"Nữ hoàng nhạc phim" trở lại sau khi bị phát tán clip nhạy cảm

Nữ ca sĩ Baek Ji Young được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc phim" của Hàn Quốc. Ảnh: Naver.

Năm 2000, Baek Ji Young là một trong những cái tên được săn đón nhất tại Hàn Quốc. Một năm trước đó, nữ ca sĩ phát hành album đầu tay Sorrow. Cô đem đến làn gió mới cho ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc bằng những ca khúc mang âm hưởng Latin-pop. Album sớm tạo nên cơn sốt.

Sau thành công của Sorrow, Baek Ji Young phát hành album phòng thu thứ hai Rouge vào năm 2000. Album bán được hơn 360.000 bản.

Với hai album đầu tay thành công, Baek Ji Young tham gia nhiều chương trình giải trí và ký kết hợp đồng quảng cáo. Baek Ji Young trở thành ngôi sao lớn của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngay khi nữ ca sĩ ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, cô bị phát tán clip nhạy cảm. Danh tiếng cô tụt dốc chỉ sau một đêm.

Clip nóng bị phát tán và làn sóng chỉ trích dữ dội

Ngày 19/11/2000, đoạn clip nhạy cảm dài 25 phút của Baek Ji Young bị đăng tải lên trang web lưu trữ video khiêu dâm. Người đăng clip được trả tiền cho mỗi lượt xem. Trong video, khán giả có thể nhận ra gương mặt của nữ ca sĩ.

Sau khi tìm hiểu, công chúng phát hiện Kim Si Won - quản lý của Baek Ji Young thời điểm đó - là người đứng sau đoạn video. Kim lén quay lại cảnh bản thân quan hệ với cô. Baek Ji Young không hề biết cô bị ghi hình.

Không lâu sau, một chương trình do đài SBS thực hiện đã liên lạc với Kim Si Won qua điện thoại. Trên sóng trực tiếp, Kim thừa nhận clip nóng là thật. Anh ta quay video vào tháng 10/1998. Trong clip, Kim nhiều lần cố tình kéo chăn xuống để gương mặt nữ ca sĩ hiện rõ trên video.

Kim cho biết anh có kế hoạch kết hôn với Baek Ji Young, tuy nhiên, Kim không nói rõ lý do anh lên kế hoạch quay video. Kim khẳng định anh không làm rò rỉ đoạn clip và anh cũng không biết ai là thủ phạm.

Dù vậy, theo khán giả Hàn Quốc, có khả năng Kim giữ đoạn băng làm "vũ khí" đề phòng trường hợp Baek Ji Young cố gắng thay thế anh bằng người khác sau khi cô trở nên nổi tiếng.

Cuộc phỏng vấn giữa SBS và Kim khiến đoạn clip trở thành chủ đề người dân Hàn Quốc quan tâm hàng đầu. Nhiều người cố gắng tìm kiếm video. Khi một sinh viên công nghệ tấn công trang web nơi đăng tải clip gốc, đoạn video bị phát tán khắp Internet với 200.000 bản sao lan truyền chỉ trong một ngày.

Ngay sau khi video bị rò rỉ, các đài phát thanh lập tức rút hết bài hát của Baek Ji Young khỏi chương trình radio. Mọi lịch trình của nữ ca sĩ tại đài truyền hình bị hủy bỏ. Tại họp báo, công chúng chứng kiến Baek Ji Young rơi nước mắt, cúi đầu xin lỗi khán giả.

Ngày 24/11/2000, Baek Ji Young đến Guam ở một thời gian nhằm trốn khỏi làn sóng chỉ trích, phỉ báng từ công chúng và giới truyền thông. Suốt một thời gian dài, nữ ca sĩ không thể xuất hiện trên sóng truyền hình.

