"Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll" - Tina Turner qua đời ở tuổi 83

Mới đây, Tina Turner, người được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll" đã qua đời ở tuổi 83. Nữ ca sĩ đã vượt qua nhiều nghịch cảnh, từ xuất phát điểm thấp, thoát ra khỏi một mối quan hệ độc hại để trở thành một trong những nghệ sĩ thu âm thành công nhất trong lịch sử.

Theo người đại diện của bà, Turner đã ra đi thanh thản tại nhà riêng ở Küsnacht gần Zurich, Thụy Sĩ sau một thời gian dài lâm bệnh.

Sự nghiệp của Turner bắt đầu vào những năm 1950 trong những ngày đầu của nhạc rock 'n' roll, sau đó cô đã trở thành một hiện tượng của MTV. Trong video âm nhạc bản hit "What's Love Got to Do with It", cô thể hiện phong cách của những năm 1980, sải bước trên đường phố Thành phố New York với mái tóc vàng, áo khoác jean cắt cúp, váy ngắn và giày cao gót nhọn, khi hát ca khúc ví von tình yêu như một thứ cảm xúc đã qua tay nhiều người.

"Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll" - Tina Turner qua đời

"Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll" đã qua đời ở tuổi 83. Ảnh: IT.

Nữ ca sĩ không ngại thử nghiệm âm nhạc và những bản ballad mới mẻ, ca từ thẳng thắn của mình. Âm nhạc của Turner phù hợp với bối cảnh nhạc pop của những năm 1980, thời đại mà khán giả đón nhận âm nhạc điện tử.

Thường được gọi là "Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll", Turner đã giành được sáu trong số tám giải Grammy của mình vào những năm 1980. Trong suốt thập kỷ đó, cô đã đạt được hàng chục bản "hit" trong Top 40, bao gồm các bài hát như "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" và "Better Be Good to Me". Buổi hòa nhạc năm 1988 của cô ở Rio de Janeiro đã thu hút 180.000 người, khiến nó trở thành một trong những buổi biểu diễn có lượng khán giả lớn nhất đối với một nghệ sĩ biểu diễn trong lịch sử.

Khi đó, Turner mới thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy sóng gió kéo dài 10 năm với nghệ sĩ guitar Ike Turner. Cô đã chia sẻ cởi mở về sự lạm dụng mà mình phải chịu đựng trong cuộc hôn nhân, cả trong cuộc sống cá nhân và hợp tác âm nhạc của họ trong những năm 1960 và 1970. Turner kể lại những vụ bạo hành thể xác, bị đánh thâm tím mắt, dập môi, gãy hàm và nhiều lần phải vào phòng cấp cứu.

"Câu chuyện của Tina không phải dưới tư cách một nạn nhân mà là với tư cách là một người chiến thắng. Cô ấy đã biến mình thành một hiện tượng quốc tế, một sức mạnh thanh tao", ca sĩ Janet Jackson viết trên tạp chí Rolling Stone. Tạp chí này xếp Turner ở vị trí thứ 63 trong danh sách 100 nghệ sĩ hàng đầu mọi thời đại.

Tina Turner và người chồng Ike Turner. Ảnh: IT.

Năm 1985, Turner đảm nhận một vai diễn thể hiện sự kiên cường của mình. Cô đóng vai thủ lĩnh mạnh mẽ của một tiền đồn hậu tận thế trong bộ phim "Mad Max Beyond Thunderdome", đóng cùng với Mel Gibson.

Trong khi nhiều bài hát nổi tiếng của Turner do người khác viết, cô đã truyền tải chúng bằng giọng hát độc đáo của mình, điều mà nhà phê bình âm nhạc Jon Pareles của The New York Times đã ví von là "một trong những nhạc cụ đặc biệt trong nhạc pop". Anh giải thích rằng, giọng Turner bao gồm ba tầng rõ ràng: âm vực thấp ở mũi, âm vực trung trầm và chói cùng với âm vực cao rõ ràng giống như giả thanh.

Nữ diễn viên Angela Bassett, người đã được đề cử giải Oscar cho vai diễn Turner trong bộ phim "What's Love Got to Do with It" năm 1993, đã bày tỏ lòng biết ơn của mình vì đã giúp đưa câu chuyện của nữ ca sĩ đến với thế giới. Trong một tuyên bố, Bassett nói: "Cô ấy đã cống hiến hết mình cho đại chúng. Tina Turner là một món quà tuyệt vời nhất".

Ca sĩ người Canada Bryan Adams, người đã hợp tác với Turner trong đĩa đơn "It's Only Love" năm 1985, đã mô tả cô ấy như một người phụ nữ mạnh mẽ và bày tỏ sự đau buồn trước sự mất mát của cô.



Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ca ngợi Turner là tài năng ngàn năm có một và đề cao sức mạnh cá nhân của nữ ca sĩ. Trong một tuyên bố, Biden nói: "Vượt qua nghịch cảnh, bao gồm cả lạm dụng, cô ấy đã xây dựng sự nghiệp, cuộc sống và di sản hoàn toàn là của riêng mình".

Turner tên khai sinh là Anna Mae Bullock, cô sinh ngày 26 tháng 11 năm 1939, tại cộng đồng Nutbush ở vùng nông thôn Tennessee. Cô đã gạt bỏ xuất thân khiêm tốn của mình để theo đuổi ước mơ. Trong bài hát "Nutbush City Limits" năm 1973, cô đã mô tả nơi sinh của mình là một "cộng đồng nhỏ yên tĩnh, lâu đời, một thị trấn đơn độc". Cha cô làm công việc giám sát trang trại, còn mẹ cô rời gia đình khi Turner 11 tuổi. Khi còn là một thiếu niên, cô chuyển đến St. Louis để đoàn tụ với mẹ.

Năm 17 tuổi, tài năng của Turner đã thu hút sự chú ý của Ike Turner khi cô cầm micro hát trong buổi biểu diễn của câu lạc bộ của ông ở St. Louis năm 1957. Ike, người sau này trở thành chồng của cô, đã thu âm một bài hát ăn khách có tựa đề "A Fool In Love" và đặt cho cô cái tên Tina Turner. Họ kết hôn ở Tijuana, Mexico.

Tina Turner để lại một di sản âm nhạc đồ sộ và cuộc đời kiên cường đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Deadline.

Là giọng ca chính trong cặp song ca Ike và Tina Turner, Tuner đã sử dụng giọng hát đầy nội lực của mình và luyện tập các điệu nhảy một cách nghiêm túc. Cô đã hợp tác với các nghệ sĩ nhạc rock nổi tiếng như The Who và Phil Spector trong những năm 1960 và 1970 và xuất hiện trên trang bìa của số thứ hai của tạp chí Rolling Stone vào năm 1967. Một trong những bản hit lớn nhất của họ là trang bìa "Proud Mary" của Creedence Clearwater Revival.

Turner đã quyết định rời bỏ người chồng bạo hành vào một đêm năm 1976, trong một chuyến lưu diễn ở Dallas, sau khi anh ta đánh cô trên ô tô. Cuộc ly hôn của họ được hoàn tất vào năm 1978. Năm 1991, Đại sảnh Danh vọng Rock và Roll đã giới thiệu Ike và Tina Turner, công nhận họ là một trong những nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp hay nhất nhất trong lịch sử. Ike Turner qua đời năm 2007.

Sau khi chia tay chồng, Turner phải đối mặt với khó khăn để xây dựng lại sự nghiệp của mình trong suốt nhiều năm sau đó. Cô đã phát hành các album solo và đĩa đơn nhưng không đạt được thành công về mặt thương mại và chỉ có thể biểu diễn tại các sự kiện của công ty. Năm 1980, cô gặp người quản lý mới là Roger Davies, một giám đốc điều hành âm nhạc người Úc. Cuối cùng, Roger Davies đã làm đại diện cho cô trong ba thập kỷ. Sự hợp tác của họ đã dẫn đến ca khúc "What's Love Got to Do With It" và album "Private Dancer" năm 1984 đạt đến đỉnh cao của bảng xếp hạng.

"Private Dancer" trở thành album thành công nhất của Turner và đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô, bán được tổng cộng hơn 200 triệu đĩa. Năm 1985, cô gặp giám đốc điều hành âm nhạc người Đức Erwin Bach, người đã trở thành đối tác lâu dài. Turner chuyển đến London vào năm 1988 để sinh sống. Trong những năm 1990, cô đặc biệt nổi tiếng ở châu Âu. Cô thu âm bài hát chủ đề cho bộ phim James Bond năm 1995 "GoldenEye" và bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thành công vào năm 2008 và 2009.

Tina Turner phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe ở giai đoạn cuối đời. Ảnh: IT.

Sau khi từ giã làng giải trí, Turner phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe. Năm 2018, cô trải qua bi kịch cá nhân khi con trai lớn của cô, Craig, tự kết liễu đời mình ở tuổi 59 tại Los Angeles. Con trai út của bà, Ronnie, qua đời vào tháng 12 năm 2022.

Dù đã nghỉ hưu nhưng tên tuổi của Turner vẫn tiếp tục thu hút khán giả. Chương trình sân khấu ca nhạc "TINA: Nhạc kịch Tina Turner" với sự tham gia của Adrienne Warren kể lại câu chuyện cuộc đời của Turner đã đạt được thành công lớn ở West End, London vào năm 2018 trước khi chuyển đến Broadway, nơi tiếp tục bán cháy vé. Ngoài ra, vào năm 2021, HBO đã phát hành một bộ phim tài liệu về cuộc đời của Turner có tựa đề "Tina".