Nữ nghệ sĩ duy nhất năm 2024 đóng phim nào là phim đó đạt doanh thu cao

Chia sẻ với PV Dân Việt về tiêu chí chọn vai diễn, nghệ sĩ Hồng Đào cho biết: "Là diễn viên, muốn cống hiến cho khán giả những vai diễn hay, tôi luôn muốn nhân vật của mình phải có nhiều mặt, không một màu. Kể cả vai chính diện hay phản diện, đều phải có những lý do thuyết phục cho những thay đổi trong tính cách và hành động.

Nếu chưa cảm thấy rõ ràng về nhân vật mình đảm nhận thì tôi sẽ không ngần ngại hỏi đạo diễn, hỏi biên kịch để nhân vật có thể tìm thấy đường hướng phát triển hợp lý, sao cho khán giả xem phim không bị lấn cấn, hay đừng để họ vì thế mà không muốn xem phim".

Mai: Phim có doanh thu cao nhất 2024

Nhà phát hành Mai từng cho biết, phim đã thu được tổng cộng 23 triệu USD (hơn 573 tỷ đồng). Trong đó, tại Việt Nam, phim thu 21 triệu USD (hơn 520 tỷ đồng). Khi ra hải ngoại, chiếu tại Bắc Mỹ, phim thu được 1,66 triệu USD và tại châu Âu là 341.000 USD.

Hồng Đào phim Mai. Ảnh: NSX

Nghệ sĩ Hồng Đào đóng vai bà Đào, mẹ của nhân vật người yêu của Mai do Tuấn Trần đảm nhận. Nửa đầu phim, nhân vật bà Đào tạo nhiều tiếng cười khi vào vai khách "ruột" của Mai, luôn khuyến khích cô sống hết mình vì tình yêu. Ở nửa sau, bà Đào có những giằng xé nội tâm khi bộc lộ thân phận.

Nhân vật của Hồng Đào có nhiều câu thoại được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội như: "Cuộc sống ngắn lắm Mai, cứ yêu đi"; "Đừng tìm người chín chắn để yêu, yêu đi rồi chín chắn".

Nữ diễn viên cho biết có những phân đoạn hao tổn tâm sức, khiến chị và ê-kíp thức tới sáng suốt năm đêm, đòi hỏi độ tập trung cao.

Hồng Đào, Phương Anh Đào, Trấn Thành trong phim Mai. Ảnh: NSX

Khi được Trấn Thành mời tham gia dự án, Hồng Đào cho biết chị đọc một mạch hết kịch bản và nhận lời vì câu chuyện hay, tâm đắc với sự đa chiều trong tính cách nhân vật. Mai đánh dấu lần đầu nữ nghệ sĩ đóng phim Trấn Thành, dù trước đó cả hai từng hợp tác trong nhiều game show.

Chia sẻ với PV Dân Việt, nghệ sĩ Hồng Đào bộc bạch: "Phim Mai là tôi có nhiều khoảnh khắc giống mình ở đời thực nhất, tôi cũng từng áp đặt con gái. Các con cũng từng có sự phản kháng với tôi nên tôi mang vào phim cho đời hơn".

Linh miêu: Quỷ nhập tràng: Phim có doanh thu 87,3 tỷ đồng

Trong phim Linh miêu: Quỷ nhập tràng, nghệ sĩ Hồng Đào thủ vai Mệ Bích. Mệ Bích vì thương con cực đoan mà dẫn tới những sai lầm.

Chia sẻ về lý do lần đầu nhận lời làm phim kinh dị, nữ nghệ sĩ cho biết: "Các bạn trẻ trong đoàn phim chia sẻ rằng, phim kinh dị ngoài việc "hù ma nhát quỷ", họ muốn đưa những nét văn hóa vùng miền vào câu chuyện. Điều này khiến tôi rất vui, vì tôi luôn mong muốn làm một bộ phim có thể kết hợp được văn hóa Việt Nam, và khi nghe như vậy, tôi quyết định nhận lời tham gia.

Hồng Đào trong phim Linh miêu: Quỷ nhập tràng. Ảnh: NSX

Trước đó, dù là những bộ phim quốc tế, tôi cũng luôn tìm cách kết nối với bản sắc văn hóa Việt Nam. Thông qua những dự án đó, tôi cảm nhận rằng văn hóa Việt Nam cần phải được truyền tải và tôn vinh. Vì vậy, khi một bộ phim mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc, chắc chắn điều đó sẽ thuyết phục tôi hơn.

Khi bộ phim có doanh thu khá cao so với mặt bằng phim ra mắt trong năm, nghệ sĩ Hồng đào bày tỏ: "Tôi cảm thấy may mắn vì gần đây, tôi nhận được nhiều kịch bản với những vai phù hợp. Có thể nói, dạo này tôi đang có nhiều cơ hội, và có vẻ như mình đang tỏa sáng. Nhưng thực tế, tôi nghĩ đó là nhờ may mắn và có những vai diễn phù hợp với mình".

Chị dâu: Phim có doanh thu 75,4 tỷ đồng (hiện vẫn đang trong thời gian công chiếu)

Chị dâu do Khương Ngọc đạo diễn, kể về bà Nhị - con dâu cả của gia đình quyết định nhân dịp đám giỗ của mẹ chồng, tụ họp các chị em gái trong nhà lại để thông báo chuyện sẽ tự bỏ tiền túi ra sửa sang căn nhà từ đường cũ kỹ trước khi bão về. Vấn đề này khiến cho nội bộ gia đình bắt đầu có những lục đục, chị dâu và các em chồng cũng xảy ra mâu thuẫn, bất hoà.

Nội dung Chị dâu không chỉ là chuyện của 5 chị em mà còn là những vấn đề, trăn trở trong mỗi gia đình, nghĩa tình chòm xóm, tương quan giữa người với người...

Trong phim, nghệ sĩ Hồng Đào đóng nhân vật Ba Kỳ. Cô ba Kỳ (Hồng Đào) làm nghề bác sĩ thẩm mỹ, là người phụ nữ thông minh, hiện đại. Song, cô cũng thích kiểm soát và sống rất nguyên tắc.

Hồng Đào để lại ấn tượng mạnh mẽ khi hóa thân ba Kỳ, người đàn bà gai góc nhưng trong lòng đầy tổn thương sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ, bị dối lừa suốt hàng chục năm liền. Trong khi, Việt Hương rũ bỏ hết sự ồn ào, cho thấy tiến bộ rõ rệt với diễn xuất bằng mắt và lối nhấn nhá thoại.

Hồng Đào trong phim Chị dâu. Ảnh: NSX

Một trong những cảnh quay đáng nhớ với Hồng Đào là cảnh nhân vật ba Kỳ say xỉn, trút bỏ những vui buồn, đau khổ dồn nén bấy lâu.

"Đạo diễn Khương Ngọc nói tôi càng "điên" càng tốt nên khi đóng, tôi la hét lớn đến mức át cả tiếng chó sủa của những hộ dân gần phim trường. Tôi chưa xem phim nên chưa biết cảnh đó lên màn ảnh như thế nào, nhưng đây là khoảnh khắc tôi rất xúc động", Hồng Đào chia sẻ.

Hồng Đào tên đầy đủ là Nguyễn Đình Hồng Đào, sang Mỹ định cư đầu thập niên 1990 và tiếp tục hoạt động ở nhiều sân khấu hài. Những năm gần đây, chị về nước quay game show, diễn cải lương Lan và Điệp, đóng phim Thưa mẹ con đi, Ngôi nhà bươm bướm.

Sau khi ly hôn nghệ sĩ Quang Minh năm 2019, chị đi về giữa Mỹ và trong nước để lo cho hai con và bố mẹ.