Khi Baek Ji Young biểu diễn, khán giả la ó, ném đồ vật. Cô phải gặp mặt người hâm mộ trên núi vì lo sợ họ bị chế giễu. Cô bị trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý định tự tử để giải thoát bản thân.

su nghiep baek ji young anh 1 su nghiep baek ji young anh 2 Công chúng Hàn Quốc tẩy chay Baek Ji Young sau khi cô bị phát tán clip nhạy cảm. Ảnh: Naver.

Vực dậy từ bờ vực sụp đổ

Trong cuộc họp báo ngày 29/11/2000, Baek khẳng định cô coi bản thân là nạn nhân trong vụ việc này. Cô dự định tiếp tục duy trì sự nghiệp ca hát, miễn là có người hâm mộ sẵn sàng lắng nghe cô.

"Tôi quyết định nói ra sự thật để những người phụ nữ khác không trở thành nạn nhân như tôi", nữ ca sĩ chia sẻ.

Tinh thần mạnh mẽ của Baek Ji Young khiến cô trở thành gương mặt đại diện cho các phong trào nữ quyền ở Hàn Quốc. Cô nhận được sự cổ vũ từ các nhóm hoạt động xã hội. Hiệp hội Phụ nữ Hàn Quốc (KWAU) công khai lên tiếng ủng hộ Baek Ji Young. Họ gọi vụ việc lần này là sự xâm phạm nghiêm trọng tới quyền riêng tư và vi phạm nhân quyền.

Nhận được sự hỗ trợ từ các nhóm hoạt động xã hội nhưng Baek Ji Young vẫn phải tạm thời rời xa ánh đèn sân khấu.

Năm 2003, nữ ca sĩ phát hành album thứ tư, Smile và nhận phản hồi tích cực. Nhưng phải đến năm 2006, khi Baek Ji Young phát hành album thứ năm Smile Again, cô mới thực sự quay lại giới giải trí.

Đĩa đơn đầu tiên trong album, I Won't Love, mang về cho nữ ca sĩ rất nhiều giải thưởng, trong đó có giải Nghệ sĩ nữ xuất sắc, Nghệ sĩ của năm và Bài hát của năm tại lễ trao giải Mnet Km Music Festival (nay là Mnet Asian Music Awards hay MAMA).

Kể từ đó, Baek Ji Young ngày càng nổi tiếng. Các nhà phê bình âm nhạc bày tỏ sự ngưỡng mộ khi nữ ca sĩ vẫn có thể duy trì thành công ở độ tuổi ngoài 30, đặc biệt trong ngành công nghiệp âm nhạc vốn được thống trị bởi nghệ sĩ lứa tuổi thanh thiếu niên.

Bên cạnh những album phòng thu, Baek Ji Young còn nổi tiếng với các ca khúc nhạc phim. Một số bài hát tiêu biểu có thể kể đến Don't Forget (nhạc phim IRIS), Love Is Not A Crime (nhạc phim Ja Myung Go), That Woman (nhạc phim Secret Garden) và If I (nhạc phim The King's Affection).

Giọng hát truyền cảm, đầy nội lực của Baek Ji Young đã mang về cho cô danh hiệu "nữ hoàng nhạc phim".

Năm 2012, cô tham gia chương trình The Voice of Korea với tư cách giám khảo và huấn luyện viên thanh nhạc. Năm 2013, cô tổ chức buổi hòa nhạc solo đầu tiên tại sân vận động Jamsil, Seoul, tiếp đó là một chuyến lưu diễn toàn quốc.

Hiện Baek Ji Young vẫn tích cực hoạt động trong giới giải trí. Cô thường xuất hiện trên các chương trình giải trí và tham gia biểu diễn ở lễ hội, sự kiện. Có thể thấy, Baek Ji Young đã thành công vực dậy sự nghiệp từ bờ vực sụp đổ.

Trái ngược với Baek Ji Young, Kim Si Won không có kết cục tốt đẹp. Sau khi vụ việc nổ ra, Kim Si Won chuyển tới Mỹ sống nhằm trốn tránh điều tra. Tuy nhiên, vào tháng 2/2008, Kim bị cơ quan chức năng Mỹ bắt giữ vì hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên.