"Nữ quái" cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Phạm Thị Hà tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hải Dương)

Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối với Phạm Thị Hà (35 tuổi) và Nguyễn Xuân Thắng (30 tuổi, cùng trú ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về tội Tổ chức, đưa dẫn hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép, theo Điều 348 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cơ quan công an, đối tượng Phạm Thị Hà là đối tượng cộm cán, trong đường dây đưa người trái phép nhập cảnh vào Việt Nam... Hà bị Công an huyện Tứ Kỳ phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ vào rạng sáng ngày 24/3.

Trước đó, qua trinh sát cơ quan công an phát hiện sáng 23/3, Hà liên hệ với một đối tượng người Trung Quốc qua mạng WeChat và được người này hẹn, 23h đêm cùng ngày sẽ liên hệ với một người ở Cao Bằng, đón 6 người Trung Quốc (gồm 2 nữ, 4 nam) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại Đèo Bông Lau (Tràng Định, Lạng Sơn).

Ngay trong đêm 23/3, Hà cùng Nguyễn Xuân Thắng (ở xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ) sử dụng 2 xe ô tô chở 6 người Trung Quốc từ điểm hẹn về nhà nghỉ 372, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ lưu trú, để dự kiến ngày hôm sau (24/3), các đối tượng sẽ tiếp tục đưa những người Trung Quốc này vào TP.HCM.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thắng. (Ảnh: Công an Hải Dương)

Tại cơ quan công an, bước đầu Hà khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Hà cùng Thắng chủ yếu sử dụng xe ô tô cá nhân để thực hiện việc đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau khi xong việc, tiền sẽ được chia cho các thành viên trong đường dây, có những vụ, trừ chi phí, mỗi người được khoảng 30 triệu đồng.

Được biết, Hà từng xuất cảnh sang Trung Quốc lao động, quá trình làm việc tại đây, Hà đã quen biết một số đối tượng trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau khi về nước, Hà đã cấu kết, móc nối với các đối tượng này thực hiện nhiều vụ đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để thu lợi bất chính.

Để tránh bị phát hiện, quá trình giao dịch, Hà chủ yếu dùng mạng xã hội của Trung Quốc như WeChat và sử dụng các tiếng lóng. Thời gian, điểm hẹn và phương thức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cũng liên tục thay đổi, từ đó gây không ít khó khăn cho công tác đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.

6 người Trung Quốc được Hà và Thắng đưa vào Việt Nam tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hải Dương)

Cơ quan công an cho biết thêm, các đối tượng trong đường dây đưa người không chỉ về địa bàn huyện trong tỉnh mà còn trên nhiều địa bàn khác trên cả nước, cung đường vận chuyển cũng thường xuyên thay đổi, thường di chuyển vào ban đêm và luôn tìm cách tránh các chốt, trạm của lực lượng công an.

Đến nay, lực lượng chức năng đã làm rõ Phạm Thị Hà cùng các đối tượng trong đường dây đã thực hiện trót lọt 10 vụ, đưa hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi hơn 100 triệu đồng.

Hiện Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Phạm Thị Hà cùng các đối tượng trong đường dây, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng khác có liên quan.