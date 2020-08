"Nữ quái" thuê sát thủ Hải Phòng nổ súng giết người: Hành tung bí ẩn

Chân dung đối tượng Trần Thị Xuân Hương.

Ngày 12/8, Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội đã phát đi lệnh truy nã đối với Trần Thị Xuân Hương (SN 1974, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP.Hà Nội) về hành vi Giết người. Hương được xác định là nghi phạm thuê 2 sát thủ Hải Phòng nổ súng giết người vì mâu thuẫn cá nhân.

Liên quan đến nhân thân của Trần Thị Xuân Hương, một cán bộ phường Ngọc Lâm nơi Phương sinh sống trước khi trốn truy nã cho biết, Hương có học vấn 12/12, là con trong một gia đình đông anh em. Bố Hương mất sớm, khoảng vài năm gần đây, mẹ Hương cũng qua đời. Vì bố mất sớm, các anh em Hương đều được một tay mẹ nuôi nấng. Học hết 12, Hương không tìm việc mà thường giao du với một số đối tượng xã hội.

Cũng theo vị cán bộ này, Hương thường xuyên vắng mặt tại địa phương, không ai rõ Hương đi đâu và căn nhà Hương ở thường xuyên khoá trái. Thời điểm lực lượng công an đến khám xét, trong nhà chỉ có vài chai rượu và một chiếc đệm.

Vị cán bộ địa phương cho biết thêm, Hương không gây điều tiếng gì ở địa phương nhưng lại có khá nhiều nữ giới có mối quan hệ xã hội với đối tượng này.

Theo tài liệu điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Thị Xuân Hương đã thuê Phạm Tuấn Hải (SN 1985, trú tại Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988, trú tại Phạm Hữu Điều, Lê Chân, Hải Phòng) để giết anh M. (SN 1982, trú tại: Ninh Hiệp, Gia Lâm) theo hợp đồng có giá 300 triệu đồng.

Khoảng 18h ngày 11/1, khi thấy anh M. đang điều khiển xe máy đến cổng khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm thì bị các đối tượng dùng súng bắn liên tiếp 4 phát vào người. Anh M sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng thương nặng.

Hai sát thủ Hải Phòng nổ súng giết người theo hợp đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc.

Ngày 15/1, lực lượng công an đã bắt giữ được 2 đối tượng Tuấn và Hiệp. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 7/2, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Xuân Hương về tội giết người. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên đã ra quyết định truy nã bị can đối với nữ quái này.

Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng Hương có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (số 7 Thiền Quang, Hai Bà Trưng), Công an huyện Gia Lâm (Đội Cảnh sát hình sự; SĐT: 0936366246), Tổng đài 113 hoặc trụ sở công an gần nhất.

Cơ quan công an cũng yêu cầu đối tượng Trần Thị Xuân Hương ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.