Sau 5 năm ly hôn Quang Minh, Hồng Đào đóng vai người phụ nữ muốn gia đình phải có con trai nối dõi

Nghệ sĩ Hồng Đào thủ vai Mệ Bích - người phụ nữ đặc biệt trong bộ phim điện ảnh Linh miêu - Quỷ nhập tràng sẽ ra mắt khán giả vào ngày 22/11 tới. Bà là dâu trưởng trong nhà, mẹ của hai cậu con trai đích tôn, là "tay hòm chìa khóa" và cũng là người cùng chồng quán xuyến cơ nghiệp khảm sành truyền thống.

Nghệ sĩ Hồng Đào đóng vai người phụ nữ có quan niệm trọng nam khinh nữ trong phim Linh miêu - Quỷ nhập tràng. Ảnh: NSX



Mệ Bích được mệnh danh là người phụ nữ quyền lực nhất của gia đình. Bên ngoài, bà là người lạnh lùng, đáng kính, luôn tôn trọng các quy củ truyền thống trong nhà, nhất mực giữ gìn gia phong lễ giáo nhưng bên trong bà lại bị chi phối bởi tình yêu mù quáng. Và vì quá yêu cái nề nếp của gia đình, bà biến tình yêu đó trở thành sự cực đoan.



Diễn tả về vai diễn của mình, nghệ sĩ Hồng Đào đã dùng 3 từ: Thật - Tình - Yêu. Lý giải cho các từ này, nghệ sĩ Hồng Đào bày tỏ: "Thật vì tình cảm mà Mệ Bích dành cho gia đình Dương Phúc, cho chồng mình, con mình, cho sự nghiệp khảm sành truyền thống của đình đều xuất phát từ tình cảm thật, không có vị kỷ. Tình là biểu đạt cho một người mẹ, vì bản thân quá thương con, thương cháu, không muốn ai tổn hại vị thế của con cháu nên mới toan tính. Yêu đại diện cho sự tôn sùng truyền thống, gia phong, vì vậy Mệ Bích muốn bảo vệ bằng mọi cách".

Phim Linh miêu – Quỷ nhập tràng khởi chiếu vào ngày 22/11/2024. Ảnh: NSX

Chia sẻ thêm về nhân vật Mệ Bích, giám đốc sản xuất - sáng tạo Võ Thanh Hòa cho biết: "Những bất hạnh, những đau khổ và bi kịch trong gia đình Dương Phúc đều do chính người phụ nữ này tạo ra. Nhưng sâu bên trong, bà ta cũng chỉ là một phụ nữ thương con, thương chồng, thương gia đình và khát khao bảo vệ gia phong. Gia phong đó là chuyện nhà phải do đàn ông quyết định, dâu con chỉ có việc răm rắp nghe theo. Điều đó hình thành quan điểm trọng nam khinh nữ mạnh mẽ khiến bà luôn mong muốn gia đình Dương Phúc phải có con trai nối dõi".

Diễn viên Hồng Đào tên thật là Nguyễn Đình Hồng Đào, sinh năm 1962 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Về sự nghiệp, nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ từ bé đã có niềm yêu thích với nghệ thuật. Đến năm 18 tuổi, nữ nghệ sĩ thi đậu vào trường sân khấu.

"Những năm đầu tiên tôi học dở lắm, vì không tự tin và không thoát được vai. Thời điểm đó rất khó khăn đối với tôi. Tôi học từ những người xung quanh, từ thầy cô rồi dạn dần lên", nghệ sĩ Hồng Đào từng trải lòng.

Mệ Bích luôn mong các con trai có cháu trai để nối dõi. Ảnh: NSX

Sự nghiệp của Hồng Đào bắt đầu khi nữ nghệ sĩ tham gia vào vở kịch Đêm họa mi năm 1982 cùng Thành Lộc khi còn là sinh viên năm thứ 2 khoa Diễn viên, trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Sau khi ra trường, Hồng Đào đầu quân vào Đoàn kịch nói trẻ, tham gia vở kịch Tôi chờ ông đạo diễn (1985) của Lê Hoàng. Sân khấu 5B Võ Văn Tần cũng là nơi để nữ nghệ sĩ thăng hoa với những vở diễn buổi đầu sự nghiệp của mình như: Ngôi nhà không có đàn ông; Giấc mộng kê vàng; Lôi vũ... Ngoài ra, nghệ sĩ Hồng Đào còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh. Hồng Đào còn được biết đến là một trong những nghệ sĩ kịch thuộc thế hệ vàng vào thập niên 90 bên cạnh những tên tuổi như Thành Lộc, Hồng Vân lúc bấy giờ.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Hồng Đào chính thức từ giã quê hương để sang Mỹ định cư theo diện đoàn tụ gia đình năm 1994. Ở Mỹ, Hồng Đào cùng chồng là Quang Minh trở thành cặp đôi nghệ sĩ hài hải ngoại nổi tiếng. Hình tượng thường thấy trên sân khấu của Hồng Đào là "mẹ" của Quang Minh, còn Quang Minh vào vai người đồng tính.

Nghệ sĩ Hồng Đào và các bạn diễn trong phim Linh miêu – Quỷ nhập tràng. Ảnh: FBNV

Trải lòng về chuyện sang Mỹ sinh sống và lập nghiệp, Hồng Đào cho rằng “ở đâu cũng sẽ có màu hồng, màu xám chứ không như những gì mình tưởng tượng”. Nữ nghệ sĩ thừa nhận, những ngày đầu sang Mỹ đã gặp không ít khó khăn nhưng tin rằng “ở đâu thì mình cũng phải làm việc cho chính đáng” nên chị dần thích nghi.

Năm 2010, Hồng Đào - Quang Minh trở về Việt Nam để tham gia diễn xuất trong bộ phim Gia đình số đỏ, từ đó họ xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình tại Việt Nam và hoạt động nghệ thuật song song từ đây.

Giữa tháng 7/2019, nghệ sĩ Hồng Đào xác nhận đã ly hôn với Quang Minh sau 24 năm chung sống và có với nhau hai cô con gái, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ phải nhập viện vì suy nhược cơ thể.

"Nhiều việc xảy đến với tôi. Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân sau hơn 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn thân ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm tôi ngơ ngác. Tôi nhận ra rằng, cuộc sống không bao giờ diễn ra đúng với kế hoạch của mình", nữ nghệ sĩ khéo léo chia sẻ chuyện "đường ai nấy đi" với Quang Minh.

Nghệ sĩ Hồng Đào với tạo hình Mệ Bích. Ảnh: FNNV

Hậu ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống bằng cách tham gia các dự án phim ảnh. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn với khán giả bởi diễn xuất tự tin cùng sự trẻ trung, hết mình trên các chương trình truyền hình.

Năm 2021, nghệ sĩ Hồng Đào tham gia web-drama Trừ yêu đại sư huynh do Hoài Tâm đạo diễn và thủ vai chính. Tháng 11/2022, nghệ sĩ Hồng Đào xuất hiện ở show diễn The best of Như Quỳnh tại TP.HCM. Năm 2023, nữ nghệ sĩ tiếp tục đóng vai khách mời trong series ăn khách của Netflix có tên Beef cùng với Steven Yeun và Ali Wong. Trong bảng xếp hạng phim trực tuyến được xem nhiều do Nielsen công bố, phim Beef đạt gần 1 tỷ phút xem, theo The Hollywood Reporter.

Năm 2023, nghệ sĩ Hồng Đào tham gia bộ phim điện ảnh thứ ba của Trấn Thành - Mai với vai diễn bà Đào. Năm 2024, chị là giám khảo cho gameshow đầu tiên tại hải ngoại The Next Comedians do Hoài Tâm sản xuất.

Nghệ sĩ Hồng Đào có sự nghiệp ngày càng thăng tiến hậu ly hôn. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Hồng Đào ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn. Chị cho biết, lý do đơn giản khiến mình giữ được sự tươi trẻ ở thời điểm này là do cách sống “xem nhẹ” chuyện buồn, không thích giận hờn, ganh đua, toan tính như trước. Chị hài lòng, vui vẻ và đón nhận cuộc sống với suy nghĩ tích cực.

Thời gian qua, nghệ sĩ Hồng Đào dành phần lớn thời gian bên cạnh hai con. Chị từng cho hay, các ái nữ đều sống tự lập, tự kiếm tiền từ sớm và có lối sống đơn giản. Dù có bố mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng hai con đều chọn hướng đi khác, không nối nghiệp bố mẹ.

Sau nhiều năm làm nghề, nghệ sĩ Hồng Đào sở hữu cơ ngơi tại Mỹ là căn biệt thự rộng rãi, đầy đủ tiện nghi ở bang California (Mỹ). Diễn viên Thưa mẹ con đi dành nhiều thời gian chăm chút cho không gian sống khi trồng nhiều loại hoa, cây xanh thoáng mát. Đặc biệt, nổi bật nhất trong khu vườn phía sau nhà nghệ sĩ Hồng Đào chính là hồ bơi ngoài trời có diện tích khá rộng. Nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ, hồ bơi chỉ sử dụng cho mùa hè vì thời tiết nơi mình sống khá lạnh.