá trình công tác, trung tá Nguyễn Thị Thăng còn là nhân chứng đặc biệt, vinh dự được gặp Bác Hồ, khi Người về thăm chúc Tết Công an Hà Nội vào ngày 13/2/1964 (tức mùng 1 Tết Giáp Thìn).

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đến thăm, tri ân cựu chiến binh Lê Văn Tính. Ảnh: TP.HN

Cũng trong chiều 26/9, đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã cùng đoàn của Công an TP.Hà Nội đến thăm, tặng quà những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô vào tháng 10/1954, đó là đồng chí Phạm Văn Tiệp (SN: 1935, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa) - nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội và đồng chí Vũ Thị Minh Châu (SN 1936, trú tại Ngọc Khánh, quận Ba Đình) - nguyên là Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố.

Ở một diễn biến khác, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cũng đã đến thăm, tặng quà các chiến sĩ tham gia giải phóng Thủ đô, hiện thường trú tại địa bàn phường Khương Mai (quận Thanh Xuân), nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Theo đó, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đã đến thăm cựu chiến binh Dương Niết, sinh năm 1934, quê quán ở huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình), nhập ngũ năm 1953. Ông nguyên là chiến sĩ Tiểu đoàn Bình Ca, đơn vị tiên phong về tiếp quản Thủ đô năm 1954.

Trước khi nghỉ hưu năm 1991, ông mang quân hàm đại tá - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cao Không quân, nay là Học viện Phòng không - Không quân. Hiện gia đình cựu chiến binh Dương Niết đang sinh sống tại ngõ 20 Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm cựu chiến binh Lê Văn Tính (sinh năm 1935), là chiến sĩ Đại đội 283, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308. Đây là sư đoàn chủ lực tiến về giải phóng Thủ đô năm 1954. Ông dự lễ Thượng cờ tại Thủ đô Hà Nội. Sau này ông là bác sĩ phụ trách quân y E98 - F316. Hiện gia đình cựu chiến binh Lê Văn Tính đang sinh sống tại phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai.