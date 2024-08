Ngày 20/8, nữ diễn viên Jang Shin Young lần đầu tiên chia sẻ về vụ bê bối ngoại tình của chồng - nam tài tử Kang Kyung Joon thông qua công ty quản lý của mình. Trong tuyên bố này, cô bày tỏ lời xin lỗi vì những ồn ào đời tư đã gây ảnh hưởng xấu đến nhiều người, đặc biệt là những người gần gũi với gia đình cô.



Jang Shin Young cho biết, cô và chồng đã có những cuộc trò chuyện dài để tìm cách giải quyết vấn đề. Cả hai đều tự kiểm điểm và nhìn nhận lại bản thân sau sự cố. Nữ diễn viên nhấn mạnh: "Vì các con nên chúng tôi đã nỗ lực giữ gìn gia đình, làm lại từ đầu. Mong mọi người bỏ qua và bớt chỉ trích Kang Kyung Joon". Cô cũng thừa nhận rằng, 8 tháng qua là quãng thời gian đen tối đối với mình, nhưng cô đã cố gắng hết sức để không chìm đắm trong đau khổ mà thay vào đó, phải mạnh mẽ và vui vẻ để bảo vệ các con.

Nữ minh tinh Jang Shin Young xin lỗi sau khi bị chồng phản bội

Jang Shin Young và chồng khi còn mặn nồng. Ảnh: TV Daily.

Trước đó, vào cuối năm 2023, scandal của Kang Kyung Joon đã gây chấn động dư luận khi anh bị cáo buộc ngoại tình và phải đối mặt với một vụ kiện đòi bồi thường 50 triệu won (tương đương 929 triệu đồng). Cụ thể, Kang Kyung Joon bị tố phát sinh quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ đã có gia đình trong khi cả hai cùng làm việc trong cùng một tòa nhà. Chồng của người phụ nữ này đã đệ đơn kiện nam diễn viên, đồng thời công khai chỉ trích anh.

Sự việc càng thêm nghiêm trọng khi báo chí tiết lộ loạt tin nhắn thân mật giữa Kang Kyung Joon và nhân tình, trong đó có những lời nhắn tình cảm và ám chỉ mối quan hệ ngoài luồng của họ. Điều này khiến Jang Shin Young rất sốc và tổn thương. Nữ diễn viên đã phải trải qua quãng thời gian đầy khó khăn, đồng thời đối mặt với dư luận và sự chỉ trích từ công chúng.

Mặc dù chịu nhiều áp lực, Jang Shin Young vẫn cố gắng giữ vững tinh thần và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 12/2023, cô trở nên im ắng trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ lo lắng. Đặc biệt, cô vẫn chưa gỡ bỏ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng và con trai trong chuyến du lịch cuối năm ngoái.

Jang Shin Young (sinh năm 1984) bắt đầu sự nghiệp từ một cuộc thi nhan sắc và chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2002 với vai diễn trong bộ phim truyền hình "Wuri's Family". Đến năm 2011, cô nổi tiếng nhờ vai chính trong bộ phim "The Empress", và tiếp tục ghi dấu ấn với các tác phẩm như: "Flower of Revenge", "Bride of the Sun" và "The Chaser".

Kang Kyung Joon (sinh năm 1983) bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật vào năm 2004 với tác phẩm "Nonstop". Tuy nhiên, anh chỉ thực sự được công chúng chú ý từ bộ phim truyền hình "To The Beautiful You" vào năm 2012. Sau đó, anh tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp với các vai chính trong các tác phẩm như "Flower of Revenge" và "Two Women's Room".

Cuộc hôn nhân của Jang Shin Young và Kang Kyung Joon diễn ra vào năm 2018, từng được coi là hình mẫu của làng giải trí Hàn Quốc. Họ có với nhau một cậu con trai sinh năm 2019. Trước khi đến với Kang Kyung Joon, Jang Shin Young đã từng kết hôn và có một người con trai từ cuộc hôn nhân đầu tiên.

Hiện tại, dù scandal đã tạm lắng nhưng Jang Shin Young vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì gia đình và bảo vệ các con khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của sự việc này.