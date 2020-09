Nữ chính “Tình yêu và tham vọng" liên tục bị chê, đạo diễn nói gì?

"Tình yêu và tham vọng" đang đi dần đến hồi kết với nhiều bất ngờ cho khán giả. Trong đó, bao gồm cả việc nữ chính Hoàng Linh do Diễm My 9X thủ vai đang rơi vào tình trạng nữ chính bị ghét nhất màn ảnh.

Trên diễn đàn phim VFC cũng như fanpage của "Tình yêu và tham vọng" phần lớn người xem tỏ ra không hài lòng với cách xây dựng nữ chính đơn điệu, thiếu nghị lực, gần giống hình ảnh "tiểu tam". Và đặc biệt khi đến cuối cùng Diễm My 9X vẫn chưa thuyết phục được khán giả về mặt diễn xuất.

Cùng với đó là sự tương tác không mấy "phản ứng hoá học" với nam chính càng khiến phim trở nên nhạt nhẽo, mọi hấp dẫn đổ dồn về tuyến diễn viên phụ như Thanh Sơn (giám đốc pháp chế), Thùy Anh (em gái nữ chính),...



Lý giải về cách xây dựng nhân vật nữ chính đến mức bị "ném đá", chia sẻ với truyền thông, đạo diễn Bùi Tiến Huy cho biết thời gian qua anh cũng theo dõi rất kỹ phản ứng của khán giả về phim, về nhân vật. Nhưng thực tế, mục đích của anh và đội ngũ biên kịch là muốn thử phong cách làm phim mới, không xây dựng nhân vật nào tốt từ đầu đến cuối và cũng không có nhân vật xấu hoàn toàn. Đây là cách anh cùng ê-kíp thử thách chính mình và cũng để "đo" phản ứng của khán giả, từ đó sẽ rút kinh nghiệm cho những sản phẩm sau này.

"Như trong "Tình yêu và tham vọng", nhân vật Linh (Diễm My) hay Minh (Nhan Phúc Vinh) là người tốt, nhưng cũng có lúc họ lựa chọn sai lầm. Ví dụ Minh sai lầm ở lúc quyết định đính hôn với Tuệ Lâm vì tình thương. Linh sai ở chỗ chọn thời điểm tỏ tình, quay trở lại công ty không phù hợp.

Ở ngoài đời, tôi nghĩ nhiều bạn cũng sẽ mắc sai lầm tương tự như Linh. Tuổi trẻ mà. Khi họ lựa chọn sai, khán giả phản ứng cũng là điều dễ hiểu", đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn Bùi Tiến Huy tại hậu trường phim.

Đạo diễn họ Bùi cho biết khi xây dựng kịch bản, anh đã dự đoán được nhân vật Phan Linh sẽ không được yêu thích như 30 tập đầu, nhưng không nghĩ lại bị "ném đá" dữ dội đến thế. Bản thân nữ chính và các thành viên trong ê-kíp cũng bất ngờ khi dư luận phản ứng quá mạnh.

Dưới góc độ một đạo diễn, đánh giá về diễn xuất của nữ chính, đạo diễn Bùi Tiến Huy cho rằng Diễm My diễn tốt, có cảm xúc, chăm chỉ, rất tâm huyết và chuyên nghiệp.

Lý giải về diễn xuất bị chê, đạo diễn cho rằng có thể do quá trình quay kéo dài một năm, thời gian đầu, My chưa bắt nhịp được với phong cách làm phim ở Hà Nội. Cô ấy không quen thời tiết, gặp vấn đề về sức khỏe. Hơn nữa, đó cũng là quãng thời gian Diễm My gặp chuyện buồn gia đình, tâm lý bị ảnh hưởng.

"Điểm yếu nhất của Diễm My là giọng nói, đôi lúc chưa truyền được cảm xúc. Có phân cảnh bạn ấy diễn chưa tinh tế thật, nhưng không phải lỗi hoàn toàn do Diễm My. Tôi cũng có lỗi trong chuyện đó vì đạo diễn phải là người kiểm soát diễn xuất của diễn viên.

Hơn nữa, phim thu tiếng trực tiếp nên nhiều trường đoạn do diễn viên diễn xuất cảm xúc mà khán giả không nghe rõ thoại. Tuy nhiên, lí do khác nữa là đa số khán giả phía Bắc nghe giọng Nam vẫn chưa quen. Tôi nghĩ dần dần khán giả sẽ quen và yêu thích giọng nói của Diễm My cũng như Nhan Phúc Vinh", đạo diễn cho hay.

Về sự không ăn ý của cặp đôi chính, nam đạo diễn thẳng thắn thừa nhận đúng là giai đoạn đầu, hai người có những bỡ ngỡ. Nhưng càng về sau thì họ kết hợp càng ăn ý.

Đạo diễn Bùi Tiến Huy cũng tâm sự, mỗi bộ phim qua đi, anh lại học được rất nhiều từ cách xây dựng nhân vật, cách kể chuyện, cách sử dụng hình ảnh. Anh cảm thấy mình trưởng thành và có thể phát huy mọi sở trường của mình tốt hơn nữa.

"Với tôi, sự tin tưởng của lãnh đạo Hãng phim truyền hình Việt Nam khi giao cho mình những kịch bản hay, sự đầu tư hỗ trợ nhiệt tình là động lực rất lớn để tôi tiếp tục sáng tạo và thăng hoa hơn trong nghề.

Trong tương lai tôi mong muốn sẽ có nhiều cơ hội để tạo ra những bộ phim mới lạ hơn, ở những đề tài khác nữa chứ không chỉ ở dạng phim ngôn tình hay phim gia đình. Có thể sẽ là dạng phim hình sự hoặc chính sự. Tôi hi vọng mỗi tác phẩm sẽ là một bước tiến và một sự mới mẻ của tôi", đạo diễn họ Bùi nhấn mạnh.