Nữ diễn viên phụ phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo" từng phải thử vai hàng trăm lần

Ngày 25/8, Joy News 24 đã đưa tin cuộc phỏng vấn được thực hiện với Ha Yoon-kyung để kỷ niệm kết thúc của bộ phim truyền hình ăn khách "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo". Tại buổi trò chuyện, Ha Yoon-kyung đã thú nhận rằng, "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo" là tác phẩm đầu tiên cô xuất hiện mà không cần thử vai.

Ha Yoon-kyung nói: "Đó là ước mơ ấp ủ từ lâu của tôi. Tôi đã ước rằng mình có thể xuất hiện trong một tác phẩm chỉ một lần mà không cần thử vai".

Bên cạnh đó, Ha Yoon-kyung thú nhận rằng rất khó để xuất hiện trong một tác phẩm mà không cần thử vai. "Có những người có thể làm điều đó ngay lập tức khi họ là tân binh, nhưng đó chỉ là thiểu số. Hầu hết, các diễn viên đều trải qua nhiều buổi thử vai khác nhau. Tôi không có sự nghiệp suôn sẻ như vậy, trong quá khứ tôi phải thử vai hàng trăm lần để quyết định có tham gia một dự án hay không", Ha Yoon-kyung nói.

Nữ diễn viên được mến mộ trong phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo" từng phải thử vai hàng trăm lần

Ha Yoon-kyung được yêu mến với vai Choi Soo-yeon trong phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo". (Ảnh trong phim).

Trong phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo", nữ diễn viên Ha Yoon-kyung đã nhận được nhiều tình cảm và lời khen ngợi cho vai diễn Choi Soo-yeon.

Cô vào vai nhân vật có ý chí mạnh mẽ, luôn vững tin và đứng ra bảo vệ nhân vật chính Woo Young-woo (do Park Eun-bin thủ vai), người mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Sự tốt bụng của cô tạo nên biệt danh "Ánh nắng mùa xuân Choi Soo-yeon". Đây cũng là mô tả phù hợp cho bản thân nữ diễn viên, người luôn tươi sáng và vui vẻ.

Nhân vật của Choi Soo-yeon trong phim đã chiếm được trái tim người xem vì cách cô bảo vệ nữ chính khi Woo Young-woo phải vật lộn với các hoạt động hàng ngày và giao tiếp xã hội vì chứng rối loạn phổ tự kỷ.

Ha Yoon-kyung và dàn diễn viên phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo". (Ảnh: IG).

"Choi Soo-yeon là một nhân vật có nhiều điều để thử nghiệm với tư cách là một nữ diễn viên. Thật khó để gặp những nhân vật không đơn giản chỉ được sử dụng như một nhân vật nền mà còn có những câu chuyện, giá trị riêng cũng như cảm nhận được những cảm xúc đa chiều và phức tạp. Họ là một tác phẩm và một nhân vật mà tôi rất biết ơn", cô nói.



Nữ diễn viên Ha Yoon-kyung (sinh năm 1992) ra mắt vào năm 2015 với vở kịch dành cho giới trẻ "Ballad for Roxane" của Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc. Ha Yoon-kyung đã xuất hiện trong phim "Socialphobia", series "Hospital Playlist" của tvN, "She I'll Never Know" của JTBC và "O'PENing - What are you do in the office, Share?" cũng của tvN.

Theo Allkpop, Ha Yoon-kyung nhận được nhiều lời mời casting nhờ màn thể hiện ấn tượng trong phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo". Sắp tới, nữ diễn viên tham gia bộ phim truyền hình "See You in My 19th Life" xoay quanh người phụ nữ có thể nhớ tất cả kiếp trước của mình.