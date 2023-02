Nữ Phó Giáo sư trẻ có nhiều nghiên cứu nổi bật về y dược

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương triển khai nghiên cứu tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Khát vọng xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương sinh năm 1985, tại Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hải Phòng năm 2010, chị công tác tại bộ môn Dược lý, với vai trò trợ lý giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Sau khi kết thúc chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Nội khoa, chị chọn Hàn Quốc là nơi tiếp tục con đường học vấn với chương trình nghiên cứu sinh chuyên ngành Dược lý từ năm 2016 đến năm 2018.

Chỉ trong 2 năm rưỡi, chị đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ trong khi thời gian trung bình để hoàn thành chương trình này là 4 năm. Đây cũng là giai đoạn chị Phương có nhiều nghiên cứu nổi bật công bố trên các tạp chí y khoa uy tín thế giới. Tiêu biểu nhất là công trình "Phát triển mô hình dược động học dựa trên sinh lý của Ethionamide ở trẻ em tích hợp sự phát triển theo thời gian enzyme flavin monooxygenase 3 (FMO3)". Hiệp hội Dược lý lâm sàng Hoa kỳ đã trao giải Nhất cho nghiên cứu này tại Hội nghị thường niên năm 2018. Ngoài ra, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương còn có 12 công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí y khoa quốc tế uy tín, 48 nghiên cứu công bố trên các tạp chí y khoa trong nước.

Cùng với triển khai các công trình nghiên cứu, chị còn hướng dẫn chính 3 bác sỹ bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa II; hoàn thành 6 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó chủ nhiệm 1 đề tài nhánh cấp Nhà nước, 5 đề tài cấp cơ sở; đồng chủ biên 1 sách giáo trình, tác giả tham gia biên soạn 2 giáo trình và 1 chuyên khảo.

Nhận thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa y học và dược học, khi thực tập tại các bệnh viện, chị Nguyễn Thị Thu Phương đã bắt đầu triển khai các nghiên cứu về sử dụng thuốc hiệu quả trong điều trị. Ngay sau khi hoàn thành chương trình Tiến sỹ, trở về Việt Nam, chị đã ứng dụng vào thực tiễn tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, đồng thời, xây dựng chương trình giảng dạy sau Đại học về Dược lý lâm sàng. Đây là tiền đề để chị và các đồng nghiệp tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng phát triển nhóm nghiên cứu lĩnh vực y sinh và dược học với mục tiêu ứng dụng nguyên lý y dược học trong thực hành tại bệnh viện để tối ưu hiệu quả, giảm thiểu độc tính của thuốc. Cùng với đó, nhóm nghiên cứu tiếp tục triển khai dự án thành lập "Trung tâm tương đương sinh học và thử nghiệm lâm sàng". Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đang trong quá trình xây dựng và thẩm định dự án này để xây dựng thêm cơ sở kiểm định thuốc, lựa chọn các loại thuốc tối ưu cho điều trị với chi phí phù hợp điều kiện chi trả của người dân Việt Nam. Dự án còn góp phần phát triển các loại thuốc mới qua các nghiên cứu đa trung tâm, đa quốc gia.

Trong công tác giảng dạy, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Phương cùng với lãnh đạo khoa và các bộ môn đưa ra những phương án đổi mới và cải tiến chương trình đào tạo theo hướng tích hợp và hội nhập, góp phần nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên y dược. Bên cạnh đó, chị triển khai nhiều hoạt động để thúc đẩy nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong khoa thông qua các buổi trao đổi chuyên môn, đào tạo, tập huấn giảng viên trẻ. Nhờ vậy, Khoa Dược học luôn là một trong các đơn vị đi đầu toàn trường về công tác đổi mới giảng dạy cũng như thành tích công bố công trình nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

Chia sẻ về môi trường học tập, nghiên cứu tại Khoa Dược học (Trường Đại học Y Dược Hải Phòng), học viên cao học Dược lý - Dược lâm sàng Nguyễn Thị Diệu cho biết, chị theo học chuyên ngành Dược lý lâm sàng và được Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Phương trực tiếp hướng dẫn, tạo động lực để nghiên cứu khoa học. Với kinh nghiệm nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tến sỹ Nguyễn Thị Thu Phương đã định hướng, hướng dẫn triển khai đề tài có tính ứng dụng và khoa học cao. Nhờ đó, học viên tiết kiệm được nhiều thời gian trong nghiên cứu, sớm định hình hướng triển khai tại bệnh viện để đạt kết quả tốt nhất.

Nỗ lực của nữ lãnh đạo trẻ

Song hành với nhiệm vụ nghiên cứu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương còn được Ban lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tin tưởng giao trọng trách phụ trách Khoa Dược học của nhà trường từ năm 2020 và giữ cương vị Trưởng khoa từ năm 2021. Các đảng viên cũng tín nhiệm bầu chị làm Bí thư Chi bộ Khoa Dược học.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Khải, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, với vai trò của người đứng đầu Khoa Dược học, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Phương luôn động viên các cán bộ, giảng viên trong công tác chuyên môn; đồng thời, tích cực giúp đỡ, động viên quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Phẩm chất chính trị của đội ngũ đảng viên Chi bộ Khoa Dược học ngày càng nâng cao, là tiền đề quan trọng góp phần đưa khoa phát triển mạnh mẽ về công tác chuyên môn trong những năm qua.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương hướng dẫn sinh viên tiếp cận trang thiết bị về dược học phục vụ nghiên cứu tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Phương chia sẻ, những kết quả trên đều nhờ sự hậu thuẫn, định hướng, động viên của các thầy, cô giáo trong nước, quốc tế và của hai bên gia đình. Chị đã tham gia và đoạt giải Nhất cuộc thi viết luận về tầm nhìn của một nhà lãnh đạo trẻ trong tương lai do Hiệp hội Phụ nữ toàn cầu (Global Women Leaders Forum) tổ chức năm 2016.

Chị Phương còn đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học như: giải Nhất nghiên cứu xuất sắc trong cuộc thi dành cho sinh viên của Bộ Khoa học công nghệ Hàn quốc (Brain Korea 21 Program for Leading Universities & Students) năm 2018; Giải thưởng nghiên cứu xuất sắc của Hiệp hội Dược lý lâm sàng Hoa Kỳ (American College of Clincal Pharmacology) năm 2019. Chị cũng là thành viên Hiệp hội Dược lâm sàng của Mỹ (ACCP) và Hiệp hội Dược lâm sàng Châu Á từ 2014 đến nay; là nhà phê bình của báo The Journal of Clinical Pharmacology từ tháng 5/2018 đến nay. Năm 2022, chị được nhận Bằng khen do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Phương cho biết, trong cả chặng đường học từ Tiểu học đến Trung học phổ thông, chị trưởng thành trong gia đình lao động bình thường, học tập tại những ngôi trường gần nhà. Thành công đạt được là nhờ tinh thần làm việc không ngừng nghỉ, yêu và quyết tâm với lựa chọn, không để thời gian trôi qua vô ích.