Nữ Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Theo đó, HĐND TP.Hà Nội đã bầu bà Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND TP.Hà Nội dự kiến phân công bà Vũ Thu Hà phụ trách lĩnh vực văn hoá - xã hội.

Bà Vũ Thu Hà sinh năm 1972 (TP.Hà Nội0, trình độ ThS Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, bà là Thành ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn HĐND Thành phố, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

Tân Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà. Ảnh: HNM

Tân Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà cũng từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Long Biên, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Như vậy, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 hiện nay gồm: Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh; 6 Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội gồm: Lê Hồng Sơn (Phó Chủ tịch Thường trực), Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền và Vũ Thu Hà.

Cũng trong sáng ngày 10/3, HĐND TP.Hà Nội đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Chử Xuân Dũng.

Ông Chử Xuân Dũng (SN 1973, là Phó Chủ tịch UBDN TP.Hà Nội) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam vào ngày 22/12/2022 để điều tra tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Dũng cùng 2 người khác.

Trong đó ông Dũng và Vũ Hồng Nam (SN 1963, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản) bị bắt về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Người còn lại là Phạm Bích Hằng (SN 1969, Giám đốc Công ty Cổ phần Vina Mi Chi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Đưa hối lộ", quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.