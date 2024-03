Nữ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Dân nguyện

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh đã công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về:

Phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Khóa XV đối với ông Trịnh Xuân An;

Phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Khóa XV đối với ông Cao Mạnh Linh;

Bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng 3 nhân sự được phê chuẩn, bổ nhiệm.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng tân Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trịnh Xuân An, tân Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Cao Mạnh Linh và tân Phó Trưởng ban Dân nguyện Trần Thị Nhị Hà.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, trong nhiệm kỳ Khóa XV, Đảng đoàn Quốc hội luôn xác định chủ trương không ngừng đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhằm đáp ứng khối lượng công việc của Quốc hội ngày càng nhiều và yêu cầu ngày càng cao.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, ba nhân sự được phê chuẩn, bổ nhiệm lần này đều là những cán bộ có năng lực, đào tạo cơ bản và đã có nhiều đóng góp trong công tác chuyên môn, trải qua nhiều cương vị công tác. Ba cán bộ này đã tích cực trong hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò người đại biểu Nhân dân.



"Trong quá trình công tác, 3 đồng chí đã luôn nỗ lực cố gắng, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tinh thần trách nhiệm cao, sát sao trong công việc, được các cơ quan nơi công tác đánh giá cao về năng lực, trình độ chuyên môn", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nói.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, ba nhân sự mới được bổ nhiệm sẽ cùng với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...

Thay mặt các nhân sự được trao Nghị quyết phê chuẩn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trịnh Xuân An nêu rõ, buổi lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tin tưởng của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Tư pháp, Ban Dân nguyện và các cơ quan, đoàn thể đối với mỗi cá nhân;

Ông An khẳng định sẽ nỗ lực, phấn đấu hết mình, tiếp tục học tập, rèn giũa kinh nghiệm, bản lĩnh, trách nhiệm để góp phần vào thành công chung cho hoạt động Quốc hội, mà trước hết là hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Tư pháp và Ban Dân nguyện.

Trân trọng tiếp thu lời căn dặn, giao nhiệm vụ và cũng là tình cảm của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trịnh Xuân An khẳng định, đây sẽ là kim chỉ nam, là động lực trong quá trình công tác, phấn đấu trong thời gian tiếp theo.