Nữ nhân viên ngân hàng phát hiện việc "động trời" từ biểu hiện bất thường của vị khách cao tuổi

Ngày 7/5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, một nhân viên ngân hàng trên địa bàn vừa ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo công nghệ cao.

Về diễn biến vụ việc, theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 11 giờ 20 ngày 5/5, bà N.T.T (70 tuổi, TP Vĩnh Yên) vào quầy giao dịch của ngân hàng A trên địa bàn TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đề nghị rút tiền trong sổ tiết kiệm.

Qua quan sát, nữ nhân viên thấy khách hàng lớn tuổi thất thần, có vẻ lo lắng. Khi được hỏi, bà T cho biết đang được "Công an" yêu cầu phải chuyển tiền vào tài khoản vì "có vấn đề". Sự việc có dấu hiệu lừa đảo mà nạn nhân là bà T nhanh chóng được phát hiện.

Theo trình bày của nữ khách hàng, sáng 5/5 bà nhận được một cuộc gọi điện thoại từ số máy 1277692342xxx, nói rằng kết quả test Covid-19 ở một Trung tâm Y tế tại TP.Hà Nội của bà vào ngày hôm trước là dương tính.

Nữ nhân viên ngân hàng ở Vĩnh Phúc vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo qua không gian mạng. Ảnh minh họa

Bà trả lời không ở TP.Hà Nội, cũng không đi test Covid-19 vào hôm trước như thông tin nêu.

Trước diễn biến này, đối tượng gọi điện thoại nói ít phút nữa sẽ có cán bộ Công an Hà Nội gọi điện cho bà làm rõ việc này. Vài phút sau, lại nhận được một cuộc điện thoại từ số máy 1766693187xxx, xưng danh là cán bộ Công an Hà Nội.

Nhận cuộc gọi, bà T trả lời hết các câu hỏi từ vị "cán bộ" trên như nhà bà ở đâu, con cái làm nghề gì, có bao nhiêu tài sản…

Sau khi nghe bà T nói có một sổ tiết kiệm ngân hàng, đối tượng nói bà T đang bị điều tra vì liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy.

Bà T hoảng hốt thanh minh, đối tượng nói bà phải lập tức ra ngay ngân hàng rút toàn bộ tiền tiết kiệm để gửi vào một số tài khoản ở một ngân hàng, có chi nhánh tại Khánh Hòa để cơ quan công an xác minh xem đó có phải là tiền do phạm tội mà có không, nếu kết quả xác minh bà T vô tội, cơ quan công an sẽ trả lại tiền cho bà.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, tình huống bà T gặp phải trên đây là một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao phổ biến trong thời gian qua. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ các cơ quan tư pháp như công an, viện kiểm sát gọi điện cho bị hại nói họ liên quan đến những đường dây tội phạm như buôn ma túy, rửa tiền..., số tiền trong tài khoản ngân hàng của họ là tiền liên quan đến hoạt động phạm tội.

Cơ quan công an cho biết, các cơ quan tư pháp sẽ không thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại. Nếu cần làm việc, các đơn vị liên quan sẽ gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập làm việc trực tiếp. Ảnh minh họa/TTXVN

Tiếp đó, chúng yêu cầu các bị hại phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để xác minh, nếu xác định số tiền đó không liên quan đến vụ án thì sẽ chuyển trả lại cho bị hại.

Trong nhiều trường hợp, các đối tượng còn gửi cả lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan điều tra vào điện thoại của bị hại để họ sợ hãi và tin tưởng làm theo yêu cầu của chúng.

Ngay sau khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp, các đối tượng sẽ nhanh chóng rút tiền mặt hoặc chuyển tiếp sang các tài khoản khác để chiếm đoạt. Thực tế đã có nhiều trường hợp người dân bị lừa mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ .

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cảnh báo, người dân phải nêu cao tinh thần cảnh giác với tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong gia đình, người trẻ cần chủ động thông tin với người cao tuổi về thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao và cách ứng phó trong những trường hợp đó, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở... cho bất kỳ người lạ nào, đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng chỉ định.

Đối với các ngân hàng cũng cần cập nhật thường xuyên về thủ đoạn của tội phạm để chủ động phòng ngừa, giúp cho các khách hàng không mắc bẫy của tội phạm.

Đặc biệt, người dân luôn cần ghi nhớ các cơ quan tư pháp như công an, viện kiểm sát… không thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại.

Nếu có việc liên quan, các cơ quan tư pháp sẽ gửi giấy mời hoặc triệu tập người dân đến làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan.